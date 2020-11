BÉT50 Klub: kihívások a hazai vállalatoknál koronavírus idején

A BÉT50 Klubon kerekasztal beszélgetést tartottak olyan vállalatok vezetőivel, amelyek részt vettek a BÉT50 programban. A beszélgetésben Hovány Márton, a Hovány Csoport vezetője, Kasza János, a Jász-Plasztik Csoport műszaki és fejlesztési igazgatója és Lévai Bálint, a BioTech USA cégcsoport ügyvezetője vett részt, a kerekasztal beszélgetés moderátora Seres Béla, a Deloitte ügyvezető partnere volt.

Lehetett-e 2020-ban nőni, vagy tudomásul kell venni, hogy ez az év legjobb esetben is flat, vagy lefelé fordulnak a görbék?

Hovány Márton: Nálunk igen változatos, van olyan márka, amelyik majdnem 50 százalékos csökkenésben van, és van olyan, amelyik pár százalékos növekedésben, és a kettő között igen sok minden megtalálható. Úgy gondolom, hogy a cégcsoport árbevétele 40 százalékkal lesz kevesebb, mint tavaly volt. Nyilván a szerviz is érintett volt, mert amikor az autókat nem használják, nem megy bele a kilométer, a városban is lehet látni, hogy viszonylag jól lehet közlekedni, nem úgy, mint tavaly ilyen tájban, akkor kétszer annyi idő volt keresztüljutni a városon.

Mitől függ, hogy melyik márkánál mekkora a visszaesés?

Hovány Márton: Mindegyik márkát becsületesen csináljuk, mindegyik az ügyfelünk. Bármelyiket választják, a képességeinkhez, tudásainkhoz képest mindig a legjobbat nyújtjuk az ügyfeleknek. Ugyanúgy nézek arra az ügyfélre, aki ötmillió forintért vesz autót, mint aki 50 millióért. Nyilván a márkák meghatározók ebben a dologban, ez normál helyzetekben is így van. Van, amelyik márka jobban eltalálja azt az irányvonalat, amit az ügyfelek kedvelnek, és van olyan, amelyiknek ez nem sikerül olyan jól. Amelyik márka 50 százalékos visszaesésben van, ott importőrváltás is volt tavaly év végén, részben ez is hozta ezt magával. Kicsit elgaloppírozták magukat az akciókkal, az árazással, magával a termékkel nem lett volna akkora baj. Szerintem 20-25 százalékos veszteséggel el tudott volna menni. Magyarországon a prémiumszegmensben esett vissza a piac, ez nemcsak nálunk jellemző, hanem máshol is. Ott volt a legkisebb visszaesés.

Kasza János: Nálunk az eső 5-6 hónapban történt visszaesés a forgalom tekintetében, azonban ezt jól kompenzálják a különböző üzletágak. Az év második felében a piacnak köszönhetően ezeket a számokat tudtuk stabilizálni, év végére hozzávetőlegesen a tavalyi árbevétellel számolunk. Addig még sokat kell dolgoznunk, nekünk ilyenkor van a szezon. Az anyacéget tekintve az élelmiszeripar húzóágazattá vált, főként a csomagolóanyagok gyártására gondolok, a tojástartók, illetve a tejfölöspoharak, kiegészítők. Mellette a szórakoztató elektronika, tévégyártás idén szintén húzóágazat, ahogy a korábbiakban is. Amiben jelentősebb visszaesés volt év elején, az autóipar, ez teljesen megállt az első hullám során. Ezzel kapcsolatban viszont a második félévben olyan ugrást tapasztaltunk, amit nehéz is volt lekövetni anyagban, emberben és erőforrásban egyaránt. Természetesen ez egy küzdelmes év, minket is érint a kialakult helyzet, a munkavállalóinkat, és nagyon nehéz tervezni. Erre nagyon sok cég panaszkodik gyártással, kapacitással, ha nem tudjuk, hogy az adott munkavállaló a jövő héten be tud-e jönni.

Lévai Bálint: Parádésan indult az év, az első három hónap olyan növekedést hozott, amilyet nem láttunk korábban. Majd április-májusban jöttek a zárások, ezt mi is megéreztük, visszaesett az árbevétel a tavalyihoz képest. Utána megint magához tért a piacunk, úgy látjuk, hogy ez attól függ, hogy be kell-e zárni az üzleteket, vagy nem. Ez mind a saját üzletekre vonatkozik, mind a partnerüzletekre. Úgyhogy októberig megint szépen teljesítettünk, most novemberben újabb zárás történt egész Európában, legalábbis a mi legnagyobb piacainkon, ebben a hónapban talán tudjuk hozni a múlt évet. Égében 15-20 százalék közötti növekményt várunk. Ez szép számnak tűnik, de így is 30-40 százalékos növekménytől estünk el. 3-4 milliárd forint esett ki az árbevételünkből.

A növekedés egyik oka, hogy végrehajtottatok egy akvizíciót. Mennyiben terveztek ilyeneket a jövőben?

Lévai Bálint: Szerencsére az akvizíció nem része ennek a növekménynek. Ezek csak a Biotech USA számai. Mondhatni, hogy dupláztunk ezzel az akvizícióval a múlt évhez képest. Az akvizíció jól sikerült, jól is készítettük elő, nagyon jó kihívást érzett benne az egész csapatunk. Pont egy olyan időszakban kaptuk el ezt a lehetőséget, amikor a belső folyamatainkat nagyon szépen letisztáztuk, nem volt olyan feladatunk házon belül, ahol nem égett volna semmi, és oltani kellett volna. Úgyhogy volt erre energiánk, rá tudtunk készülni, és gyakorlatilag a teljes menedzsment részt vett a Scitec integrálásában.

Hol tart ez a folyamat?

Lévai Bálint: Még két külön cég. A teljes sales, marketing, gyakorlatilag a gyártáson kívül minden más folyamatot integráltunk, sőt a két csapat össze is költözött az új irodaházunkban. A gyártást január 1-jével tervezzük átállítani a mi vállalatirányítási rendszerünkre, és akkor majd egy cég alatt fut a két brand.

Az elmúlt évek növekedését milyen forrásból tudtátok finanszírozni?

Hovány Márton: Az autókereskedelem egy érdekes üzletág, itt mindig rengeteg pénzre van szükség a készletek finanszírozásához. Az elmúlt három évben láttuk, hogy nagyon sok autót adtunk el, mondhatni, hogy az isten pénze nem lenne elég készletfinanszírozásra igen jelentős hiteleket veszünk fel, ezt bankok biztosítják számunkra. A növekedéshez igyekszünk olyan forrásokat igénybe venni, amelyek valamilyen szempontból kedvezőek számunkra. Ilyen az NHP, amiben részt vettünk, amiből egyébként már kiestünk, mert átléptünk a nagyvállalati kategóriába. Ez a budaörsi beruházáshoz kellett, ami 4 milliárd feletti volt, ennek durván 50 százalékát külső forrásból finanszíroztuk. A közeljövőben nem tervezünk ilyen nagy beruházást, a kisebbeket pedig saját erőből valósítjuk meg.

Használtok más forrást, ami kedvezőbb, mint saját forrásból finanszírozni?

Hovány Márton: Most nézzük át ezeket a lehetőségeket a jövőbeni növekedés finanszírozásához.

A 10 évvel ezelőtti válságot is megélted, amikor drasztikusan bezuhant az autókereskedelem, és egy ideig úgy is maradt.

Hovány Márton: Azt hiszem, Magyarországon nálunk jobban senki nem tudja. Ugyanis 2007-ben, amikor a paradicsomi állapotok voltak, 125-135 közötti tengelyen hívtunk le 100 milliós svájcifrank-hitelt, kért év türelmi idővel, 10 éves törlesztéssel. 2009-ben amikor elkezdtük törleszteni, 190-en kezdtük el, és 2015-ben, hat év törlesztés után váltottuk át NHP-ra, és 305-ön zártuk le. 2003-08 között volt a nagy növekedés a Hovány-csoportban, akkor építettünk több városban különböző márkakereskedéseket, és nyilván voltak 170-180 forinton felvett svájcifrank-hitelek, amiket szintén 250-300 forint körül törlesztettünk a végén. Úgyhogy mi megtanultuk a magyarok istenét a hiteltörlesztés szempontjából, az idegen valutában felvett pénzek minden ódiumát. Mindeközben a 200 ezres autópiac 45-50 ezerre zuhant le. Plusz volt még egy poén, behozták a multiadót, amibe mi hál istennek beleestünk, még ha veszteségesek voltunk, akkor is fizetnünk kellett évente több 10 millió forintot.

Gondolom, ezért is óvatosabb most már a finanszírozási politikátok.

Hovány Márton: Igen, nagyon óvatosak vagyunk, nagyon meggondoljuk, hogy mikor és milyen kondíciókkal veszünk fel hitelt. De nem is ez volt a probléma, hanem az, hogy beszakadt a forint. Most is hasonló lenne, ha valami más valutában lenne a hitelállományunk, nem abban, amiben keressük a pénzt. Most viszonylag kedvező a kamatozás akkor is, ha nem sikerül beleférni az NHP-ba. Még mindig jobbak, mint amikor kezdtem a vállalkozást a 90-es évek elején, mert akkor voltak 15 százalékos kamatok.

Nálatok nem voltak akvizíciók, viszont folyamatosan voltak kapacitásbővítő beruházások. A ti finanszírozási struktúrátok hogy néz ki?

Kasza János: Igyekszünk mindig házon belül a megtermelt javakat visszaforgatni, az nem jellemző, hogy a cég osztalékként más irányba tekintsen. Az a célunk, hogy a saját tőkéhez képest 10-15 százaléknál ne legyen több az idegen forrás. Nagyon konzervatívak vagyunk. Ezeket a kedvező hiteleket, amik most elérhetők, a cégvezetés tudomásul veszi, számontartja, gondolkodik rajta, és ha olyan igény lép fel, akkor élünk vele. Jelenleg is van számos beruházásunk, igyekszünk folyamatosan fejleszteni, új csarnokok, kapacitásbővítés, korszerűsítés, esetleg új tevékenységi körök indítása, amik a meglévőkhöz kapcsolódnak. Igyekszünk minél nagyobb hozzáadott értékkel terméket előállítani a piac számára, akár végtermékeket is, ahogy ezt az utóbbi években tettük, hogy ne csak alkatrészeket gyártsunk le a multinacionális partnereink számára, hanem komplexebb termékeket is. Piackés termékeket, amikkel akár a végfelhasználókhoz is el tudunk jutni. Alapvetően gyártói szemléletű cég vagyunk ma is. Igyekszünk házon belül finanszírozni, jelenleg ez a stratégia, természetesen ha adódik pályázati lehetőség, azzal szeretünk élni, mert ha nem tennénk, akkor versenyhátrányba kerülnénk.

Biotech?

Lévai Bálint: Mi akkor még konzervatívabbak vagyunk, nálunk 0 százalék a külső finanszírozás. Látjuk a lehetőséget most olcsó pénzhez jutni, ha lenne olyan ötletünk, amiben annyira hiszünk, és nem tudnánk magunknak megfinanszírozni, akkor valószínűleg kinyúlnánk hitelért. De nem nagyon volt olyan ötletünk, ami nem egy organikus növekedést jelentett volna. A Scitec-felvásárlás volt egy nagy dobás árbevétel tekintetében, de végül befektetésoldalról sokkal kisebbnek bizonyult, mint amit az elején gondoltunk. Ehhez sem kellett külső finanszírozás.

Bár most szinte lehetetlen tervezni, mégis muszáj megtenni. Mi lehet most a növekedés motorja?

Lévai Bálint: Nagyon kevés az olyan cég ezen a piacon, ahol mi dolgozunk, amelyiknek ennyire szerteágazó a tevékenységi köre. Ebben a méretben nincs is, aki direktben értékesít, franchise boltokon keresztül a fogyasztóknak, weboldalakon keresztül, partnereken keresztül, több országban piacvezetők vagyunk vagy bene vagyunk a top 3-ban, mi gyártjuk a saját termékünket, logisztikázzuk. A növekedés lehetőségét minden egyes területen meg kell látnunk. A teljes csapat az, amelyik ezt a növekedést tudja hozni, hiszen a vállalat minden területét teljes mértékben átlátni nem lehet csillagközpontúan, ezért ezt a lehetőséget a növekedésre, fejlődésre át kellett adni a menedzsmentnek, illetve az ő kollégáiknak. Szerencsére egy nagyon hajtós csapat dolgozik a Biotech USA-ban, nagyon szeretjük a kihívásokat, amikor éppen nincs egy nagyobb kihívás, akkor unatkozunk. Ha elhatározunk valamit, azt teljes mellszélességgel végig is visszük, legyen az bármelyik divíziónak az ötlete, a többiek odaállnak mellé, és próbálják megvalósítani ezt.

Gondolkoztok olyanban, hogy a meglévő logisztikára akár más termékköröket rákapcsolni?

Lévai Bálint: A technológiánk alkalmas nagyon széles körű termékportfólió elkészítésére. Jelenleg a saját piacunkhoz nagyon értünk, itt nagyon sok fejlődési lehetőséget látunk továbbra is. Amíg azon a piacon látjuk az előremenetelt, ahol dolgozunk, addig nem.

Vannak további akvizíciós terveitek?

Lévai Bálint: Igen, most pont van egy tárgyalásunk egy francia vállalattal. Volt egy osztrák vállalat, ott végül nem mi lettünk a befutók. Olyan vállalatokat keresünk, ahol a szakértelmünkkel tudunk javítani a vállalat eredményén. Ezek általában viszonylag olcsón megszerezhető cégek, nem is ajánlunk nagyon magas összegeket. Ha valakinek ez belefér, akkor megyünk előre, ha nem, akkor van elég feladatunk a saját vállalattal.

Ha megvesztek egy francia céget, azt menedzsmentkapacitással tudjátok innen kezelni?

Lévai Bálint: Már két vállalatot integráltunk a Biotech USA-ba, a Shop Builder volt az első három évvel ezelőtt, a Scitec pedig friss. A Shop Builder Magyarország vezető testépítő webáruháza, sok szempontból nem volt kisebb kihívás, mint a tízszer akkora árbevételű Scitec. Ez azért van, mert új folyamatokat kellett létrehoznunk a vállalatunkban ahhoz, hogy fel legyünk készülve nagyon sok kiscsomagos kiszállításra. A Scitec esetében pedig annyira hasonló volt a tevékenységi kör, hogy nagyon könnyen tudtuk implementálni a folyamatainkat.

A Jász-Plasztiknál miből jöhet a növekedés a következő 2-3 évben?

Kasza János: Mi alapvetően organikusan bővülünk, nálunk is előfordult már akvizíció. Nem a klasszikus, amikor teljes cégeket vesznek meg, inkább telephely, illetve a hozzá kapcsolódó munkaerő bizonyos szűrés utáni átvétele. Mi is próbálunk olyan területeket keresni, amik kapcsolódnak hozzánk, amiben úgy érezzük, hogy jók vagyunk. Ha egy új területre megyünk, az sokkal nagyobb erőforrást vesz igénybe, mintha a meglévőn dolgozunk. Jelenleg több nagyberuházásunk is van. Mi a bizonytalanságra fókuszálunk, igyekszünk ebben előremenni. A mi tevékenységi körünk nagyon emberierőforrás-igényes. Próbálunk munkásszállásokat létesíteni. Illetve energiaigényes is, ezért próbáljuk az energiaigényünket biztosítani, Jászberényben fejlesztünk egy 10 megawattos naperőművet, ennek főként saját forrás a háttere, részben pályázati forrás. A harmadik része, hogy az alapanyagot a piacról vásároljuk, vagy PET palackból hozzuk létre a csomagolóipar számára. A fejlesztéseinkkel próbáljuk csökkenteni ezeket a bizonytalanságokat. Folyamatosan keresünk új piacokat, minél nagyobb hozzáadott értékkel próbáljuk ezt megtenni. Ha a jelenlegi partnereinknek igénye lép fel, azt kiszolgáljuk. A kapacitásbővítés, korszerűsítés mind arra megy ki, hogy versenyképesebb vállalat legyünk. Ezzel segítve a hazai ipari partnereinket is.

A főbb partnereitek iparági diverzifikációja folytatódik még?

Kasza János: Egy-egy iparágon belül vannak még lehetőségeink, a tejiparnak dolgozunk, a húsiparnak még nem, tervben van ennek a bővítése is. Az akkumulátor nagyon exportképes termék, azt próbáljuk mennyiségben, hatékonyságban növelni, próbálunk olyan technológiát alkalmazni, amikor az ólmot nem kell megolvasztani, nem kell hozzá energia, hanem hidegsajtolással próbáljuk feldolgozni, így tenni hatékonyabbá a gyártásunkat.

Mit tudtok tenni annak érdekében, hogy a munkaerő kisebb probléma legyen?

Kasza János: Magyarországon dolgozunk még Nyíregyházán, Nagyrédén, Jászapátiban és Jászberényben, az ország közép-keleti régiójában. Szerintünk az épületet nehezebb odavinni, mint az emberállományt idehozni, próbáljuk lokalizálni a munkaerőt, ezzel biztosítani a lehetőségeinket a gyártásra.

Ebben 2020 hozott változást?

Kasza János: Nagyon nehéz reagálni a változásokra. Az autóipar egyik pillanatról a másikra megindult, ezt lekövetni létszámmal, hogy egy hónapon belül akár 200-300 fővel bővíteni kell a gyártókapacitást, rendkívül nehéz volt. Más területről is kellett áttenni munkaerőt, így ott keletkezett hiány.

A Hovány-csoportnak mi a növekedés forrása?

Hovány Márton: Jelen pillanatban egy kisebb beruházásban vagyunk benne, Szegeden egy karosszéria- és fényezőműhelyt építünk, ami nagyon korszerű lesz. Mi is kaptunk egy kis állami segítséget a Covid kapcsán. Gyűjtjük az energiáinkat, nem tervezem, hogy más iparágakba beneveznénk, szélesítenénk a portfóliót. Mi abban gondolkodunk, hogy ha a Jász-Plasztik elad egy kereskedést, azt mi megvesszük. 30 éve kezdtük az autókereskedelmet, egy márkával indítottunk, ami azóta megfordult a csoportban, az 12 márka. De voltak olyanok, amiket nem volt gazdaságos értékesíteni, illetve sok más nyűg is volt velük. Ezért voltak, akik kikerültek, mások bejöttek. Hét városban vagyunk jelen, a legutóbbi Budaörsön készült el. Nézzük a lehetőségeket, hogy ha valahol vennénk valamit, azt hogyan tudnánk finanszírozni, de mivel kiszámíthatatlan az autóipar jövője, hogy milyen autók kellenek majd, ezért mi is inkább a saját forrásból történő finanszírozást fogjuk választani a jövőben. Más iparágban nem gondolkozom. Aztán ha a gyerekeim akarják majd folytatni, akkor megteszik.

A flottakezelés irányába mentek tovább?

Hovány Márton: Ezt a flottaparkkezelést mi komolyan vettük, de úgy, hogy ez egy minőségi szolgáltatás. Sok pénzt kellett integrálni ebbe. A flotta méretét nem akarjuk nagyon növelni, inkább minőségibb szolgáltatások lesznek, és elindultunk még bizonyos témákban. De van egy jelentkező rá, az is lehet, hogy eladjuk és másba kezdünk. Ez az időszak a legjobb a felkészülésre, az erőinket összecsoportosítani, és ha nyílik egy lehetőség, arra tudjunk megfelelően koncentrálni.

Van tervben magántőke bevonása a közeljövőben?

Lévai Bálint: Jelenleg úgy gondoljuk, hogy tudjuk magunk finanszírozni a növekedésünket. Nem nagyon van olyan projekt a látókörünkben, amit szívesen csinálnánk, és nem tudjuk megengedni magunknak. A jelenlegi tevékenységet nem szeretnénk egyéb üzletágra cserélni, nem szeretnénk ebből kilépni és belépni valami másba. De ki tudja, mit hoz a jövő.

Kasza János: Mi úgy gondolkodunk, hogy az az ütőkártyánk, hogy hirtelen tudunk dönteni, ha szükséges, 1-2 nap alatt meg tudjuk hozni a fontosabb döntéseket. A külső finanszírozással ez a rugalmasságunk mindenképpen csökkenne. Jelenleg a piaci helyzetünk nem indokolja, hogy ezen gondolkodjunk.

A Wallis tőzsdére lépett, és ez jelentősen megdobta a céget, elindultak külföldre is. Vonzó ez?

Lévai Bálint: Vannak vonzó elemei, amik nekem is szimpatikusak, és gondolkoztunk is ezen, de nem volt erre sok időm, mert az élet mindig sokkal nagyobb kihívásokat rakott elém, amiket meg kellett oldani. Amikor 1994-ben felfuttattam az első márkát, ’95-ben tönkrement, kivonult a magyar piacról. ’96-ban jött a Bokros-csomag, 2000-ben a válság. Végig telis-teli voltam válságokkal. A legsúlyosabb a 2008-as volt. Mire ebből kijöttünk 2014-15-re, azok a kollégák, akik 10-15 évet voltak nálam, ahogy kisütött a nap, elmentek, és maguk is vállalkozók lettek. Ezzel nincs is baj, nem haragszom rájuk, csak ott maradtam egyedül, és nekem kellett újra felépíteni. Ezt 2019-re rendbe raktam, nagyon szép évet zártunk, erre jött a Covid. Soha nem unatkozom.

