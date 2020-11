Olyan elektromosautó-gyártó készül meghódítani a tőzsdét, amely az egész iparágat átalakíthatja

A nagy károsanyag-kibocsátó szektorok közül kiemelt figyelem irányul az autóiparra, a világ autógyártói ezért igyekeznek egyre fenntarthatóbban működni, és környezetbarát járműveket gyártani. Amellett, hogy a hagyományos autógyártók is egyre több elektromos járművel színesítik a palettájukat, egyre több olyan gyártó is jelen van a piacon, amely tisztán az elektromos autók gyártására fókuszál, gondolhatunk itt akár a EV-k zászlóvivőjének számító Teslára, vagy a kisebb kínai versenytársakra, mint a Nio, a Li Auto, vagy az Xpeng, amelyek közül több csak idén ment a tőzsdére. Most azonban újabb versenytárs érkezik a nyilvános piacra, amely nem csak azért tűnik izgalmasnak, mert elektromos járműveket gyárt, hanem mert egy kifejezetten innovatív gyártástechnológiával rendelkezik, amelyhez hasonlót nem igazán láttunk eddig az autóiparban.

Új belépő az elektromos járművek univerzumában

Ismét egy újabb elektromosautó-gyártó érkezik a tőzsdére, ezúttal a londoni székhelyű Arrival. A céget 2015-ben alapította Denis Sverdlov, az orosz Yota korábbi igazgatója, tehát egy aránylag fiatal vállalkozásról beszélhetünk. A társaság nem az olyan „klasszikus” elektromosautó-gyártókkal versenyez, mint a Tesla, vagy a Nio, hiszen a személyautók helyett haszongépjárművekre és buszokra fókuszál.

A társaság olyan járműveket fog gyártani, amelyek árazásban versenyeznek hagyományos robbanómotoros modellekkel és olcsóbbak, mint a elektromos verziók.

Ezek nagy ígéretek, hiszen az elektromos járművek talán legnagyobb problémájára jelentenének megoldást, amely a magasabb áruk a benzines és dízeles járművekhez képest.

A cég tervei szerint 2023-ig négy járműdizájnt dob piacra, amelyek közül az első gyártása várhatóan 2021 negyedik negyedévében indul, ez egy elektromos busz lesz, amelynek a hatótávja 240-400 kilométer és 80-125 utast képes szállítani. 2022-ben két modell is érkezik, az egyik egy elektromos kisteherautó, 150-340 kilométeres hatótávval, és 975-2000 kilogrammos hasznos teherbírással, ebből a modellből már több mint 10 000 darabra érkezett megrendelés a UPS-től, a gyártás pedig 2022 harmadik negyedévében várható. A másik 2022-es modell egy nagy elektromos kisteherautó, amelynek 190-400 kilométeres a hatótávja, 4 tonnás a hasznos teherbírása, és már 2 500 darabra érkezett megrendelés. Végül pedig 2023 harmadik negyedévében érkezik egy kis járműplatform, amelynek a hatótávja 100-300 kilométer és 450-800 kilogramm a teherbírása.

Forrás: Arrival

Iparági kilátások tekintetében az látszik, hogy most egy jelentős váltás van a zéró emissziós járművek felé, részben a villamosítást ösztönző közpolitika miatt is. Emellett az e-kereskedelmi iparág növekedése (várhatóan 37 százalékos növekedés 2020-2024 között) is kedvező a haszongépjármű szegmensnek, így tehát az Arrival növekedési kilátásai kedvezőek, egy relatíve kevés innovációval rendelkező piacon.

A cég szerint a járműveinek TCO-ja (total cost of ownership, vagy teljes életút költség) kedvezőbb mind a hagyományos robbanómotoros, és az elektromos versenytársakhoz képest is, ráadásul a buszok esetében igen jelenetős mértékben. Ezt azért fontos kiemelni,

mert a flottaüzemeltetők szempontjából kiemelt fontosságú a járművek TCO-ja.

Forrás: Arrival

A cég amellett, hogy járműveket gyárt, egy technológiai vállalat is, és számos érdekes megoldást kínál a gyártás terén. Alapvetően talán legnagyobb újítás a hagyományos autógyártókkal szemben, hogy a cég nem épít gigantikus gyárakat, mint például a Tesla Gigafactoryjai, hanem épp ellenkezőleg, Microfactorykben tervezi a gyártást, amelyeket az igény helyétől függően, bárhol a világon fel lehet húzni egy meglévő raktár helyén, mindössze 6 hónap alatt, alacsony beruházási költséggel és kis ökológiai lábnyommal.

Ezekben a gyárakban úgynevezett „technológiai cellák” találhatók, amelyekben robotok szerelik össze a járműveket, különböző munkaállomásokon. Az, hogy ezeken a cellákon milyen sorrendben halad végig a jármű, változtatható, és egy cellát akár többször is lehet alkalmazni egy járművön. Részben ennek a cellák nyújtotta rugalmasságnak köszönhetően különböző járműtípusokat is le lehet gyártani ezekben a Microfactorykben, ami kifejezetten előnyös, hiszen nem szükséges külön kapacitásbővítés a különböző modellek gyártásához.

Forrás: Arrival

Ez első ilyen gyár egyébként már építés alatt áll Bicesterben, jövőre pedig az USA-ban is felhúzhatja első gyárát a cég. A Volkswagen lengyelországi gyárával összehasonlítva az látszik, hogy az Arrival Microfactoryja jóval kisebb területen, kisebb beruházást igényel, alacsonyabbak a költségei, és töredék annyi idő alatt felépíthető (ezek a menedzsment várakozásai).

Forrás: Arrival

Mindemellett érdemes még kiemelni, hogy házon belül fejlesztett Plug&Play komponenseket használ az Arrival a gyártáshoz, amelyek jelentős költségcsökkentést eredményeznek és fejleszthetőek is, emellett saját gyártású kompozit anyagokat alkalmaznak, amelyek amellett, hogy alacsonyabb költségeket jelentenek, könnyűek is, és rendkívül tartósak. A társág mindemellett saját, házon belül fejlesztett járműszoftverrel rendelkezik, amely a jármű összes adatához hozzáfér, ezzel pedig optimalizálhatóvá válik a TCO.

A járműveket egy moduláris platformra építik, ami kimondottan rugalmas és optimális a Microfactorykhez. Ezeken az úgynevezett "skateboard" platformokon többféle járművet is képesek építeni, ami kulcsfontosságú abban, hogy a járműveiket az ígéretekhez hűen a hagyományos benzines járművek szintjén tudják árazni.

Forrás: Arrival

Ezt a gyártási technológiát a cég „new methodnak” nevezi, amely magasabb profitabilitást biztosít alacsonyabb tőkeberuházás mellett, összevetve más OEM-ekkel, és emellett a gyors növekedésre is lehetőséget ad.

A cég készített egy iparági összehasonlítást is, amelyben a feltörekvő elektromos járműveket gyártó cégek szerepelnek. Ebből az látszik, hogy a kisteherautó szegmensben lényegében csak a Workhorse tűnik egyelőre a cég versenytársasának, buszok terén pedig egyedüli a cég a startupok között (a BYD nincs az összehasonlításban). Érdemes még kiemelni, hogy az Arrival 20 ezer járműre kapott megrendelést (1,2 milliárd dollár értékben), darabszámban ehhez egyik cég sem áll közel, a Nikola 5 800 darabos megrendelésének értéke (1,4 milliárd dollár) azonban meghaladja az Arrivalét. Végül még visszakapcsolva ahhoz, hogy az Arrivalnak látszólag nagyon kevés a valós versenytársa a piacain, a cég teljes piaca (TAM) 430 milliárd dollár, ami messze meghaladja bármelyik másik elektromosautó-gyártó startup teljes piacát.

Forrás: Arrival

A tranzakció

Az Arrival a CIIG Merger nevű SPAC vállalattal olvad össze, az így létrejövő cég részvényeivel pedig a Nasdaqon lehet majd kereskedni „ARVL” ticker alatt. A tranzakció az Arrivalt 5,4 milliárd dollárra értékeli, és várhatóan 660 millió dolláros bruttó készpénzforrást jelent a cég számára, amelynek része egy 400 millió dolláros PIPE. A tranzakcióból származó forrás a cég a növekedési céljainak megvalósítására fordítja. A tranzakció zárultával a jelenlegi Arrival részvényesek a társaság többségi tulajdonosai lesznek, és minden meglévő részvényes és befektető megtartja a tulajdoni jogát, beleértve a Hyundai Motor Companyt, a Kia Motors Companyt, a Winter Capitalt, és a UPS-t, valamint BlackRock által kezelt alapokat.

Az Arrival menedzsmentje, igazgatóság és részvényesei is egyhangúan elfogadták a tervezett ügyletet, amely várhatóan 2021 első negyedévében zárul.

Mivel SPAC akvizícióról van szó, így a sztori már most is megjátszható a tőzsdéken, még akkor is, ha hivatalosan nincs bevezetve az Arrival a nyilvános piacokra. Mivel a CIIG Merger papírjaival már lehet kereskedni, a befektetők egyből rá is vetették magukat a részvényre, az árfolyam november 17 óta több mint 168 százalékot emelkedett, hétfőn pedig közel 50 százalékos pluszban zárt, míg kedden további 6,8 százalékkal került feljebb. Bár még egyelőre egy üres cégről van szó, a CIIG piaci értéke már most 879 millió dollár.

Címlapkép: Arrival