Évtizedek óta nem volt ilyenre példa, veszteséges lett a Ryanair nyáron

Nagyon régóta nem volt már példa arra, hogy a Ryanair veszteséget könyveljen el az egyébként szokásosan leginkább jövedelmező nyári időszakban. A legutóbbi ilyen eset a légitársaság életében még 1990-ben volt, tehát nagyjából harminc évvel ezelőtt. A kilátások pedig nem fényesek, jövőre csak a normál működés alatt megszokott utaslétszám felére számítanak a légitársaságnál.

A Ryanair ma közzétett gyorsjelentése szerint a légitársaság 197 millió eurós veszteséget könyvelhetett el az április-szeptember közötti hat hónap során (ez a 2021-es pénzügyi év első fele hivatalosan).

Közel harminc éve nem fordult elő, hogy a társaság veszteségesen működjön a nyári szezont is magában foglaló időszak alatt.

Európa legnagyobb diszkont légitársaságát – és a többit is – komolyan megviselték a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos lezárások és korlátozások.

Emiatt a RyanAir utasforgalma a tavalyi év hasonló hat hónapjához képest 80 százalékkal volt alacsonyabb idén.

Ez azt jelenti, hogy amíg tavaly április-szeptember között 85,7 millióan utaztak a társasággal, addig idén csak 17,1 millióan. Ebben az is nagy szerepet játszott, hogy a légiflotta 99 százaléka nem üzemelt március közepe és június vége között, és utána is csak lényegesen alacsonyabb kapacitás mellett. Ennek köszönhetően a járatok átlagos töltöttségi mutatója végül 70 százalék feletti lett, ami így is jóval elmarad a tavalyi első pénzügyi félév 96 százalékától.

Ennek köszönhetően a Ryanair árbevétele is közel 80 százalékot esett a tavalyi félévhez képest, illetve ahogy már említettük, évtizedek óta először könyvelhettek el veszteséget a nyári szezont is magában foglaló időszakra, holott tavaly még 1,15 milliárd euró nyereségük volt.

Öröm az ürömben, hogy a mostani 197 millió eurós veszteség még így is jobb, mint az elemzők által várt 224 milliós mínusz.

Tekintve azonban, hogy a korlátozások csak átmenetileg enyhültek és a koronavírus miatt a legtöbb ország most ismét szigorít, így a légitársaság kilátásai sem jobbak a mostaninál. Sőt, hagyományosan a téli időszak sokkal kevésbé jövedelmező, így az október-márciusi időszak még a mostaninál is sokkal rosszabb lehet.

A Ryanair várakozásai szerint idén csak 38 millió körül alakulhat a teljes éves utasforgalom majd, ami nagyságrendekkel alacsonyabb a tavalyi 149 milliónál. Michael O’Leary ehhez még hozzátette, hogy:

Ez a szám még rosszabb is lehet, ha az EU tovább folytatja a koordinálatlan utazási korlátozásokat és nem megfelelően menedzseli a helyzetet.

A Ryanair vezére arra is számít, hogy a jövő nyári kapacitás a normál nyári üzemmenet 50-80 százaléka között alakulhat a járvány lefolyásától függően.

Mindezek ellenére a légitársaság egyébként az iparág egyik legerősebb pénzügyi mérlegével rendelkezik, és 4,5 milliárd eurónyi készpénzzel rendelkezett szeptember végén, illetve 7 milliárd euró értékű flottával. A Ryanair készpénz egyenlegét részben a Boeingtől kapott 250 millió eurós visszatérítés is növelte, amelyet a 737-MAX gépek miatti késések okán kapott. Ezekkel kapcsolatban még további kompenzációs tárgyalások is folynak. A légitársaság mindenesetre legalább 30 darab 737-MAX gépet szeretne megkapni jövő nyárig. A Boeing 737-MAX gépeit még tavaly vonták ki a forgalomból a hibák teljes elhárításáig.

A Ryanair természetesen mindenhol próbál faragni a kiadásain is, csökkentette a költségszerkezetét, részesül különböző EU-s munkabértámogatásokban, illetve elhalasztotta nem létfontosságú tőkeberuházásait is.

A részvények értéke ma már 4,5 százalékot emelkedett, míg idén 14,5 százalékos mínuszban vannak. Az emelkedés talán meglepőnek tűnhet, ugyanakkor ez inkább azt jelzi, hogy a most közzétettnél rosszabb adatokra számítottak sokan. Hosszabb távon azonban a koronavírus-járvány alakulása lesz a meghatározó tényező.

