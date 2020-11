Zuhanás után magára talált az olaj, nagyot ralizott a tegnapi mélypont óta

A múltheti jelentős eséseket követően tegnap reggel még bőven lefelé tartott az olajárfolyam és közel 15 százalékos mínuszt ért el a Brent és a WTI típus is egy hét leforgása alatt. Ezt követően azonban délután már megfordult a hangulat és a délelőtti eséseket ledolgozta az árfolyam, a felfelé történő korrekció pedig még ma is folytatódik. Ennek alapvetően az az oka, hogy az OPEC+ a várakozások szerint elhalasztja majd a korábban januárra tervezett kitermelésnövelést, amely napi 2 millió hordó extra kínálatot jelentett volna a jövő év elejétől. Az olajkartell találkozója november végén lesz majd, tehát végleges döntés majd csak ekkor születik.

A mostani irányváltás mögött tehát elsősorban az OPEC+ tagországok kitermelésére vonatkozó korlátozás várható meghosszabbítása áll. Az eredeti elképzelések szerint a gazdasági kilábalással párhuzamosan már januártól növelték volna a tagországok a kitermelésüket. Részben ez volt az oka az elmúlt napok jellemzően rosszabb hangulatának is, hiszen a kínálat nem tűnt úgy, hogy alkalmazkodni tud majd a koronavírus-járvány újbóli súlyosbodása miatt visszaeső kereslethez, és esetleg lassabb gazdasági kilábaláshoz.

Más rossz hírek is érkeztek, mint az, hogy a líbiai olajtermelés is visszatért a nemzetközi kereskedelembe és a vártnál gyorsabban is nőtt a kitermelésük. Másrészt pedig az Egyesült Államok olajkészletei is a vártnál magasabbak lettek. Az egyedüli pozitívumot a kedvező ázsiai gazdasági adatok jelentették, de ez kevés volt ahhoz, hogy átbillentse a mérleg nyelvét. A mostani OPEC+ kitermelésre vonatkozó hírek azonban kedvezőbb irányban befolyásolták a piaci szereplők hangulatát.

Az olaj árfolyamát az is segítette most, hogy a dollár index ma közel 0,8 százalékot gyengült, ami hagyományosan negatívan korrelál az olajárral.

Ez minden bizonnyal a mai elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanságok miatt alakul így.

Az olaj árfolyama tegnap délután már szépen ledolgozta a nap közbeni eséseket és végül a WTI és a Brent is feljebb zárta napot, 1,8, illetve 4 százalékkal. Az emelkedés pedig ma is folytatódik, előbbi típus 1,3 százalékkal, míg utóbbi 0,8 százalékkal nőtt.

A teljes sztorihoz azonban hozzátartozik, hogy ez azt is jelenti egyben, hogy a WTI tegnapi 33,5 dolláros napközbeni mélypontjához képest közel 12 százalékot ralizott.

A Brent pedig a tegnapi napközbeni 35,47 dolláros mélyponthoz képest szintén 11 százalékot emelkedett és ezzel ismét 40 dollár közelébe került. A határidős árfolyamok értéke hasonlóan pozitívan alakul.

