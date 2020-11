Felforgatta a tőzsdéket az elnökválasztás - Mi lesz 2020 sztárbefektetéseivel?

Az amerikai elnökválasztás alaposan felforgatta a tőzsdéket, hiszen a választás kimenetele még mindig bizonytalan, ennek megfelelően pedig a tőzsdék volatilitása is megnőtt. Tekintettel a piaci turbulenciákra górcső alá vettük a legnagyobb technológiai cégek részvényeinek technikai képét és azonosítottuk azokat a fontos szinteket, amelyek izgalmasak lehetnek a befektetők számára.

Facebook

Sok másik technológiai papírhoz hasonlóan szeptember elején megtört a Facebook március óta tartó menetelése és a történelmi csúcsáról közel 20 százalékot esett a részvény szeptember 21-ig. A március óta tartó emelkedő trendvonal közelében több ízben is elakadt az emelkedés, az árfolyam jelenleg a márciusi mélypontra és az augusztus végi történelmi csúcsra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintjénél található. Július végén maradt egy rés a grafikonon, amelynek a betöltésére még nem került sor, így lefelé a korábbi rés, a szeptemberi lokális mélypont, és a 38,2 százalékos Fibonacci szint körüli zónát érdemes figyelni 240-245 dollár környékén. Felfelé az októberi lokális csúcs körüli szint lehet izgalmas 286 dollárnál.

Amazon

Az Amazon esetében bele tudunk látni egy dupla csúcsot a grafikonba, de ez az alakzat már sokkal érettebb szakaszában van, mint amit mondjuk az Alphabetnél később látni fogunk. Ha az árfolyam letöri a 2 900 dolláros szintet, akkor abból jöhet a trendforduló lefelé. A márciusi mélypontra, és a történelmi csúcsra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintje azonban támaszt jelenthet az árfolyamnak, az nyitás előtti kereskedés alapján ma efölött a szint fölött nyithat az Amazon.

Apple

Az Apple árfolyama október végén letörte a márciusi mélypontról induló emelkedő trendvonalat, amivel elromlott a technikai kép. A márciusi mélypontra és a szeptemberi történelmi csúcsra húzott Fibonacci 38,2 százalékos szintjére lehet érdemes figyelni lefelé, hiszen ez a szint szeptemberben több alkalommal is támaszként szolgált. Ha az előbb említett szint elesik, akkor érdemes látni azt is, hogy július végén maradt egy rés a grafikonon, amelynek a betöltésére még nem került sor, így 97 és 103 dollár közti zóna is izgalmas lehet majd. Felfelé a 23,6 százalékos Fibonacci szint izgalmas 117,5 dollárnál, de a technikai kép akkor javulna igazán, ha a berajzolt emelkedő trendvonal felé tudna kerülni az árfolyam.