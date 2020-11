Rávetették magukat a Teslára a befektetők, szárnyal az árfolyam

Nagy ralival indította a keddi kereskedést a Tesla, az amerikai elektromosautó-gyártó részvényeinek árfolyama több mint 12 százalékot emelkedett a mai piacnyitás után azt követően, hogy tegnap kiderült: a Tesla decemberben bekerül az S&P 500-ba.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szeptemberben nagy port kavart, amikor az S&P 500 legutóbbi index-felülvizsgálatakor a Tesla nem került be az elit klubba, pedig a bekerülés feltételeit sikeresen teljesítette a cég. Azt követően több mint 20 százalékot zuhant az árfolyam, hiszen a befektetők már szinte biztosra vették, hogy a Tesla bekerül az indexbe.

Ezzel szemben viszont a tegnapi bejelentés éppen az akkori események ellentettjét eredményezte, hiszen az S&P Dow Jones Indices úgy döntött, hogy a Tesla idén december 21-én bekerül az S&P 500-ba, amelynek hatására nagy rali indult a Tesla részvények piacán, az elektromosautó-gyártó árfolyama több mint 12 százalékot ralizott a mai piacnyitást követően, amivel már közel 445 százalékos pluszban van idén a papír.

Miért ennyire jó hír, hogy a Tesla bekerül az S&P 500-ba?

A Tesla árfolyamának további emelkedését eredményezheti, hogy a cég bekerülése a benchmarkba újabb vevőket hozhat a Tesla piacára, az S&P 500-at ugyanis világszerte követik alapok, amelyek közül a passzív alapok leképezik az index összetételét, a Tesla indextagságával pedig Tesla részvényekbe is kell fektetniük. Számítások szerint közel 40-60 milliárd dollárnyi befektetést kellene végrehajtaniuk a passzív alapoknak a Tesla bekerülésével az S&P 500-ba.

De nem csak a profik, hanem a kisbefektetők érdeklődését is felkeltheti újra a Tesla, amely már eddig is a kisbefektetők egyik kedvence volt, többek között a Robinhood platformon kereskedők vethetik rá magukat újra az amerikai autógyártó papírjaira, a "wallstreetbets" nevű népszerű Reddit oldalon is számos Teslával kapcsolatos posztot látunk.

Címlapkép: Smith Collection/Gado/Getty Images