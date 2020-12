Története legnagyobb leírását hajtja végre az Exxon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Történetének legnagyobb értékcsökkenési leírását jelentette be az Exxon, amelynek mértéke elérheti akár a 20 milliárd dollárt is. Emellett pedig további megszorításokat vezet be a cég a jövő évi tőkeberuházásai kapcsán, amelynek a költségkerete így a legalacsonyabb lesz az elmúlt másfél évtizedben. Ez jól mutatja, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe továbbra is az olajipari vállalatok a koronavírus-járvány következtében.