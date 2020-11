Kitart még a választási rali az amerikai tőzsdéken: 500 pontos pluszban zárt a Dow

Nem csak az elnökválasztás miatt volt érdemes tegnap figyelni a tőzsdéket, több olyan esemény és szavazás is zajlott az Egyesült Államokban, ami a befektetőket is érintheti. A kannabisz vállalatok, a sportfogadó cégek és egyes autómegosztással foglalkozó vállalatok részvényárfolyamában komoly mozgásokat tapasztalhattunk, miután több olyan javaslatot is elfogadtak az USA-ban, ami az említett szektorok piacait bővíti, illetve a működést megkönnyítő szabályozások kerültek bevezetésre. Jim Cramer, a CNBC megmondóembere is megszólalt az események tőzsdékre gyakorolt hatásáról, elemzésünkben közelebbről is megvizsgáltuk az általa favorizált vállalatokat, megnéztük, hogy mik az elemzői kilátások a kiszemelt cégek jövőit tekintve.