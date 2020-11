Újabb légitársaság került a csőd szélére, 1600 fős létszámleépítés jön

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány nagy vesztese volt többek között a légiipar is, amely egész évben szenved a hatásoktól, a lezárások és korlátozások alaposan megtépázták a kisebb és nagyobb vállalatokat is. Vannak azonban olyanok, mint a Ryanair, aki még ennek dacára is jelentős készpénzállománnyal rendelkezik, de olyanok is, mint a Norwegian Air, akik a becslések szerint már 2021 első negyedévében kifuthatnak minden pénzükből. További tőkebevonás hiányában pedig hamarosan csődbe mehetnek.