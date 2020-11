Várt feletti számok a Richtertől: meglepően nagyot nőtt a profit

Erős harmadik negyedéves számokat közölt a Richter, mind a bevétel, mind az eredmény szintjén a várakozásokat jelentősen felülmúló növekedésről számolt be a péntek hajnalban közzétett gyorsjelentésében. A Vraylarnak köszönhetően dinamikusan növekedtek az amerikai bevételek, a termék nagymértékben hozzájárult az időszakban realizált árbevételhez. A bruttó fedezeti hányad javult a július-szeptemberi időszakban az előző év azonos időszakához képest, az üzleti eredmény pedig közel 70 százalékkal ugrott meg, a pénzügyi eredmény soron elkönyvelt veszteség miatt ugyanakkor az adózott eredmény szerényebb mértékben növekedett. Az év első kilenc hónapját tekintve azonban még így is jóval az egy évvel korábbi szint felett van az idei profit.

Várt feletti számok

Péntek hajnalban tette közzé idei harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, a társaság árbevétele 137,7 milliárd forint lett, ami felülteljesítette az elemzői várakozásokat, a Portfolio által készített konszenzus mediánját több mint 4 százalékkal haladta meg. A bruttó fedezet 78,3 milliárd forintra rúgott a július-szeptemberi negyedévben, ami szintén magasabb lett az elemzői várakozásoknál. Az üzleti tevékenység eredménye 29,96 milliárd forint, az adózott eredmény pedig 23 milliárd forint lett, ez 17, illetve 19 százalékkal múlta felül az elemzői konszenzus medián értékét.

Növekvő bevételek

A Richter árbevétele 137,7 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben, ami mind a második negyedévhez képest, mind pedig az előző év azonos negyedévéhez képest növekedést jelent. Év/év alapon 8 százalékkal nőtt a Richter árbevétele, a megelőző negyedévhez képest pedig kismértékű, 0,3 százalékos bővülést tudott felmutatni a Richter. Az első negyedévi rekord árbevételt azonban nem tudta elérni, ettől 2,6 százalékkal elmaradt a lezárt időszak bevétele.

Az év első kilenc hónapjára 12,8 százalékos bevételnövekedésről számolt be a Richter, amit a forint gyengülése is segített, a devizaárfolyam-változások 18 milliárd forinttal módosították az időszakban az árbevételt.

Az USA lett a Richter legdinamikusabban növekvő régiója az időszakban a Vraylarnak köszönhetően,

ahol a robosztus értékesítésekkel párhuzamosan dinamikusan növekedtek a royalty bevételek. Idén (szeptember 30-ig bezárólag) több mint 80 milliárd forint bevételre tett szert az amerikai értékesítésekből a Richter, ami 64 százalékos növekedésnek felel meg 2019 azonos periódusához képest. Ezzel az EU és a FÁK után a Richter harmadik legnagyobb piaca lett mára árbevétel szerint az Egyesült Államok.

A Richter specialty átalakulása jó ütemben halad, már a gyógyszergyártás árbevételének több mint 55 százalékát adják a termékek. A cég első bioszimiláris készítménye, a teriparatide is ígéretes árbevételt ért el a beszámolási időszakban, közel 6,7 milliárd forintos bevételre tett szert a készítményből a Richter az év első kilenc hónapjában, ami több mint a négyszerese az egy évvel ezelőttinek.

A regionális trendek

A gyógyszergyártási szegmensen belül a magyarországi árbevétel 2,8 százalékkal emelkedett, 29,8 milliárd forintra 2020 első kilenc hónapjában. A teljes gyógyszerpiac növekedése 7,5 százalék volt, a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma kismértékben, 0,9 százalékkal emelkedett a rendelkezésre álló IQVIA (az IMS jogutóda) adatok alapján. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,7 százalékos részesedéssel az ötödik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,4 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

A gyógyszergyártás szegmens teljes európai uniós árbevétele több mint 10 százalékkal emelkedett 2020 első három negyedévében. Az EU12 régió, amely a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai uniós árbevétel 49 százalékát tette ki, 7 százalék feletti növekedést könyvelt el. A Lengyelországban elért árbevétel elsősorban a Richter vírus elleni készítménye, a Groprinosin forgalom emelkedésének volt köszönhető. Romániában a néhány, régóta bevezetett branded generikus készítmény árbevétele növekedett a vizsgált időszakban, valamint az orális fogamzásgátlók értékesítése is hozzájárult az elért eredményhez. Az EU15 piacain 13,1 százalékkal-kal növekedett a Richter árbevétele. A forgalomemelkedéshez elsősorban a Spanyolországban, Németországban és Portugáliában elért árbevétel járult hozzá. A termékösszetétel vonatkozásában az orális fogamzásgátlók és a Terrosa által elért magasabb árbevétel ellensúlyozni tudta a Bemfola értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az Esmya árbevétel kiesését. A gyógyszergyártási szegmensen belül az EU15 régió adta az Európai Unióból származó árbevétel 51 százalékát.

A FÁK-régión belül Oroszországból származik a legtöbb bevétele a Richternek (63,6 milliárd forint 2020 első kilenc hónapjában), ahol gyakorlatilag stagnáltak a bevételek a bázisidőszakhoz képest. A piaci környezet volatilis jellegét tovább fokozta a világjárványhoz köthető egyenetlen értékesítés. A közvetlen promóciós tevékenységek hatósági felfüggesztésre kerültek 2020 áprilisában, amelyek csak 2020 augusztusának közepén kerültek feloldásra. Mindemellett egyes régiókban még mindig nehézségeket tapasztal a Richter a közvetlen promóciós tevékenységben. 2020. július 1-től Oroszországban bevezették a szerializációt, és az ehhez kapcsolódó „track and trace" rendszert, amelynek a bevezetést követő, kezdeti nehézségei további terheket rónak a gyártókra, a nagykereskedőkre és a patikákra. Ezen adminisztratív jellegű terhek egyelőre nem gyakoroltak érdemleges negatív hatást a vizsgált időszakban a Richter árbevételére, de ez előreláthatólag változni fog az év hátralévő részében. Ukrajnában is növekedni tudott a Richter bevétele, elsősorban az orális fogamzásgátlók és a vírus elleni készítmény, a Groprinosin értékesítéseinek köszönhetően.

Az Egyesült Államokban realizált jelentős árbevétel növekedés elsősorban a Richter partnere, az AbbVie/Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty bevételnek volt köszönhető. Továbbá, a bázisidőszakhoz hasonlóan, egyszeri, a Vraylar értékesítéséhez kötött mérföldkő bevételt számolt el a vállalat, 7 946 millió forint (25,7 MUSD) értékben. A Plan B / Plan B One-Step késztermék forgalom emelkedése szintén hozzájárult az elért árbevételhez.

Kínában 45 százalék feletti bevételzuhanásról számolt be a Richter az első három negyedévre, miután 2020. január elején életbe lépett a Cavinton injekció támogatási listáról való törlése, amit 2019 második félévében hirdettek ki a kínai hatóságok. Továbbá, a korábban kiszállított Cavinton tételekre engedmény került elszámolásra. Mindezen negatív hatásokat részben ellensúlyozta nőgyógyászati készítmények forgalom emelkedése, például az Escapelle sürgősségi fogamzásgátló készítményből előszállítások történtek a vizsgált időszakban.

Latin-Amerikában az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele, valamint a világjárványhoz köthető felvásárlások forintban kifejezve teljes mértékben ellensúlyozni tudták a sürgősségi fogamzásgátlók értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az Esmya alacsony árbevételét. A régióban 8,4 százalékkal nőtt a Richter bevétele az év első kilenc hónapjában.

az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele, valamint a világjárványhoz köthető felvásárlások forintban kifejezve teljes mértékben ellensúlyozni tudták a sürgősségi fogamzásgátlók értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az Esmya alacsony árbevételét. A régióban 8,4 százalékkal nőtt a Richter bevétele az év első kilenc hónapjában. A beszámolási időszakban az „egyéb országok” szegmens árbevételéhez a Vietnámban eladott orális fogamzásgátlók, a Japánban értékesített teriparatide, valamint a Bemfola Ausztráliába irányuló értékesítése járult hozzá legnagyobb mértékben. Bizonyos, egyszeri orális fogamzásgátló kiszállítások is a régió árbevételének növekedését eredményezték.

A specializált termékek

A Vraylar jól teljesített az idei harmadik negyedévben, a készítmény royalty bevétele 70,2 millió dollár volt a július-szeptemberi időszakban, ami a második negyedévhez képest közel 20 százalékos, az egy évvel ezelőtti szinthez képest pedig 58 százalékos növekedés. A Reagila eközben 2,4 millió eurós árbevételt ért el. A termék nagymértékben hozzájárult az időszakban realizált árbevételhez. A világjárvánnyal összefüggő események miatt a Vraylar promóciójában és értékesítésében bekövetkezett problémák ellenére a készítmény árbevétele tovább tudott növekedni 2020 harmadik negyedéve során a második negyedévvel való összehasonlításban. Az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálat van folyamatban, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében.

A harmadik negyedévben a Recordati Luxemburgban vezette be támogatással a Reagila-t. Következésképpen tizenegyre emelkedett azon nyugat-európai országok száma, ahol a készítmény támogatással kapható. Oroszországban a Reagila 2020. január 1-jei hatállyal felkerült a Kiemelt Készítmények Listájára (Essential Drug List, EDL), következésképpen támogatással írható fel egyes betegek számára. A készítmény a FÁK régió országai közül Belorussziában, Grúziában, Kazahsztánban, Moldáviában, Oroszországban, Ukrajnában és Üzbegisztánban került korábban bevezetésre. A fentiek mellett 2020 harmadik negyedévében Azerbajdzsánban is piacra került a készítmény.

Azt követően, hogy az elmúlt néhány évben a cariprazine piacra került az USA-ban és megjelent az EU és a FÁK piacain, számos kétoldalú megállapodás útján sikerült a Richternek biztosítani a készítmény globális jelenlétét.

A beszámolási időszak során a Hikma Jordániában bevezette a Reagila-t. Számos közel-keleti és észak-afrikai (MENA régió) országban van folyamatban a törzskönyvezési eljárás. 2020 júniusában a Richter helyi partnervállalata, a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation piacra vitte a Reagila-t Szingapúrban és Thaiföldön. Emellett, 2020 harmadik negyedévében a készítmény hatósági forgalombahozatali engedélyt kapott Malajziában.

A stratégiai nőgyógyászati üzletágában 2020 első háromnegyed évében Magyarország, az EU12 régió és Latin-Amerika kivételével minden kiemelt piacon emelkedett a Richter bevétele. A nőgyógyászati készítmények értékesítése elsősorban Oroszországban, Kínában és az Egyéb országok régióban növekedett az orális fogamzásgátló készítmények magasabb árbevételének köszönhetően.

A Bemfola értékesítéséből származó árbevétel a második negyedév során elsősorban annak betudhatóan esett vissza, hogy a termékenységi központok többsége a világjárvány miatt majdnem három hónapon keresztül zárva tartott. Ez a folyamat a 2020 harmadik negyedévében megfordult, így az év első kilenc hónapjában elért teljes árbevétel csak kismértékben, 2,2 százalékkal maradt el a 2019 azonos időszakában realizált érték mögött.

A Richter 2019 augusztusában elkezdte bioszimiláris készítménye, a Terrosa értékesítését az Európai Unióban. Emellett a készítményt a Mochida Pharmaceuticals licencbe vette és 2019. november végén elindult a termék forgalmazása a japán piacon is. A készítményből 6,7 milliárd forint árbevétele volt a Richternek 2020 első kilenc hónapjában.

A bruttó fedezeti hányad

A harmadik negyedévben 56,9 százalékra rúgott a bruttó fedezeti hányad, ami az egy évvel ezelőtti szintről több mint 2 százalékpontos javulás, a második negyedévhez képest viszont 2 százalékpontos csökkenésnek felel meg.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a Vraylar amerikai értékesítése után járó royalty éves szinten bekövetkezett számottevő növekedése. Tekintettel arra, hogy a Richter mind a bázisidőszakban, mint pedig 2020 első félévében értékesítéshez kapcsolódó egyszeri mérföldkő bevételben részesült, annak a bruttó fedezet változására gyakorolt hatása a dollárnak forinttal szemben az elmúlt 12 hónap alatt bekövetkezett árfolyamváltozására korlátozódott. A bruttó fedezet alakulására összességében kedvező az árfolyamkörnyezet, a gyengülő forint, amely a forintban kifejezett árbevétel növekedésén keresztül hatott a fedezeti összeg alakulására. A magas fedezetű orális és sürgősségi fogamzásgátlók forgalmának növekedése szintén felfelé segítette a fedezeti hányadot.

A fedezeti összegre negatívan hatott viszont az időszakban egyes, branded generikus és hagyományos készítmények árbevételének visszaesése, ami részben annak a következménye, hogy a Cavinton-t Kínában törölték a támogatott készítmények listájáról; valamint annak, hogy a korábban kiszállított Cavinton tételekre utólagos engedmény került elszámolásra. Nem segítettek a Közép-Kelet Európában nagymértékben emelkedő munkabérek, amelyek mellett egyes piacokon árerózióval is szembe kellett néznie a vállalatnak.

A fedezeti összegre ellentétes irányban hatott az egyes készítmények (kardiovaszkuláris termékek, vagy a víruselleni Groprinosin) iránt, részben a világjárványhoz köthető felvásárlások miatt az első negyedévben fokozódó kereslet, illetve a következő negyedévekben visszaeső értékesítési szintek.

Az egy évvel ezelőtti szinthez képest a bruttó fedezeti hányad növekedett, ami részben annak is köszönhető, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevételének bővülése meghaladta az alacsony fedezetű nagy-és kiskereskedelmi szegmens forgalmának növekedését.

Az üzleti tevékenység eredménye

Az értékesítési és marketing költségek aránya az árbevételhez viszonyítva jelentősen csökkent a beszámolási időszak során részben a dinamikusan növekvő árbevétel következtében. Ezen költségek összegének csökkenése főként annak köszönhető, hogy világjárvány miatt bevezetett intézkedések jelentősen korlátozták a promóciós tevékenységeket különösen az EU15 régióban és Oroszországban. Ehhez a kedvezőtlen piaci környezet miatt visszafogott kínai promóciós költségek és az ugyanitt csökkentett orvoslátogatói létszám is hozzájárult. A kutatás-fejlesztési költségek aránya növekedett idén az árbevételhez viszonyítva, a költségek alakulása az AbbVie/Allergan-nal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak, a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programoknak köszönhető. A K+F költségeket tovább növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek klinikai fázisba értek, ezen költségek szintjének általános emelkedése, növekvő törzskönyvezési költségek, valamint az ehhez a területhez átsorolt informatikai költségek is.

Az üzleti tevékenység eredménye több mint 69 százalékkal ugrott meg a harmadik negyedévben az egy évvel ezelőtti szintről, az év első kilenc hónapját tekintve pedig 58 százalékos volt a dinamika.

Az adózott eredmény

Az adózott eredmény szintjén jóval kisebb növekedésről számolt be a Richter, mint az üzleti eredmény tekintetében, 2019 harmadik negyedévéhez képest csak 2,4 százalékkal volt magasabb a Richter adózott eredménye a lezárt negyedévben.

Ez elsősorban a pénzügyi eredmény soron elkönyvelt jelentős, 4,5 milliárd forintos veszteség számlájára írható.

Az idei évet tekintve azonban még így is robosztus növekedés látszik, a január-szeptemberi időszakban 84 milliárd forintos adózott eredményt ért el a társaság, ami 36 százalékkal múlja felül az előző évi szintet. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a második negyedévben rekordprofitot könyvelt el a Richter.

A koronavírus-hatás

Vertikálisan integrált üzleti modell tette lehetővé, hogy vevőink igényeit a harmadik negyedévben is időben és teljes körűen ki tudtuk elégíteni – olvasható a társaság gyorsjelentésében. A világjárvány által közvetlenül érintett üzleti tevékenységek többségénél a harmadik negyedév során alkalmazkodni tudott a cég a megváltozott környezeti feltételekhez. Mindemellett a márciusban szinte valamennyi piacon felfüggesztett promóciós tevékenység csak jelentős késéssel tudott visszatérni a régi kerékvágásba. Az orvoslátogatók és orvosok személyes találkozását korlátozó intézkedések továbbra is kedvezőtlenül érintik promóciós tevékenységet.

A vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendenciát nem észlelt a vállalat – közölte a Richter.

A menedzsment kommentárja

Az ellátási lánc zavarait sikeresen kezeltük az első háromnegyed évben, mindazonáltal magasabb készletszintekkel dolgozunk felkészülve a lehetséges jövőbeli nehézségekre – tette hozzá Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Mindeközben stratégiánk végrehajtása jó úton halad előre. Specialty portfoliónk bővítésekor egyaránt támaszkodunk külső és belső K+F erőforrásokra

– értékelte a negyedévet a cégvezető.

Árazás

Az elemzői várakozások a Richter esetében magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest viszonylag alacsonynak mondható a Richter EV/EBITDA mutatója.

A Richter részvényei az utóbbi néhány évben diszkont mellett forogtak a legközelebbi szektortársaihoz képest, és az elmúlt időszak során a diszkont mértéke nőtt.

Az európai gyógyszercégekhez képest 2016-ban és 2017-ben jellemzően prémium mellett forogtak a Richter részvényei, miután a piaci szereplők magas növekedést áraztak. Az elmúlt két évben azonban a Richter papírjai diszkont mellett forogtak.

Az elemzői konszenzus jelenleg magas profitnövekedést vár a Richtertől, azonban a részvény árazása nem tekinthető jelentősen elrugaszkodottnak, ezért a Richter továbbra is vonzó papír a szektoron belül.

Az árfolyam

A gyorsjelentést megelőző kereskedési napon a Richter árfolyama 3,2 százalékos pluszban zárta a csütörtöki kereskedést az általánosan pozitív befektetői hangulat közepette. A februári-márciusi részvénypiaci pánik közepette a Richter papírjait is megütötték, de még így is idén több mint 6 százalékot emelkedett az árfolyam, amivel magasan felülteljesítette a magyar piacot, a BUX index ugyanis eközben több mint 20 százalékot esett.