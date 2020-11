Szépen felhúzták az amerikai tőzsdéket a koronavírus-vakcinával kapcsolatos hírek

Nagyot emelkedett a Rába árfolyama a hétfő reggeli kereskedésben, egyébként a cég gyorsjelentése óta töretlen emelkedést látunk, miután a Rába szempontjából kifejezetten rosszra sikeredett második negyedévet követően több szempontból is javultak a vállalati eredmények a mostani három hónapban, az EBITDA csoport szinten már magasabb is volt a tavalyi év hasonló időszakához képest, és bár továbbra is veszteséges a társaság, de ennek mértéke jelentősen alacsonyabb volt a korábbiaknál. Jó hír, hogy a nehéz tehergépjármű piacon Európában és Észak-Amerikában is bővült a kereslet, de a vállalat helyzetét továbbra is nehezíti, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól nem jönnek megrendelések és az energiaárak is masszívan emelkedtek. Az azonban pozitívum, hogy a mérsékeltebb veszteséget és az erősebb EBITDA eredményeket csökkenő árbevételek mellett tudta elérni a Rába. Továbbra is sok a bizonytalanság, de a menedzsment bízik abban, hogy visszaállítható a nyereséges működés a második félévben. A Rába árfolyama 8,4 százalékot emelkedett, míg idén 6,9 százalékos mínuszban van.

Ma eddig közel 11 millió forint értékben cseréltek gazdát a Rába papírjai, ami átlagosnak mondható.