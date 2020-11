Pluszban zártak az amerikai indexek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai vezető részvényindexek folytatták hétfő óta tartó esésüket és mínuszban voltak estig, magyar idő szerint 8 körül azonban az S&P is visszajött, és a Dow is ledolgozott valamennyít a mínuzsból, végül mindhárom vezető index pluszban zárt. Európában továbbra is többnyire mínuszban zártak a tőzsdék, de az esés jellemzően 1 százalékon belüli. A hangulatot a koronavírus-járvány kedvezőtlen alakulása és a növekvő esetszámok befolyásolják, amit a hatékony oltóanyagokkal kapcsolatban érkező újabb hírek sem tudnak javítani. Főleg a ciklikus vállalatok, a légitársaságok, az olajtársaságok részvényei esnek. A BUX index 0,52 százalékos mínuszban fejezte be a napot, de néhány kisebb részvény, mint a Masterplast vagy a 4iG kifejezetten jól teljesített.