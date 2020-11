Nyereséges az Opus, pluszba fordult a jó nyár után a turizmus

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A 2020 harmadik negyedévét a koronavírus miatti lezárások utáni fellélegzés jellemezte. A járványhelyzet okozta válság egyik legnagyobb kárvallottja a turizmus, amely a Hunguest Csoport révén egyik fontos divíziója cégcsoportnak.

2019 harmadik negyedévében az energetika szegmens társaságai még az Opus konszolidációs körébe tartoztak, így ezen tevékenységek jelentős hatással voltak a bázisidőszak eredményeire.

Az idén márciusban megvalósult értékesítés következtében már kikerültek a cégcsoportból, ami a mérlegfőösszeget és a bevételt is jelentősen csökkentette az egy évvel korábbi szintről. Az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (Titász) tervezett akvizíciója folyamatban van, de még nem zárult le, így az energetika divízió jelenleg nem termel bevételt és nyereséget a cégnek.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 09. 30. változás 2020.09.30./ 2019.12.31. Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 104,86 32% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 162,84 10% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 154,16 -27% Saját tőke 14,98 280,35 287,55 236,26 -18% Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 553,27 -14% Forrás: Opus, Portfolio

2019. év végén 54 vállalat tartozott a konszolidációs körbe, addig 2020. szeptember 30-ával már csak 36 társaság, a szervezeti és működési folyamatok racionalizálása és átláthatósága érdekében tett lépések eredményeként.

A főbb számok

2020 első kilenc hónapjában 24 százalékkal alacsonyabb bevételt ért el az Opus Global 2019 ugyanezen időszakához viszonyítva.

A harmadik negyedévben közel 37 százalékkal csökkent a működési bevétel év/év alapon.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása az Opusnál (millió forint) 3Q 19 3Q 20 változás (év/év) árbevétel 90 565 62 529 -31,0% összes működési bevétel 100 168 63 226 -36,9% EBITDA 10 449 8 477 -18,9% nettó eredmény folytatódó tevékenységből -9 497 434 -- adózott eredmény -9 498 434 -- teljes átfogó jövedelem -9 585 67 -- Forrás: Opus, Portfolio

A 9,893 milliárd forintos üzemi nyereség mellett a tényleges tevékenység eredményét leginkább prezentáló és az értékcsökkenést kiszűrő EBITDA-mutató 26,223 milliárd forintra rúgott 2020 első kilenc hónapjában. A bevétel csökkenése ellenére ez 50 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél.

A július-szeptemberi időszak EBITDA-ja 8,5 milliárd forintot ért el, ami bár 19 százalékos visszaesés 2019 azonos időszakához képest, a bevételnél kisebb mértékű volt a csökkenés.

A bázisidőszaki veszteséggel szemben mind az év első kilenc hónapja, mind a harmadik negyedév nyereséges volt az Opusnál. A vállalatcsoport 2020 háromnegyedévében konszolidált szinten 3,541 milliárd forint teljes átfogó eredményt ért el a tavalyi év ugyanezen időszakának 5,336 milliárdos veszteségével szemben.

A főbb eredménysorok alakulása az Opusnál (millió forint) 9M 2019 9M 2020 változás (év/év) árbevétel 194 921 162 508 -16,6% összes működési bevétel 213 965 162 091 -24,2% EBITDA 17 533 26 223 49,6% nettó eredmény folytatódó tevékenységből -5 245 3 013 -- adózott eredmény -5 245 3 013 -- teljes átfogó jövedelem -5 336 3 541 -- Forrás: Opus, Portfolio

Az üzletágak

Az Opus Global portfóliója egyik csoportjába a hosszú távú befektetések tartoznak, mely vállalatok meghatározó piaci szereplők egy-egy stratégiai iparágban (turizmus, élelmiszeripar, ipar, energetika). A portfólió másik részeként pedig a likvid befektetéseket kezeli a holding vagyonkezelési területe. Jelenleg az energetikai portfólió átalakuláson megy keresztül, így portfólió elemeket nem tartalmaz, azonban a társaság meghirdetett stratégiája szerint tárgyalásokat folytat ezen szegmens kiépítése érdekében (a cég mai közleménye szerint részben erre is használná a tervezett második, 39 milliárd forintos kötvénykibocsátást az NKP keretein belül).

2020 háromnegyedévében a realizált árbevételből az ipari termelés szegmens adja a legnagyobb részarányt 65%-ot, a mezőgazdaság és élelmiszeripar 27%-ot, a turizmus szegmens 9%-ot képvisel.

Az ipari termelési szegmens

Az ipari termelés szegmensbe tartozik például a Mészáros és Mészáros Kft., az R-KORD Kft. és az RM International Zrt., amely vállalatok az építőipar meghatározó szereplői.

Az ipari termelés szegmens építőipari vállalatait 2020 első kilenc hónapjában nem érintette jelentősen a koronavírus okozta negatív gazdasági hatás, tevékenységük ezen időszakban is folyamatos volt – közölte az Opus. Negatív befolyásként csak a projekt teljesítések elhúzódásában volt érezhető, valamint a Mészáros és Mészáros Kft.-ben növekedett a vevői kinnlevőség, amely oka, hogy a megnövekedett árbevétellel arányosan emelkedett a vevők tartozása, valamint a koronavírus miatt a partnerek fizetőkészsége a korábbi időszakhoz képest lassult (otthoni munkavégzés, elhúzódó ügyintézés).

A Wamsler SE-nél a 2020-as év első félévében a covid-19 vírus járvány miatt a működés jelentősen visszaesett, mivel a piaci helyzet változása miatt a készletre történő gyártást túl kockázatosnak ítélte meg a Wamsler Csoport, kizárólag a fix rendeléseinket állította elő, aminek eredményeként jelentősen csökkent az értékesítés az időszakban.

2020 első kilenc hónapjában az ipari termelési divízió bevétele 8,7 százalékkal emelkedett, meghaladta a 100 milliárd forintot.

A divízió EBITDA-ja 18 milliárd forintra rúgott, ami 57 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A harmadik negyedévben a bevétel 9 százalékkal nőtt az üzletágban az egy év ezelőtti szintről, az EBITDA viszont 79 százalékkal csökkent.

Mezőgazdaság és élelmiszeripari szegmens

Jelenleg a szegmensbe három fő leányvállalat tartozik: a mezőgazdasági tevékenységgel bíró Csabatáj Zrt. (74,18% részesedéssel), valamint az élelmiszeripari ágazatba tartozó Viresol Kft. (51% részesedéssel), továbbá a 83%-ban tulajdonolt Kall Ingredients Kft., és ennek leányvállalatai.

Az elemzések szerint az előző negyedévhez képest javultak a magyar mezőgazdaság kilátásai, majdnem minden érintett bizakodóbb, mint a járvány első hulláma alatt.

A javulás annak köszönhető, hogy a társaságok az új körülményekhez alkalmazkodva stabilizálták a helyzetüket. Kedvezően hatott a mezőgazdaságra a vendéglátás és az idegenforgalom fellendülése a nyári hónapokban, és összességében a forint euróval szembeni gyengülése is előnyükre vált, hiszen javította a külföldi értékesítés jövedelmezőségét. A magyar mezőgazdaság vezető iparága, a szántóföldi növények termesztése a betakarítási időszak után is pozitív képet fest. A tavaszi aszályok után az időjárás kedvezőbbre fordult, a terményárak nőnek az élénk keresletnek köszönhetően, amit a járvány miatt erősödő befektetői érdeklődés is erősít. Az állati termékek piaca kiszámíthatatlanabb, akár rövid időn belül is jelentősen ingadozhatnak az árak, de hosszabb átlagban stabil a jövedelmezőség. A legsikeresebb a tojáságazat, amitől nem marad el a tejágazat sem.

2020 első kilenc hónapjában az Opus Csoporton belül a mezőgazdasági szegmens társaságainak tevékenységét alapvetően csak kisebb mértékben befolyásolták a koronavírus okozta negatív hatások.

A Viresol Kft. esetében azonban láthatóan megnehezítette a keményítő gyár termelésének felfuttatását. A vírushelyzet másik negatív hatásaként említhető, hogy a társaság termékeinek piacra vezetése akadályokba ütközött az egyes országok által bevezetett korlátozások okán.

A Kall Ingredients Kft.-nél a covid-19 koronavírus terjedése a vállalat második negyedévét érintette negatívan az fuvarszervezés és értékesítési volumen oldalon, ahol a visszaesés látható volt. A harmadik negyedévben már javuló tendencia volt tapasztalható. A Csabatáj Zrt. felkészült a covid-19 járvány miatti hatások begyűrűzésére, de nem érintette olyan jelentősen, mint amennyire más termelő cégeknél ez megfigyelhető volt.

A divízió bevétele 42 százalékkal nőtt 2020 első kilenc hónapjában, az EBITDA pedig közel a nyolcszorosára emelkedett.

Csak a harmadik negyedévet tekintve is jelentős volt a növekedés, a július-szeptemberi időszakban 28 százalékkal nőtt év/év alapon a bevétel, az EBITDA több mint 54 százalékkal ugrott meg.

Turizmus

A társaság üzemeltetésében, az értékelési időszak zárónapján 19 szálloda és 2 fürdő áll, továbbá külföldi szállodaüzemeltető társaságokon keresztül érdekeltségi körbe tartozik négy osztrák szálloda (Murauban a Hotel Relax Resort és a Hotel Alpenblick, Heiligenblutban pedig a Hotel Heiligenblut és a Landhotel Post) és a montenegrói, közvetlen tengerparti fekvésű Hotel Sun Resort.

A Hunguest Hotel a sikeres nyári szezont követően, ősszel visszaesést tapasztalt a foglalások tekintetében.

Az ilyenkor jellemző külföldi beutazás nagymértékben lecsökkent, illetve a céges programok, konferenciák is minimális szintre estek. Az idei évre vonatkozó foglalási adatok tekintetében megállapítható, hogy nem lehet behozni a járványhelyzet miatti bevételkiesést, ugyanis április teljes egészében kiesett, márciusban és májusban pedig szinte megszűnt a vendégforgalom - közölte az Opus. Az újra megnyitott szállodák nyitás utáni teljesítménye – főleg a főszezoni július-augusztus hónapokban - meghaladta a várakozásokat. A járvány második hulláma, illetve a kormány fokozatos korlátozó intézkedései miatt, kevesebb forgalom generálódott a magyar szállodákban, vidéken is.

Az év első kilenc hónapjában közel 45 százalékkal zuhant az üzletág bevétele, EBITDA-szinten még nyereséges volt az időszak, de a töredékére esett a profit az egy évvel korábbi szintről, közel 90 százalékos volt a zuhanás.

Az adózott eredmény szintjén azonban 2,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a divízió 2020 első három negyedévében, szemben a bázisidőszaki közel 3,5 milliárd forintos nyereséggel.

A harmadik negyedévben a bevétel 38 százalékkal zuhant az egy évvel korábbi időszakhoz képest, viszont az erős nyári hónapoknak köszönhetően nyereséges volt az EBITDA szintjén az üzletág, ennek volt köszönhető, hogy az első félévi veszteség után profitba fordult az üzletág 2020 első kielnc hónapját tekintve.

A kilátások

Ami a jövőbeli kilátásokat illeti, az Opus szerint még mindig nem lehet teljes egészében felmérni és modellezni, hogy milyen hatást fog gyakorolni a csoport működésére a koronavírus második hulláma. Jelen időpontban a pandémiás helyzet hatásai még mindig a turizmus divízióban mutathatóak ki főként és elsődlegesen, amely helyzetet a cégcsoport az ütemezett szállodafelújítások útján, a belső kapacitások és munkaerő optimalizálása révén kívánja elsődlegesen kezelni azzal, hogy a szegmens újraindítása zökkenőmentes és teljeskörűen történhessen meg.

A Titász folyamatban lévő akvizíciójával kapcsolatban az Opus elmondta, hogy korábban 2020 harmadik negyedévére várták a tranzakció zárását, azonban az átvilágítás és a felkészülés folyamata, valamint a világjárvány miatt nehezített gazdasági környezetben a lassabb munkafolyamatok miatt több időt vesz igénybe. Legkorábban 2020 negyedik negyedévében, a projektmunkálatok többletterhe, illetve a végleges és lényeges szerződési feltételek felek általi kialakításának további időigénye esetén 2021 első negyedévében lesz várható – közölte a vállalat.

Árfolyam

Az Opus árfolyama 1,3 százalékot esett a mai kereskedésben, amivel a BUX indexnek megfelelő teljesítményt mutatott. Idén 31 százalékos mínuszban van a papír, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis 16 százalékot esett ugyanezen időtávon.

