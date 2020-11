Ma is hasítanak a légitársaságok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tegnapi pozitív vakcinahírre komoly rali indult a világ részvénypiacain, az eddig agyonvert szektorok szárnyaltak leginkább, a légitársaságok papírjait ma is vehemensen veszik a befektetők. Vélhetően azt árazzák a piaci szereplők, hogy a vakcinának köszönhetően rövidesen visszatérhet az élet a megszokott kerékvágásba, ennek megfelelően a ciklikus részvények is két napja emelkednek, komoly az érdeklődés az autógyártók papírjai iránt is.