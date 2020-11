JPMorgan: Ez a részvény nagyot szakíthat, érdemes most beszállni!

Marko Kolanovic, a JPMorgan stratégája kimondottan optimista a jelenlegi piaci helyzettel kapcsolatban, a szakember szerint a kedvező vakcinahíreknek és az amerikai elnökválasztás lecsengésének köszönhetően jelentősen csökkent a kockázat az elmúlt hetekben, hosszantartó ralira készülhetünk a részvénypiacokon. A stratéga elemzőcsapata számos vállalat papírját értékelte ki legutóbbi elemzésében, cikkünkben bemutatjuk az egyik legerősebb ajánlásukat.

Van ok az optimizmusra

Az újabb és újabb kedvező vakcinahíreknek köszönhetően egyre optimistábbak a befektetők a koronavírus-helyzettel kapcsolatban, sokan bújnak elő fedezékeikből, és veszik azoknak a ciklikus iparágak vállalatainak részvényeit, melyeket nagyon megütött a válság. A JP Morgan stratégája, Marko Kolanovic kimondottan optimista a részvénypiacok jövőjét illetően, nemrég kiadott elemzésében paradigmaváltónak nevezte a vakcinahíreket, szerinte elérkezhetett az idő, hogy

a befektetők távolabbra tekintsenek a koronavírus-járványnál, és a gazdaságok újranyitására koncentráljanak.

A stratéga szerint a kedvező vakcinahíreken kívül az amerikai elnökválasztás eredménye is kimondottan jót tehet a piacoknak, a republikánus Szenátus melletti Biden elnökséget a lehető legjobb kombinációként jellemezte Kolanovic. A megosztott kormányzat nem valószínű, hogy végig tudja vinni Bidennek a részvénypiacokra potenciálisan negatívan ható adótervezetét, ám a Kínával szembeni kereskedelmi feszültség vélhetően enyhülni fog Biden elnöksége alatt. Kolanovic elemzőcsapata szerint mindennek tudatában

az eddiginél enyhébb piaci kilengések várhatóak, ez pedig a kockázatosabb eszközök irányába terelheti a befektetőket.

A pozitív körülményeken felbuzdulva a stratéga elemzőcsapata számos vállalat papírját értékelte ki a napokban, most bemutatjuk az egyik legerősebb ajánlásukat.

Vroom

A Vroom egy New York-i központú, használt autók online értékesítésével foglalkozó cég, jelenleg 800 főt foglalkoztatnak. A gépjárművek értékesítése és kölcsönzése mellett számos autóalkatrészt és kiegészítőt is árulnak, illetve biztosítást is lehet náluk kötni.

Az online kereskedelem felé tolódó trend természetesen jót tesz a vállalatnak, illetve a pandémia alatt kimondottan kedvező volt, hogy a cég fő profilja a használt autók ajánlása és értékesítése, számos fogyasztó küszködött ugyanis pénzügyi problémákkal, sokan előnyben részesítették a használt járműveket az újakkal szemben. Mindez azonban csak enyhíteni tudta a használtautó-piac számára a keresleti sokkot, többek között a Vroomnak is faragnia kellett a termékek árain az értékesítési volumen fenntartása érdekében.

A JPMorgan elemzőcsapata szerint most érdemes lehet a befektetőknek részesedést szerezni a Vroomban, az elemző Rajat Gupta elmondása szerint ugyanis lassan véget érhetnek a rossz idők az autóipar számára.

Összességében kijelenthető, hogy helyreálltak a várakozások a közeljövővel kapcsolatban, jelentősen felgyorsulhat a profitbővülés üteme 2021-re, ugyanez igaz az értékesítési volumenre is. Közel-illetve középtávon kimondottan előnyös a jelenlegi környezet a vállalat részvényének, mindemellett úgy gondoljuk, hogy az együttműködés lesz a kulcstényező a cég teljesítményénél, tevékenységében jelentősen függ a Vroom ugyanis a harmadik felektől, például a logisztika területén.

- írta Gupta.

Az elemzéssel párhuzamosan vételi ajánlást adott Gupta a részvényre 70 dolláros célárral, ami a jelenlegi árszinthez képest 88,6 százalékos felértékelődést vetít előre.

A Reuters adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján elmondható, hogy az elemzői konszenzus is kimondottan optimista képet fest a Vroomról. 10 vételi ajánlás mellett mindössze 1 elemző javasolja tartásra és eladásra a vállalat papírját, az elemzői célárak átlaga pedig közel 53 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam, a célárak átlaga 56,7 dollár.

A tőzsdére idén júniusban bevezetett vállalatnál dinamikus növekedésre számítanak az elemzők árbevétel soron, az idei 1,35 milliárd dollár után jövőre 83,7 százalékos emelkedést prognosztizálnak a szakértők, a 2022-es pénzügyi év végére pedig folytatva a meredek növekedést közel 4 milliárd dolláros árbevételt könyvelhetnek el az előrejelzések alapján.

Az elemzők várakozásai alapján a közeljövőben még nem fog profitot realizálni a vállalat, azonban várhatóan ezen a soron is meredek emelkedést fogunk tapasztalni. Idén még 188,6 millió dolláros negatív adózott eredménnyel számolnak az elemzők, a 2022-es pénzügyi év végére azonban már kevesebb, mint 100 millió dollár lesz a mínusz az előrejelzések szerint.

A vállalat tőzsdei bevezetésére június 9-én került sor idén, a Nasdaq-on lehet kereskedni a papírral. Az IPO után komolyat ralizott a részvény egészen a szeptember 1-i csúcsig, azóta lefelé ívelő trend mentén alakul az árfolyam, jelenleg a tőzsdei bevezetéskor tapasztalt nyitóárfolyamhoz képest 25 százalékkal tartózkodik lejjebb a papír.

A Vroomon kívül egyébként vételre javasolják még az elemzők a Colfax papírját, a Beyond Meat részvényétől pedig óva intik a befektetőket.

Címlapkép: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images