Technológiai óriások nem csak Amerikában vannak, ezek a feltörekvő piacok sztárjai

Valószínűleg mindenki ismeri a nagy amerikai technológiai vállalatokat, mint amilyen az Apple, az Amazon, a Google vagy a Facebook. Az is ismerős lehet, hogy idén hatalmas emelkedést produkáltak ezeknek a vállalatoknak a részvényei, és a menetelés még nem ért véget, ugyanakkor már sokan tőzsdelufiról is beszélnek. Ezzel szemben minden bizonnyal sokkal kevesebben ismerik a feltörekvő piacok hasonló vállalatait, holott sok esetben globális vezető pozícióban vannak már ma is, a Samsung nagyobb árbevétellel rendelkezik, mint a Microsoft vagy a Google, míg a Taiwan Semiconductor gyártja a fél világ számára a félvezetőket. Érdemes ezekkel a vállalatokkal is közelebbről megismerkedni, hiszen ezek még bőven növekedhetnek a következő években is.