Fordulat állt be a magyar áramfogyasztásban - Legutóbb a járvány előtt történt hasonló

A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta először októberben alakult magasabban a hazai villamosenergia-felhasználás, mint 2019-ben. A növekedés a november 11-én a járvány második hullámának megfékezése céljából Magyarországon bevezett korlátozó intézkedések ellenére november eddigi részében is folytatódott, sőt, jelentősen gyorsult.

A Covid-19 Magyarországon való tavaszi megjelenése előtt az ország áramfogyasztása még egyértelműen meghaladta az egy évvel korábbit: 2020 első negyedévében a hazai bruttó villamosenergia-felhasználás több mint 2 százalékkal volt nagyobb, mint 2019 hasonló időszakában. (A 2019-es teljes bruttó villamosenergia-felhasználás körülbelül fél százalékkal nőtt 2018-hoz képest.) A járvány berobbanása és a megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések azonban alaposan megváltoztatták a helyzetet. Az addigi gazdasági növekedés csökkenésbe váltott, az aktivitás visszaesése pedig az áramfogyasztási adatokban is azonnal tükröződött.

Áprilisban ezért közel 10, a mélypontot jelölő májusban pedig már több mint 10 százalékkal kevesebb villamos energiát használt fel az ország, mint egy évvel korábban. A nyári hónapokban a visszaesés mértéke enyhült, és miután szeptemberben már csak minimális elmaradás látszott 2019 szeptemberéhez képest,

októberben már körülbelül 2,7 százalékkal ismét magasabb volt a bruttó villamosenergia-felhasználás, mint a tavalyi év megegyező hónapjában

- derül ki a Mavir (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító zrt.) által ismertetett adatokból.

A hazai áramfogyasztás tehát a járványhelyzet által előidézett féléves kitérő után tért vissza a növekedéshez. Magyarország 2020 első tíz hónapjában így összességében már csak valamivel több mint 2 százalékkal (2,26%) használt fel kevesebb villamos energiát, mint a 2019. január-októberi időszakban.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) árampiaci jelentése szerint ugyanakkor a nettó villamosenergia-fogyasztás már szeptemberben visszatért a növekedési pályára; eszerint az első őszi hónapban Magyarországon 0,3 százalékkal volt magasabb a nettó fogyasztás, mint az előző év azonos időszakában (míg egész Európában 1,1 százalékkal elmaradt a tavalyi bázistól). A gazdasági aktivitás helyreállását jelzi az is, hogy a napi maximális bruttó rendszerterhelés szeptemberben négy napon is meghaladta az elmúlt öt év legmagasabb szeptemberi értékét. A régiós trendekkel összehangban szeptemberben a hazai villamosenergia-piaci másnapi árak is visszatértek a korábbi évek megszokott szintjére. Az áremelkedésben fontos szerepet játszott a spot gázárak emelkedése és a magas CO2-kvótaár.

Közben a hazai termelés kis mértékben nőtt 2019-hez képest, így 2020 első tíz hónapjában valamivel több mint 2 százalékkal több (27 676 926,14 MWh) villamos energiát állítottak elő a magyarországi erőművek, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ebből logikusan következik az, az adatok által szintén alátámasztott fejlemény is, miszerint az import részaránya csökkent a hazai ellátásban. A havi adatok alapján számolva a magyar villamosenergia-rendszerben az import részaránya 2020 első tíz hónapjában 25,1 százalék volt, több mint 3 százalékponttal elmaradva a 2019. január-októberi 28,3 százalékos értéktől.

A november 11-én a járvány második hullámának megfékezése céljából Magyarországon bevezett korlátozó intézkedések hatása egyelőre nem tükröződik a novemberi áramfogyasztási adatokban.

Sőt, a Mavir napi bruttó energia adatai szerint a teljes hazai felhasználás már közel 5 százalékkal volt magasabb (2396,53 GWh) 2020. november 1. és 19. között, mint a tavalyi hasonló időszakban.

Az időszak során jelentkező igény kielégítésében ugyanakkor a hazai termelés kisebb szerepet játszott, mint egy évvel korábban, így, míg a magyarországi erőművek termelése (1759 GWh) mindössze nem egészen 1 százalékkal nőtt, addig az import (637,53 GWh) közel 18 százalékkal.

A magyar villamosenergia-rendszer napi rendszerterhelési értékeinek novemberi alakulása szintén arra utal, hogy a felhasználás inkább a járvány előtti időkben megszokott módon alakul. A Mavir alábbi két grafikonján a korlátozások november 11-i bevezetésétől eltelt napok, valamint a tavalyi év hasonló időszakának rendszerterhelésének alakulását vethetjük össze. Az ábrák alapján míg 2019 novemberének közepén a rendszerterhelés rendre 6600 MW alatt alakult, addig idén a szigorú korlátozások ellenére is többször e szint fölé került az érték, és szembeszökő a hétvégi rendszerterhelésekben mutatkozó eltérés is.

