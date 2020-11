Nagyon jó a hangulat Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Leginkább az AstraZeneca kedvező vakcinahírének hatására jó hangulatban telt a hétfői kereskedés az európai tőzsdéken, a tegnapi az elmúlt három hétben már a harmadik hasonló vakcina-bejelentés volt, korábban a Pfizer és a Moderna is kedvező híreket közölt. A bejelentés hatására a járvány alatt alaposan megütött szektorok részvényei emelkedtek, köztük a légitársaságok és az olajcégek papírjai. Ez a pozitív hangulat átragadt az amerikai piacokra is, amelyeken tovább javította a hangulatot néhány kulcsfontosságú jelölés híre az új Biden-kormányzatban. Közben a kedvező vakcinahírek hatására az arany unciánkénti árfolyama dollár alapon négyhavi mélypontra bukott, ma is lejjebb került a nemesfém ára. Az ázsiai tőzsdéken is kimondottan jól alakult ma a kereskedés, a befektetők a pozitív vakcinahírek mellett itt is azt díjazták, hogy Jannet Yellen volt Fed-elnököt jelölte az amerikai pénzügyminiszteri posztra Joe Biden amerikai elnök. Kimondottan jó hangulatban kezdődött a mai kereskedési nap Európában, szinte minden vezető index feljebb tudott kerülni, a DAX közel 1 százalékos pluszban nyitott.