Iránymutatásra várnak a befektetők a negatív vakcinahír után

Két napja a bitcoin új lokális csúcsot állított be, és csak hajszálnyira volt tőle, hogy megdöntse a 2017-es történelmi csúcsát, azonban ez végül elmaradt és megremegtek a kezek, melynek hatására a kriptodeviza árfolyama 13,4 százalékos mínuszban is járt tegnap. Ma egyelőre úgy néz ki, hogy a korrekció nem folytatódik, a bitcoin árfolyama jelenleg 0,2 százalékos pluszban áll. A tegnapi nagy esés egyik kiváltó oka az volt, hogy minden fontosabb időtávon túlvetté vált az eszköz, és bár napi grafikonon a tegnapi esést követően már 55 pont körül van az RSI, a heti és a havi charton továbbra is a 70-es érték fölött áll az indikátor.