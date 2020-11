Életjelet adott az olajpiac, itt még akár nagy dolgok is történhetnek

Az idei év eddigi nagy vesztesei közé tartozott az energiaszektor, amelynek vállalatai, főleg az olaj- és gáztermeléssel foglalkozók szenvedtek a koronavírus-járvány következményeitől. Az elmúlt hónapban azonban valami megmozdult, és a hatékony koronavírusos vakcinák hírére elkezdtek emelkedni az árfolyamok, ami jól jelzi, hogy már a jobb kilátások reményére is reagálnak a részvények. Az energiaszektor hosszabb távú kilátásai kifejezetten jónak tűnnek és számos részvény tűnik olcsónak, bár vannak kockázatok is. Számos indok szól azonban amellett, hogy magasabb olajárak jöhetnek a jövőben, amire egyelőre sokan csak legyintenek. Azonban ha így lenne, és beigazolódik egyesek 100 dolláros olajárfolyam-jóslata, akkor vannak olyan részvények, amikbe már most érdemes lehet befektetni, de legalábbis figyelemmel követni.

Hátul kullog az energiaszektor, de valami beindult

Az energiaszektor, köztük az olajipar részvényei novemberben szinte a semmiből másztak vissza és raliztak egy nagyot, miután a Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy 90 százalék feletti hatékonyságú oltóanyaggal rendelkeznek a koronavírus ellen. Az S&P Oil & Gas Exploration & Production tőzsdén kereskedett alap (ETF) több, mint 30 százalékot emelkedett a vakcinás bejelentés napja óta. Viszonyításképpen az S&P 500 2 százalékot, a Dow Jones pedig 4,4 százalékot emelkedett azóta.

Ez azonban még könnyen lehet, hogy csak a kezdet, hiszen ahhoz, hogy az energiaszektor részvényei elérjék a koronavírus-járvány előtti szinteket, még 60 százalékot kellene emelkedniük. Előfordulhat persze, hogy rövid távon a járvány súlyosbodása miatt még lesznek korrekciók, tehát a felfelé vezető út semmiképpen sem egyenes, és vannak kockázatok is, de erős érvek szólnak már most is a vétel mellett.

7 indok, ami az energiaszektor mellett szól

Az energiarészvények ciklikusak: a márciusi mélységek környékén a legtöbb befektető még kifejezetten óvakodott belevásárolni ezekbe a részvényekbe, hiszen a kereslet gyakorlatilag összeomlott, a koronavírus-járvány meglepetésként érte a világot és akkor még se híre se hamva nem volt a vakcináknak. Most azonban sorra érik egymást a hatékony oltóanyagos bejelentések és elkezdődött egy kisebb rotáció is a ciklikus részvények felé, amik jellemzően felülteljesítik az általános részvénypiacot a gazdaság növekedési szakaszában. Egyelőre itt persze a növekvő koronavírusos esetek miatt lassulás tapasztalható, de ideális esetben jelentős javulás várható jövő évben.

Az energiarészvények mozgástere jelentős: ahogy említettük, már ahhoz is 60 százalékot kellene emelkedniük az olajrészvényeknek, hogy elérjék a koronavírus-járvány előtti szinteket Jonathan Waghorn, a Guinness Atkinson Global Energy portfóliómenedzsere szerint.

ahogy említettük, már ahhoz is 60 százalékot kellene emelkedniük az olajrészvényeknek, hogy elérjék a koronavírus-járvány előtti szinteket Jonathan Waghorn, a Guinness Atkinson Global Energy portfóliómenedzsere szerint. A légiközlekedés visszaállása: a koronavírus által egyik legjobban sújtott szektor a légiipar volt, amelynek a kereslete mintegy 90 százalékkal esett vissza még április-május környékén, vagyis gyakorlatilag szinte megszűnt. Ha pedig a hatékony vakcina elérhetővé válik majd a szélesebb közönség előtt, akkor elindulhat ez a szektor is ismét a normalizálódás felé, vagyis újra repülni fognak az emberek, az üzemanyagkereslet növekedése pedig az energiaárakat is megemeli.

Az Egyesült Államok dízelfogyasztása a normálisnak mondható szint 90 százalékán áll, a keroziné pedig 40 százalékán a Morgan Stanley elemzője, Benny Wong szerint.

Emellett azonban a teherszállítás és a petrolkémiai termelés is szorosan a GDP alakulásához kötődik, tehát innen is érkezhet extra kereslet.

Az energiarészvények olcsóak: a szektor P/B, vagyis árfolyam / könyv szerinti érték alapon kevesebb, mint 1-szeres értéken forog, és az elmúlt 70 évben nem volt ennyire olcsó relatíve az S&P 500-hoz képest. A Morgan Stanley elemzője, Devin McDermott szerint:

Továbbra is kimondottan vonzó értékeléseket látunk a szektorban.

A tömeg még nem mozdult rá: az általánosabb fókusszal rendelkező befektetők még nem tértek vissza a szektorba, még annak ellenére sem, hogy az olajkereslet nagyban függ a sikeres vakcinától, amire most vannak jelek. Aki pedig most vásárol, annak a részvényeinek az árfolyamát mások még bőven felverhetik magasabbra.

az általánosabb fókusszal rendelkező befektetők még nem tértek vissza a szektorba, még annak ellenére sem, hogy az olajkereslet nagyban függ a sikeres vakcinától, amire most vannak jelek. Aki pedig most vásárol, annak a részvényeinek az árfolyamát mások még bőven felverhetik magasabbra. A kínálat nem feltétlenül fog rohanva visszatérni: egyelőre önmagukhoz képest az OPEC+ tagországok egészen jól koordinálták a termeléscsökkentést. Jonathan Waghorn elemző szerint pedig, legalábbis rövidebb távon, hagyni fogják, hogy az olajárak kicsit emelkedjenek, de annyira azért ne, hogy a palaolajtermelőknek is megérje visszajönnie a piacra.

Emellett pedig az amerikai olajtermelők sokkal fegyelmezettebben viselkednek pénzügyileg, mint korábban. Miután az elmúlt 5 évben elköltöttek 50 milliárd dollárt tőkeberuházásokra, most ennek várhatóan csak a 70-80 százalékával terveznek, ami a termelésnövekedést 5-10 százalékkal visszafoghatja évente, mondta a Morgan Stanley elemzője.

Másrészt pedig nem is nagyon engedhetik meg a feneketlen költekezést a szektor vállalatai, mert a hitelezők is megfogyatkoztak, illetve határidős szerződéseken keresztül már eladták az esetleges jövőbeli olajár növekedéséből fakadó nyereségeik egy részét is a vállalatok. A Tellurian egy elemzője szerint:

Az Egyesült Államok olajkínálata nem fogja elérni a koronavírus-előtti szinteket már. Egy jelentős mennyiségű olaj kikerült a képből.

A hosszabb távú kínálat meg még ennél is rosszabbul néz ki: kollektíve, az olajkutak termelési mennyisége évente 3,5 százalékkal csökken természetükből fakadólag. A mostani recesszió miatt számos vállalat jelentősen csökkentette az új olajkutakba történő befektetéseit, aminek a kialakítása legalább 2 évet, de lehet, hogy többet is igénybe vesz. Egy elemző szerint:

A piac nyilvánvalóvá tette, hogy azokat a termelőket, akik hosszabb távú projektekbe fektetnek be, rövid távon földbe veri.

A relatíve alulsúlyozott tőkebefektetéseknek köszönhetően pedig egyre beszűkülő kínálattal szembesülhetünk majd a következő években.

A fenti indokok többségében az olajárral kapcsolatosak, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy arra is számítanak az elemzők, hogy a földgáz ára az Egyesült Államokban akár már a tél folyamán is 60 százalékkal emelkedhet. Ennek oka, hogy az cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja kimerítette a tartalékok egy részét, a kitermelés általános csökkenése miatt pedig a további földgázkínálatot is visszafogja. Ez utóbbi pedig ráadásul nem megy egyik percről a másikra. Végül az is egy érv, hogy a Joe Biden-féle adminisztráció nem fogja támogatni, hogy az erőművek a földgázhiányt szénnel próbálják esetleg helyettesíteni a klímavédelem miatt.

Merre mozdulhat az olaj ára 2021-ben?

Ezzel kapcsolatban természetesen megoszlanak a vélemények. Az alább látható néhány mérvadóbb vélemény az árfolyammal kapcsolatban:

Amerikai Energia Ügynökség (EIA): a novemberi elemzések alapján a Brent típus árfolyamát hordónként idén átlagosan 40,6 dollár körül, míg 2021-ben 46,6 dollárnál látja az ügynökség. A WTI típust pedig hordónként idén átlagosan 38,2 dollárnál, 2021-ben pedig 44,2 dollárnál. Ez kisebb lefelé történő korrekció az előző havihoz képest.

Amerikai Energia Ügynökség (EIA): a novemberi elemzések alapján a Brent típus árfolyamát hordónként idén átlagosan 40,6 dollár körül, míg 2021-ben 46,6 dollárnál látja az ügynökség. A WTI típust pedig hordónként idén átlagosan 38,2 dollárnál, 2021-ben pedig 44,2 dollárnál. Ez kisebb lefelé történő korrekció az előző havihoz képest.

Az IMF elemzői még októberben nyilatkozta, hogy várhatóan nyomás alatt maradnak még jövőre is az olajárak és 40-50 dolláros sávban alakulhatnak majd. Ezt a kereslet fokozatos javulásával és az alternatív energiák előretörésével magyarázta.

A Citibank elemzői novemberi becsléseik alapján a Brent árát jövőre átlagosan 54 dollárnál látják hordónként, míg a WTI-t 49 dolláron. Ez szintén alacsonyabb a korábbi jóslatoknál.

A Goldman Sachs elemzői novemberben hasonlóan lejjebb vitték az előrejelzésüket, a Brent átlagát 55 dolláron látják hordónként jövőre, míg a WTI-t 52,8 dolláron.

Hasonló számokat jelentett be néhány napja a Barclays is, amely 53 dolláros Brentet és 50 dolláros WTI-t lát hordónként.

Vannak azonban, akik jóval optimistább hangnemet ütöttek meg, mint a Bear Traps befektetési oldal alapítója, Larry McDonald, aki szerint:

is, amely 53 dolláros Brentet és 50 dolláros WTI-t lát hordónként. Vannak azonban, akik jóval optimistább hangnemet ütöttek meg, mint a Bear Traps befektetési oldal alapítója, Larry McDonald, aki szerint:

Az olaj következő 12 hónapos bikapiaci forgatókönyvének esélyei ragyogóak.

Véleménye szerint 2021 végéhez közeledve egy olajkínálati sokk fog bekövetkezni, ami a Brent árfolyamát 80 és 100 dollár körüli szintre emelheti a mostani 48 dollárról. Ez pedig még feljebb nyomhatja majd az olajipari részvényeket.

A legtöbben tehát inkább 40-50 dollár környékén látják az olaj árát jövőre, vagyis a mostanihoz hasonló szinteken, de persze ezt nem könnyű megjósolni. Az biztos azonban, hogy az olajár tegnap 8 hónapos csúcson volt, és a hatékony koronavírus elleni oltóanyagok hírét követően hatalmasat ment novemberben, bár ma megtorpant a menetelés, a Brent és a WTI árfolyama is 1,5 százalék körül esett, előbbi 48 dolláron áll, míg utóbbi 45 dolláron.

Ezeket a részvényeket érdemes figyelni

Több részvény is van természetesen, amik profitálhatnak az említett trendeknek köszönhetően, a Morgan Stanley elemzője, Devin McDermott szerint olyan vállalatokat érdemes választani, amelyek rendelkeznek a megfelelő költségvetési fegyelemmel és pozitív szabad készpénzáramot tudnak biztosítani szélesebb olajár sávban is, vagyis, ha mégis leesne az olaj ára, akkor sem lenne indokolt a pánik.

Az alábbi 7 részvény az, amely a Morgan Stanley és a Goldman Sachs elemzői által javasoltak közül a legmagasabb felértékelődési potenciállal rendelkezik jelen pillanatban. Amint azonban a korábbi indokoknál is szóba került már, bőven van még hely a további emelkedéshez is, ami a gazdasági kilátások fokozatos javulásával jöhet el.

Az alábbi grafikonon pedig az látható, hogy hogyan teljesítettek ezek a részvények eddig idén és az elmúlt egy hónapban:

Itt érdemes megemlíteni, hogy még annak ellenére is, hogy egyes részvények több, mint 50 százalékot emelkedtek egy hónap leforgása alatt, még így is bőven a koronavírus-járvány előtti árakon forognak.

Végül az, aki inkább diverzifikált kitettséget szeretne és elkerülni a vállalatspecifikus kockázatokat, annak érdemes lehet megfontolnia a tőzsdén kereskedett alapokat, amelyek erre a területre fókuszálnak, mint például: Energy Select Sector SPDR, iShares Global Energy, VaEck Vectors Oil Services, SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production vagy az Alerian MLP.

És a kockázatok?

Mint minden befektetés kapcsán, természetesen itt is vannak kockázatok. Ezek között szerepel az olajkínálat meglepetésszerű emelkedése Irán vagy Venezuela irányából, ha az Egyesült Államok feloldja az érvényben lévő szankciók egy részét. Ezzel kapcsolatban egyébként a hírek szerint van is esély, mivel Joe Biden inkább diplomáciai megoldásokra hajlik Irán tekintetében például. Szintén problémát okozhat, ha az OPEC+ nem megfelelően koordinálja a tevékenységeit vagy ha az emelkedő olajár mellett a vártnál gyorsabban visszapattan a kitermelés az Egyesült Államokban (pl. palaolaj).

Hasonlóan nem szabad félvállról venni azt a lehetőséget sem, hogy amennyiben a koronavírussal kapcsolatos esetszámok olyan ütemben növekednek, amik súlyos lezárásokat eredményeznek, akkor az a gazdasági növekedés ellenében fog hatni, ami pedig lefelé nyomja az olajkeresletet. Fontos azonban, hogy már több vakcinával kapcsolatban is biztatóak az eredmények, kifejezetten magas a hatékonyságuk, mint a Pfizer-BioNTech, a Moderna vagy az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem fejlesztései. Valószínűbb tehát az az eshetőség, hogy a koronavírusos megbetegedések számának növekedése inkább csak rövid távon jelent problémákat.

