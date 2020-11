Teljesen mindegy, ki nyeri a választást, ebbe érdemes most fektetni

Számos olyan dolog van, amit az amerikai elnökválasztás nem fog megváltoztatni, ezek közé tartozik a koronavírus-járvány is és az emiatt a sebeit nyalogató világgazdaság is. Érdemes lehet így olyan befektetéseket keresni, ami hosszú távon is jól teljesíthet ebben a környezetben, függetlenül attól, hogy rövid távon milyen bizonytalanságot okoz a piac számára egyik vagy másik győztes személye, vagy akár egy vitatható eredmény.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A választásoktól független trendek

Attól függetlenül, hogy ki nyeri az amerikai elnökválasztást az egyik olyan nagy trend, ami minden esetben fontos lesz a következő években, az az infrastruktúra fejlesztése. Ebbe beletartozik a hidak felújításától az úthálózat fejlesztésén át, az elektromos töltőállomások és az 5G kezelésére alkalmas kommunikációs tornyok kiépítésééig minden. Ezek szinte mindegyike tipikusan olyan terület, amiről a politikusok szeretnek beszélni, de konkrét lépésekig ritkán jutnak el. Néhány vállalat pedig már a választások eredményétől függetlenül neki is fogott a munkának.

Vannak azonban az infrastrukturális fejlesztéseken túl más területek is, amik izgalmasak lehetnek befektetési szempontból. Az egyik ilyen terület a nagyobb és hatékonyabb koronavírus-tesztelés és esetkövetés, tehát azok a vállalatok is jól járhatnak, akik ezzel foglalkoznak. Egy másik érdekes iparág az aranybányászat lehet, hiszen az arany árfolyama idén jelentősen emelkedett még az augusztus óta tartó korrekció ellenére is, és a soha véget nem érő pénznyomtatás által okozott inflációs félelmek (a gyakorlat ezt még egyelőre nem igazolta) és a gyengébb dollár ezt még felfelé is hajthatja bőven. Ebben az esetben pedig a bányászati cégek értéke is jelentősen növekedhet.

Abbott Laboratories

A vállalat diagnosztikai üzletágának árbevételét az általuk kifejlesztett koronavírus-tesztek közel 39 százalékkal emelték meg a harmadik negyedévben. Az Abbott idén már több, mint 100 millió tesztet szállított le és ebből 881 millió dollár bevétele származott a mostani negyedévben. A vállalat ráadásul októberben megemelte az egész évre szóló egy részvényre jutó várható nyereséget 3,55 dollárra, ami jóval az elemzők által becsült 3,32 dollár felett van. A társaság olyan gyorsteszttel is rendelkezik, ami negyedóra alatt elvégezhető és mindössze 5 dollárba kerül, valamint mobil applikáció is tartozik hozzá. Ez volt az első olyan teszt, amire az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) gyorsított forgalomba hozatali engedélyt adott.

Az SVB Leerink elemzője szerint a 188 milliárd dollár piaci kapitalizációjú egészségügyi behemót a biztonságosabb részvények közé tartozik. Arra is számít Danielle Antalffy elemző, hogy az erős kereslet miatt a vállalat egy részvényre jutó nyeresége és az árbevétel is jelentősen nőhet a következő két évben. Ez utóbbi 2020 és 2021-ben akár 14 százalékkal is. Emellett még ott van az is, hogy ha a Kongresszus elfogad egy újabb fiskális stimulust, amely teszteléssel kapcsolatos finanszírozást is tartalmaz, akkor ez is segítené a vállalati növekedést. Az is az Abbott mellett szól, hogy a koronavírus-teszt fejlesztése mellett sem növekedtek meg a kutatás-fejlesztés költségei jelentősen, amely évente 2 milliárd dollár körül alakul, vagyis az árbevétel mintegy 6 százaléka relatív értelemben.

Az egészségügyi- és gyógyszeriparban persze azért vannak kockázatok is szép számmal, mivel az engedélyeztetési procedúra nehézkes és hosszadalmas, valamint a szabályozás is sokszor bizonytalan.

Az Abbott árfolyama idén már közel 24 százalékot emelkedett.

Newmont

Az arany árfolyama idén már szépen emelkedett, mintegy 25 százalékot, amelyben szerepet játszott a dollár és az olaj gyengülése is. Másrészt jobb alternatívának tűnik a kötvényekhez képest is az alacsony kamatkörnyezet mellett, ahol helyenként negatív reálkamatok vannak, de menekülőeszközként is megállja a helyét általában, ha növekszik a volatilitás. Ez is közrejátszhatott abban, hogy Warren Buffett részesedést vásárolt a Barrick Goldban idén. A Coast Capital elemzője azonban a Newmontot is javasolja, amely a világ legnagyobb aranybányászati cége.

A Newmont egyébként nagyrészt a politikailag stabil észak-amerikai régióban és Ausztráliában végzi tevékenységét, a kockázatosabb térségekben pedig limitált kitettségei vannak. A vállalat árbevétele 17 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva, illetve az egy részvényre jutó 86 centes módosított nyeresége felülmúlta az elemzői várakozásokat is.

Jean-Marie Eveillard, aki igazi részvénypiaci veterán, a Newmont vezetőségét dicsérte, amiért az sikeresen vezette át a vállalatot a koronavírus-járvány bizonytalanságain. A tőzsdeguru a First Eagle Funds tanácsadója is egyben, amely 19,5 millió részvényt tartott az aranybányász cégben, ami 1,2 milliárd dollárnak felel meg. A Canaccord Genuity részvénypiaci elemzője pedig 88 dolláros célárfolyamot adott a Newmontnak, ami több, mint 35 százalékos felértékelődési potenciált jelentene.

A Newmont árfolyama már majdnem 50 százalékot emelkedett idén.

SBA Communications

Az elmúlt hónapokban már egyre többet hallani az 5G hálózatokkal kapcsolatban, többek között az Apple új iPhone készülékei is támogatják ennek a használatát. Nem csak az új okostelefonok profitálhatnak azonban ebből a trendből, hanem azok is, akik a hálózatok kiépítésével és üzemeltetésével foglalkoznak. Az 5G-s tornyokat üzemeltető SBA Communications is azok közé tartozhat, akik jól járhatnak. Az amerikai vállalat közel 33 ezer vezeték nélküli adótorony tulajdonosa Észak- és Dél-Amerikai területén. Az elemzők szerint az árbevétele 7 százalékkal emelkedhet jövőre, mivel egyre nagyobb a vezeték nélküli hálózatok iránti igény a vírusnak köszönhetően is. Az ingatlannal kapcsolatos vállalatoknál használt egyik fontos cash flow jellegű mutató, az AFFO értéke is 14 százalékkal emelkedett a második negyedévben a tavalyi hasonló adathoz képest. A készpénzbevételek nagy része az adótornyok lízingeléséből származik, amelyek jellemzően hosszú távra szólnak. Ez részben arra is magyarázatot ad, hogy miért is „válságálló” az üzleti modell, hiszen, ha csak nem jelentenek tömeges csődöt az ügyfelek, akkor a befolyó készpénzállomány mértéke jóval kiszámíthatóbb.

Az SBA árfolyama idén már 22 százalékos pluszban van.

Roper Technologies

A Roper egy talán kevésbé ismert vállalat, amely főként elektromos díjfizető rendszerek építésével foglalkozik és többek között Manhattan dugódíjrendszerének tervezésén is együtt dolgozik a New York-i városvezetéssel. Emellett azonban más technológiai megoldásokkal is foglalkoznak.

Az RBC Capital egy elemzője szerint a vállalat jól teljesíthet, mivel az egyébként is népszerű szoftver-mint-szolgáltatás kategóriában működik. A Roper az elemzői várakozásokat is felülmúlta az elmúlt pár negyedévben, de ami igazán vonzó, hogy nagyon jó a készpénztermelő képessége a vállalatnak. A módosított szabad pénzáramlása (FCFF) 14 százalékkal került feljebb az árbevétel 1 százalékos emelkedése mellett a mostani negyedévben.

A vállalat egyébként meglehetősen aktív a felvásárlásokban is, ahol olyan cégeket szemel ki, amelyek alacsonyabb tőkebefektetés mellett üzemelnek, de magas a készpénztermelő képességük. Ezt pedig további akvizíciókra használja fel és a hitelek fizetésére. Ebből a szempontból tehát érdemes azért némi óvatossággal közelíteni a Roper felé, de a kilátásai jónak tűnnek.

A Roper árfolyama idén már 7,5 százalékot nőtt.

Carlisle

A vállalat alapvetően tetőszerkezetek építésével foglalkozik, többek között iskolák, bevásárlóközpontok és más kereskedelmi jellegű ingatlanok számára. Emellett más ipari felhasználású termékeket is gyárt, beleértve a kábeleket, huzalokat és festékszórókat.

A Carlisle a Roperhez hasonlóan valószínűleg nem túl ismert vállalat a nagyközönség előtt, de az infrastrukturális beruházások miatt előtte is nagyobb növekedési lehetőség adódik. A vállalatot a koronavírus-járvány jobban megviselte és idén azért jócskán esett a részvények árfolyama is.

A kereskedelmi tetőszerkezetek építésének a becsült piaca elérheti éves szinten az 5,77 milliárd dollárt is a Principia Consulting becslései szerint, de a következő években akár 8 milliárd dollárra is nőhet. Tekintve, hogy a munkálatok jelentős része a felújításokhoz kötődik így ilyen szempontból az építőipar általános helyzetétől sem függ annyira.

A Carlisle árfolyama idén 20,7 százalékkal van lejjebb.

(Barron's)

Címlapkép: © 2020 SOPA Images