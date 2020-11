Soros György alapja megszabadulna összes Palantir részvényétől

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Palantir, amelyet korábban és jelenleg is az egyik legtitokzatosabb cégként tartanak számon, nem régen ment tőzsdére. A szoftvercég alapvetően nagy mennyiségű adat elemzésével foglalkozik, és elsősorban azért keltett nagy feltűnést, mert nagyjából annyit lehetett róla tudni, hogy közeli kapcsolatban áll az amerikai kormányzati ügynökségekkel, köztük a CIA-vel is együttműködnek. A napokban derült ki, hogy Soros György befektetési alapjának is van részesedése a vállalatban, most pedig nyilatkozatot adtak ki, amiben kritizálták a Palantirt üzleti gyakorlata miatt, és jelezték, hogy minden részesedésüket eladják a cégből. Ettől függetlenül a befektetők továbbra is szeretik a titokzatos vállalat részvényeit, amelyek árfolyama duplájára nőtt szeptember végi tőzsdei debütálása óta.