Nincs megállás, tovább zuhan az olajár

A múltheti esések után ma is folytatódik az olaj lejtmenete és már május óta nem látott mélységekben van az árfolyam. A legfontosabb tényező továbbra is a koronavírus-járvány alakulása, mivel az egyre szigorúbb korlátozások komoly negatív hatással vannak a keresletre, beleértve a turisztikát és légiközlekedést is. Ezen felül a holnapi amerikai elnökválasztás miatt megnövekedett bizonytalanság is okozhat erősebb kilengéseket, és a kínálati oldalon sem jöttek jó hírek. A pozitívabb ázsiai kereskedelmi adatok pedig nem igazán tudják ellensúlyozni mindezt.