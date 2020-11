Még mindig nem tudjuk, mi lesz az amerikai elnökválasztás végeredménye: mire számítsunk a piacon?

A tegnap megtartott amerikai elnökválasztásnak még mindig nincs meg a végeredménye, és könnyen lehet, hogy ez még napokig így lesz. A választással kapcsolatban volt egy előzetes félelem, amelyet a szoros kimenetel, a választás tisztaságának megkérdőjelezése, vagy az eredmény megtámadásának lehetősége táplált. Bár ezek nem mindegyike valósult meg, az eddigi eredmények és fejlemények miatt számolnunk kell ezekkel a kockázatokkal. Mindez kiszámíthatatlanságot jelent a piacira nézve. Megkérdztük Kovács Krisztiánt, a Concorde üzletfejlesztésért és stratégiai tervezésért felelős igazgatóját, ő hogyan értékeli a helyzetet, és milyen piaci folyamatokra számíthatunk ilyen bizonytalan környezetben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Hogyan értékeli a választási eredményt? Meglepetés történt, vagy erre számíthattunk?

Kovács Krisztián: A választás másnapján úgy állunk, ahogy várható volt erre az időpontra nézve, azaz még nincs eredmény, a szenátusi többség sorsa sem dőlt el.

Nincs egyértelmű eredmény, még bármelyik jelölt nyerhet. Milyen volt a piac azonnali reakciója a választás eddigi eredményeire?

Az amerikai határidős részvényindexek, elsősorban a technológiai szektor éllovasait lefedő Nasdaq-100 masszív emelkedéssel reagáltak arra, hogy legalább a választáson túl vagyunk. A kommentárokban olyan összevisszaság van azzal kapcsolatban, mi miért emelkedik éppen, hogy abba kár is belemenni, de ez nem újdonság, hozzávetőleg fél éve ez a helyzet. Az látszik ebből mindenesetre, hogy a piac számára a könnyebb ellenállás egyelőre felfelé van, de nagyon korai még az elsődleges piaci reakciót illetően is “eredményt hirdetni”. A dollár erősödött és gyengült is már a választás utáni órákban, a hosszú amerikai hozamokban is láttunk egy mostanában jelentősnek számító, mindkét irányba kilengő mozgást.

Reális lehetőség, hogy a választás eredményét még napokig nem tudjuk meg, de akár az is lehet, hogy valamelyik fél megtámadja a választási eredményt. Milyen hosszabb távú piaci reakciókra számíthatunk ilyen bizonytalan környezetben?

Hosszabb távon a fő kérdés az, hogy lesz-e kék hullám, azaz demokrata képviselőházi és szenátusi többség, demokrata Fehér Házzal, vagy sem. Ha igen, akkor a hosszú hozamok esetleges emelkedése a várható adóemelések lehetőségével együtt valószínűleg nyomottabb környeztet teremtene a részvénypiac számára, mint bármilyen más felállás. Ami a dollárt illeti, a pozícionáltság közismerten szélsőségesen bearish hosszú ideje, egy kék hullám ennek tudna adni még egy lökést, de éppen a hozamemelkedés, és így a dollár többi tartalékdevizával szembeni kamatelőnyének növekedése ezt hamar lefékezheti. A kék hullámtól különböző forgatókönyvek bármelyike pedig könnyen a trigger szerepét töltheti be a dollár gyengülésének féléves trendjének megtörését illetően.

Címlapkép: Getty Images