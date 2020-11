Két hét alatt 60 százalékot ment a magyar sztárbefektetés – Van még feljebb?

A magyar tőzsde egyik sztárpapírjai kétségtelenül a Masterplast volt az elmúlt hetekben. A részvények árfolyama több mint 60 százalékot száguldott a cég harmadik negyedéves gyorsjelentésétől a mostani hét elejéig, ami nem véletlen, ugyanis rekorderedményekről számolt be a vállalat. Egy jól sikerült akvizíció és az erős alaptevékenység hajtja a növekedést a Masterplastnál, a koronavírus-válságból eddig jól jött ki a vállalat és további jó hír a befektetőknek, hogy jövőre visszatérhet az osztalékfizetéshez. A menedzsment szerint a jelenleginél jóval magasabb, 2000 forintos részvényárfolyam is indokolt lehet, megnéztük, hogy néz ki a papírok árazása most és a vezetőség által "megcélzott" árfolyammal számolva.