Elszabadult a bika a tőzsdéken, történelmet írtak a piacok

Sok szempontból az év egyik legizgalmasabb hónapja volt a november, egyrészt a hónap az amerikai elnökválasztással kezdődött, ahol a kezdeti Trump-fölény hamar olvadozni kezdett és a piacok elkezdték beárazni Joe Biden elnökségét és mellette a megosztott kongresszust. Biden elnökségét sokan negatívumnak tartották az idei részvénypiaci emelkedést vezető technológiai cégek szempontjából, elsősorban a vállalati adóterhek potenciális növelése miatt, azonban a megosztott kongresszussal ezek a tervek várhatóan jelentős akadályba ütköznek.

Tehát az elnökválasztás és a szavazatszámlálás ideje alatt is nagy rali indult a tőzsdéken, azonban november 9-én a Pfizer bejelentése újabb löketet adott a piacoknak, miután a társaság arról számolt be, hogy a koronavírus vakcinája több mint 94 százalékos hatékonyságú. Az ezt követő hetekben sorra érkeztek a vakcinák hatékonyságával és a gyorsított forgalomba hozatallal kapcsolatos bejelentések, a Pfizer mellett a Moderna és az AstraZeneca készítményeivel kapcsolatban is.

A kedvező vakcinahírek hatására elindult egy rotáció a válság alatt szétütött szektorok felé, míg a technológiai részvények relatíve alulteljesítők voltak. A kiemelten jól teljesítő eszközök közül érdemes kiemelni az olajat, melynek árfolyama közel 27 százalékot ralizott a hónapban, miután a befektetők elkezdték azt árazni, hogy a vakcinával az olajpiac kereslete is elkezdhet visszaállni. Az is látható volt, hogy az európai tőzsdék felülteljesítők volt az amerikaiakkal szemben, míg a három nagy amerikai index 11-12 százalékot emelkedett, addig például a Stoxx 50 18,1 százalékkal került feljebb, de a DAX és a BUX is relatíve felülteljesítő volt. Látható emellett még az is, hogy az normalizálódás beárazása mellett a befektetők igyekeztek szabadulni az olyan menedékeszközöktől, mint az arany és az ezüst.