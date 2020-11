Amerikai elnökválasztás: Kanye West önmagára szavazott

Leadta élete első szavazatát Kanye West rapper a tegnapi nap folyamán, olyasvalakire szavazott, akiben őszintén megbízik – saját magára. Némi papírmunka szükségeltetne a rapper részéről ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazata, Wyomingban ugyanis, ahol voksolt West, hivatalosan nem lehetett szavazatot leadni rá.

A rapper, zenei producer és divattervező Kanye West még július negyedikén jelentette be, hogy indulni fog az elnöki posztért az Egyesült Államokban, az elindított kampánnyal párhuzamosan új albumát is elkezdte akkortájt promótálni a rapper, a lemez azóta is késik. A bejelentés után egyébként Elon Musk, a Tesla cégvezére teljes támogatásáról biztosította a rappert, a bejelentés azonban a legtöbb államban az elnöki kampány regisztrálásának határideje után érkezett, így csak 12 állam szavazólapján szerepelhetett tegnap Kanye West neve.

Például Wyoming, ahol tegnap leadta élete legelső szavazatát a rapper, nem szerepel ezen államok között, ezért Kanye kénytelen volt saját kezűleg szignózni a szavazólapot, az eseményt természetesen megosztotta Twitteren is a sztár.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Ez a szavazat azonban nem lesz érvényes, hacsak nem megy jobban utána a dolognak Kanye, Wyoming ugyanis nem jegyzi automatikusan a kézzel beírt szavazatokat a jelöltekre, hacsak nem az adott “beírt” jelölt nyerné meg a választásokat. A másik lehetőség a szavazat érvényesítésére a különböző iratok benyújtásán és az állam választási tisztségviselőinek fizetett díj fejében érhető el a rapper számára, erősen kérdéses azonban, hogy Kanye West véghezvinné ezt a procedúrát, tekintve, hogy Wyoming államtitkári szóvivője szerint egyelőre még nem történt ilyen megkeresés senki felől.

Mindenesetre a rappernek jó napja volt, elégedettséggel tölthette el, hogy élete első szavazásán olyan emberre voksolhatott, akiben őszintén megbízik – azaz saját magára. Ezt az élményt természetesen a Twitteren is megosztotta rajongóival.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, többen is szavaztak a rapperre az Egyesült Államokban. Az eddigi összesítések Arkansasban, Mississippiben és Oklahomában a voksolók 0,3 százaléka, Louisianában pedig a szavazók 0,1százaléka döntött úgy, hogy Westet szeretnék az elnöki székben látni.

