Ennyi? Tényleg beárazták már a vakcinát a tőzsdék?

Az elmúlt három hétben több kedvező hír is érkezett a különböző koronavírus vakcinákkal kapcsolatban, amelyeket rendre pozitívan reagáltak le a tőzsdék, azonban a Pfizer bejelentéséhez képest sokkal mérsékeltebb volt már a tegnapi reakció az AstraZeneca eredményeire, így felmerül a kérdés: a piac már beárazta a koronavírus vakcinát?

Sorra érkeztek az elmúlt hetekben a jobbnál jobb hírek azokról a koronavírus-vakcinákról, amelyek segíthetnek a világnak maga mögött hagynia a pandémiát, amely kevesebb mint egy év alatt már 1,4 millió emberéletet követelt.

A legújabban hétfőn, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett vakcinájával kapcsolatban érkezett a bejelentés, amely a teszteredmények alapján akár 90 százalékos hatékonysággal is képes megelőzni a fertőzést. A bejelentést követően egyébként jó hangulatban telt a kereskedés a tőzsdéken.

Ez egyébként már zsinórban a harmadik olyan hét volt, amikor egy pozitív vakcinahírrel indult a hét, korábban a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett készítményéről érkezett jó hír, egy hete pedig a Moderna számolt be róla, hogy magas szintű hatékonysággal rendelkezik a vakcinája. Ezekre a bejelentésekre egyébként minden alkalommal pozitívan reagált a piac.

Hétfőn a Dow 1,1 százalékos pluszban zárta a kereskedést, míg az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett.

Az is látszott viszont, hogy hétről hétre egyre kisebb részvénypiaci hatása volt ezeknek a bejelentéseknek, így a Deutsche Bank makro stratégája jogosan veti fel a sokakat foglalkoztató kérdést:

Ennyi? A vakcina nagyrészt beárazódott már?

A szakember szerint a válasz a kérdésre nem, és lehetséges, hogy a piac reakciója, különösen a devizapiacon, a következő minimum másfél évben fog ténylegesen lejátszódni.

Ha a vakcinák beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, akkor a hatásuk dominálni fogja a reálgazdaságokat a következő 18 hónapban

- írta a stratéga.

A bank elemzője szerint az államkötvényhozamok továbbra is alacsonyak maradhatnak, miután a központi bank monetáris politikája várhatóan a jövőben is ultralaza lesz, és egyéb gazdaságélénkítő lépések is jöhetnek. Emellett a részvények továbbra is jól teljesíthetnek annak ellenére, hogy P/E ráta alapján az árazásuk nagyon elszállt, és sokak szerint egyre kevesebb közük van a fundamentumaikhoz.

A szakember szerint a sokat emelgetett growth-value rotáció, azaz a járvány alatt népszerű és ellenálló sztárrészvényekből a megütött szektorok felé való átsúlyozás miatt a részvénypiac lendülete későbbiekben is kitarthat.

Viszont a legtöbb mozgástér a devizák előtt lehet, amelyek nem reagáltak le a pozitív vakcinahíreket olyan módon, mint más eszközosztályok.

A jó hír az, hogy a fentebb említett eszközökkel ellentétben, a legtöbb értékeltségi mutató szerint még mindig olcsó néhány, a legnyilvánvalóbb deviza-nyertesek közül

A szakember szerint

a brazil real

a török líra

az orosz rubel

a chilei peso

az indonéz rúpia

és a kolumbiai peso

mind relatíve olcsók és jelentős terük lehet növekedni más devizákkal szemben, ahogy a vakcina segít talpra állítani a gazdaságot.

