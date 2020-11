Jó volt a hangulat Amerikában

Az olajárak az elmúlt napokban folyamatosan emelkedtek, de most némi megtorpanás tapasztalható a nagyobb ralit követően. Ez természetesen főleg továbbra is a koronavírus-járvány alakulásának köszönhető, de más tényezők is szerepet játszanak. A Pfizer és BioNTech hétfői 90 százalékos hatékonyságú koronavírus-vakcina bejelentése felfelé hajtotta az árfolyamot, de hónapokig is eltarthat mire a szélesebb közönség is megkaphatja az oltóanyagokat, hiszen hatalmas logisztikai kihívást jelent ez. Ennek köszönhetően továbbra sem várható gyors gazdasági kilábalás és a korlátozások feloldása sem, márpedig ezekre szükség lenne az olajkereslet fellendüléséhez. Rövid távon egyelőre jóval több a negatívum, ami lefelé hajthatja az árakat, ugyanakkor a hosszabb távú kilátások, 2021 második felétől már jobbnak tűnnek. Tehát egyelőre nem érdemes arra számítani, hogy a november eleje óta tartó rali folytatódhat, amit az elmúlt napok korrekciója is alátámaszt.