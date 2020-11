Szijjártó: remélhetőleg a horvát LNG-terminál bővítése is felmerül

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly előrelépést jelent Magyarország gázellátásában, hogy elkezd üzemelni Horvátországban Krknél az a terminál, amely cseppfolyósított gázt képes fogadni. Magyarország 2021 január 1-től évente egymilliárd köbméternyi kapacitást kötött le, így jövő évtől először jelenik meg cseppfolyósított gáz a magyar energiaellátásban.

A külügyminiszter felidézte, hogy:

az Európai Bizottság 100 millió euróval támogatta a krki LNG-terminál megépítését.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott:

ha a működés tapasztalatai kedvezőek lesznek, akkor remélhetőleg a terminál kapacitásának bővítése is felmerül, és még nagyobb szerepet játszhat a cseppfolyósított gáz a magyar energiaellátásban.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Shellel kötött megállapodás az első olyan hazai energiavásárlási szerződés, amely nem orosz forrásra, ugyanakkor hosszú távra vonatkozik.

A 444 értesülése szerint az MVM horvátországi beszerzésű, Magyarországra érkező gáza valójában sosem fordul meg Horvátországban, hanem Oroszországból, vezetéken keresztül érkezik majd, és Ukrajna felől lép be az országba, a konstrukció pedig nem arról szól, hogy az orosz függést gyengíti a kormány ezzel a lépéssel, a valóságban nem "jön több útvonalon" gáz az országba. Ezzel kapcsolatban nemrég a MET-et is megkérdeztük, Szabó Gergely, a MET Central Europe regionális vezetője akkor elmondta, hogy a MET Csoport a globális piacon szerzi be a cseppfolyósított földgázt.

A miniszter elmondta, hogy Kadri Simsonnal, az Európai Bizottság energiaügyi biztosával folytatott megbeszélésen tárgyaltak a paksi atomerőmű új blokkjainak építéséről is. A magyar álláspont szerint az európai zöld célokat, a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket csak akkor lehet teljesíteni, ha a nukleáris energiát is a természetbarát energiaelőállítási módok közé számítják - közölte.

Mint mondta, erről folyamatos vita van az Európai Unióban, az európai országok fele használja a nukleáris energiát, a másik fele elutasítja.

Hozzátette, hogy Magyarország a paksi atomerőmű bővítése során minden európai és nemzetközi jogszabályt betart, és folyamatosan konzultál az Európai Bizottsággal az építkezés folyamán.

Címlapkép: Arpad Kurucz/Anadolu Agency/Getty Images