Hirtelen több mint 2000 dollárt zuhant a bitcoin

Az idei év egyik nagy sztárja a bitcoin, a kriptodeviza őrült ralija pedig csak az elmúlt 1-2 hónapban indult be igazán, melynek köszönhetően már-már exponenciálissá vált az emelkedés, tegnap pedig már tényleg csak egy hajszálnyira volt attól a bitcoin, hogy megdöntse a korábbi történelmi csúcsát. A csúcsdöntés helyett azonban masszív lefordulás jött, a bitcoin árfolyama több mint 2000 dollárt zuhant a mostani csúcsról.

Több mint 2000 dollárt zuhant a bitcoin

Az elmúlt hónapokban óriásit menetelt a bitcoin, az árfolyam október 1. és november 25. között 84 százalékkal került feljebb, így került lokális csúcsra a jegyzés 19 490 dollárnál, ami csak hajszálnyira volt a korábbi, 19 666 dolláros, 2017-es történelmi csúcstól, onnan fordult le, és esett néhány óra leforgása alatt több mint 2237 dollárt. Ezzel az eséssel közel az elmúlt egy hét emelkedését törölte ki a bitcoin.

Egyébként más kriptiodevizák piacán is súlyos eséseket látunk, az ethereum árfolyama például a hét eleji csúcsról már több mint 19 százalékot zuhant.

Az XRP árfolyama pedig a korábbi lokális csúcsról közel 37 százalékot esett.

Miért esik a bitcoin árfolyama?

Az elmúlt hónapok raliját követően a bitcoin rendkívül túlvetté vált minden fontosabb időtávon, a napi, a heti, és a havi grafikonon is, ez pedig meghozta az eladókat. Ilyen túlvettséget a heti grafikonon utoljára tavaly nyáron láthattunk, akkor ez egy lokális csúcsot jelölt ki, onnantól kezdve pedig hónapokon keresztül esett az árfolyam, ez is intő jel lehet a befektetőknek.

A korábbi történelmi csúcsot 2017-ben érte el a bitcoin, 19 666 dollárig emelkedett az árfolyam, most a hét elején a korábbi történelmi csúcs közelébe emelkedett a bitcoin árfolyama, itt pedig vélhetően sok befektető keze megremegett, sokan egy dupla csúcsot is belelátnak a grafikonba, ez is meghozhatta az eladókat.

Miért emelkedett eddig a bitcoin?

A bitcoinból mindössze 21 millió darab lehet forgalomban, ennek a mennyiségnek pedig a 90 százalékát „kibányászták” már, tehát jelenleg 18,5 millió darab van forgalomban. Ez aggályokat kelt azzal kapcsolatban, hogy kevesebb lehetőség lesz a bitcoin megszerzésére vagy, hogy az eszköz csak néhány kiválasztott kezében lesz, amiatt megnőtt az eszköz kereslete.

Májusban feleződött a bitcoin, ami azt jelenti, hogy a bányászat outputja a felére csökkent. A meglévő eszközök értékét ez jelentősen felhajtotta.

A bitcoin egyre népszerűbb eszköz mostanra nem csak a kisbefektetők, de az intézményi befektetők körében is. Mivel az bitcoin egy úgynevezett korrelálatlan eszköz, így éppen emiatt néhányan fedezeti ügyletként vásárolják.

Az úgynevezett stablecoinok, vagy digitális devizák is egyre népszerűbbek, amely erősíti a kriptodevizák legitimitását. A nagy pénzintézetek közül például a JPMorgan bankközi fizetési rendszert indított el saját blockchain-alapú technológiájával, hogy létrehozzon egy dollárhoz kötött „JPM coin” nevű digitális eszközt.

A virtuális fizetőeszközök elfogadottsága szabályozói szinten is növekszik: több gazdaságban, ide értve az EU-t és az USA-t is, pár éven belül átfogó szabályozás jöhet, amely sok korábbi várakozással ellentétben nem tiltja be az anonim kriptopénzt, hanem inkább legális keretek közé szorítja használatát.

Több ország is saját virtuális devizával kísérletezik (pl. Kína, Svédország), ami tovább növelheti ezeknek az eszközöknek a társadalmi szintű elfogadottságát. Felmerült egy pletyka arról is, hogy az EKB is kísérletezni kezd egy saját virtuális devizával.

A dollár gyengülése is hat a bitcoinra, egyrészt a direkt módon, mivel az eszköz dollárban van denominálva, másrészt mert egyfajta a digitális aranyként is tekintenek a bitcoinra, amely magas inflációs környezetben is jól teljesíthet.

A mainstream platformokon is egyre népszerűbb a bitcoin, a PayPal nemrég közölte, hogy a platformján a felhasználók vásárolhatnak majd bitcoint, valamint más kriptodevizákat, mint az Ethereumot, a Bitcoin Cash-t és a Litecoint. Ez alapján tehát a PayPal is elismeri a digitális pénznemek legitimitását.

Végül pedig az is a bitcoin mellett szól, hogy a mostani rali sokkal kevésbé tűnik spekulatív jellegűnek, mint a 2017-es, hiszen most a részvétel sokkal magasabb az intézményi befektetők részéről, így az emelkedés is fenntarthatóbb lehet.

Merre tovább innen?

A március eleje óta tartó emelkedő trend a mostani eséssel nem sérült, amennyibe valaki vételi lehetőséget keres, annak a következőkre érdemes figyelni: az idén márciusi mélypontra és a most hételeji csúcspontra húzott Fibonacci alapján markán technikai szintek rajzolódnak ki a grafikonon, ami a befektetőknek is érdemes figyelniük. Amennyiben folytatódik az esés, akkor a 16 000 dolláros szinten érdemes figyelni, hiszen egyrészt ott húzódik a 23,6 százalékos Fibonacci szint, ráadásul november elején és közepén több alkalommal is támaszként és ellenállásként szolgált ez a szint.

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images