Beleszállt az Európai Bizottság az Amazonba

Az Európai Bizottság szerint az Amazon visszaélt kettős szerepével, mint a kiskereskedelmi platformüzemeltető, amelyet rengeteg eladó használ, és mint a kereskedő, amely a saját termékeit is értékesíti a platformon. A hatóságok azzal vádolják az Amazont, hogy nem nyilvános adatokat gyűjt az eladóktól, ezáltal felkutatva a népszerű kiskereskedelmi trendeket, majd azonnal létrehozza a népszerű termékek másolatait, és azokat gyakran alacsonyabb áron értékesíti.

Gondoskodnunk kell arról, hogy a kettős piaci szerepű platformok, mint például az Amazon, ne torzítsák a versenyt. A harmadik fél eladók tevékenységére vonatkozó adatokat nem szabad felhasználni az Amazon javára, amikor a cég ezen eladók versenytársa

– közölte Margrethe Vestager, a Bizottság digitális kérdésekért felelős alelnöke.

