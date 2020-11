A kedvező vakcinahír sem javított a hangulaton, mínuszban zárt Amerika

Új csúcsot döntött a bitcoin, még soha nem kereskedtek vele ilyen magas árfolyamon, napközben elérte a 19 864 dollárt is a Bitstampen. Az idei év igazi meglepetését produkálta a kriptodeviza, hiszen kevesen számítottak rá, hogy még idén, vagy akár még valaha is megközelítheti a 2017 december 17-én elért rekordszintet, ami 19 666 dollár volt az említett Bitstampen. Most, hogy ez megtörtént, kérdés, hogy merre vezethet a kriptodeviza útja a jövőben, bár számos pozitív fejlemény történt az elmúlt évben, ugyanakkor vannak új fenyegetések is. Ezeket is közelebbről szemügyre vettük, illetve a mostani technikai képet is.