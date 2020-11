Két tűz közé került az olajkartell, nehéz döntések jöhetnek

Még áprilisban egyeztek meg az OPEC+ kitermelők, hogy napi 9,7 millió hordóval csökkentik a napi termelési volument, hogy némileg képesek legyenek kompenzálni a koronavírus-járvány miatt összedőlő keresletet és támaszt adjanak az olajárnak. Ez volt a történelem legnagyobb termeléscsökkentése, amit utána a javuló gazdasági adatok miatt augusztusban napi 2 millió hordóval megemeltek a tagországok, tehát jelenleg 7,7 millió hordóval alacsonyabb a kitermelés a korábbiakhoz képest.

A tervek szerint jövő januárban újabb napi 2 millió hordóval nőtt volna a kitermelés napi szintje, ugyanakkor ősszel sorra érkeztek a gazdasági kilábalás lassulásával kapcsolatos hírek, a koronavírusos megbetegedések száma újra emelkedő tendenciát mutatott így egyre nehezebb nyomást volt az OPEC+ országain, hogy elhalasszák a januárra tervezett kitermelésnövelést.

A mostani várakozások szerint az OPEC+ három, de akár hat hónappal is eltolhatja a januárra tervezett napi 2 millió hordós kitermelésnövelést.

A pozitív vakcinahírek ugyan segítettek abban, hogy az olajár magasabbra kerüljön, de a koronavírus-járvány második hulláma miatt egyelőre bizonytalan, hogy hogyan alakul az olajkereslet, így utóbbi többet nyomhat a latba a döntés meghozatalánál.

Nem ez az egyetlen dolog, ami miatt azonban fájhat a feje az olajkartellnek, hanem azt is figyelembe kell venniük, hogy amennyiben a kitermeléscsökkentés miatt továbbra is növekszik az olajár, akkor az Egyesült Államok palaolaj termelői is elkezdenek visszakapcsolódni a termelési folyamatba. A palaolajtermelők ugyanis bár átlagosan magasabb költségekkel rendelkeznek, de adott esetben hamarabb tudnak újra üzemképes módba kapcsolni. Ennek egy jele, hogy:

Az amerikai gáz- és olajfúró tornyok száma az elmúlt 11 hétben 10 alkalommal növekedett.

U.S. up 10 to 320 with rigs up 10 to 241, rigs up 1 to 77. /bit.ly/2LinKiY #RigCount