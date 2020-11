Pócs István: a megújulók erősítik az országot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Covid-19 egyértelműen megmutatta, hogy a megújulóknak stratégiai jelentősége van az energiamixben. Mialatt a honvédséget ki kellett vezérelni egyes erőművekhez, addig a megújulók beavatkozás nélkül termeltek, egyes időszakokban termelési csúcsokat beállítva. A megújulók erősítik az országot. Befektetői szempontból is világos üzenetet adtak, stabil, alacsony kockázatú eszközökként viselkedtek, jól kalkulálható hozamot nyújtva mindazoknak, akik ebbe fektettek, mondta el a Portfolio-nak Pócs István, a PANNON Green Power üzletfejlesztési igazgatója, aki a hazai energetikával kapcsolatban arról is beszélt, hogy Magyarország egyértelműen felkerült a befektetői térképre, erős az európai vonal, de jelen van a keleti tőke is.