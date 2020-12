A hatékony koronavírus-vakcina ellenére sem fog megugrani az olajkereslet egyhamar

John Hofmeister, a Shell Oil korábbi elnöke szerint még akár egy évet is igénybe vehet, mire visszatérnek a koronavírus-járvány előtt megszokott olajfogyasztási szintek. Megváltoztak az utazási szokásaink, beleértve a nyaralást, a munkahelyi közlekedést és a repülést is, amik nem fognak csettintésre megváltozni. Emiatt pedig a hatékony koronavírus vakcina sem fog gyökeres fordulatot hozni, meglátása szerint azonban jóval magasabb olajár lenne szükséges ahhoz, hogy az iparág egészsége a helyére kerüljön, és megtérüljenek a nagyobb befektetést igénylő projektek.

John Hofmeister, korábbi Shell Oil elnök (a Royal Dutch Shell amerikai leányvállalata) szerint:

Nincs kétségem afelől, hogy az olajkereslet visszapattan, ugyanakkor hosszabb időt fog igénybe venni, mint gondolnánk.

Ennek alapvetően az az oka, hogy megváltoztak a viselkedési szokásaink a koronavírus-járvány kitörése óta, kevesebbet utazunk, az emberek kissé vonakodnak attól, hogy újra repülőre szálljanak. Ettől függetlenül a korábbi olajipari vezető egészen optimista a kereslet visszapattanásával kapcsolatban:

Az olajkereslet valószínűleg a korábbiak alatt marad a következő 6-12 hónapban.

Ez azt is jelenti, hogy hiába voltak a hatékony koronavírus-vakcinával kapcsolatos bejelentések, ez még korántsem jelenti azt, hogy az olajkereslet gyorsan vissza fog térni. A Moderna például arra számít, hogy 2020 végére már 20 millió adag vakcina lesz elérhető részükről, 2021 végére pedig akár 1 milliárd is. A gyógyszergyártó épp a napokban nyújtotta be a kérelmét az engedélyezéssel kapcsolatban, míg a Pfizer már korábban megtette ezt.

Vannak azonban biztató adatok is az utazásokkal kapcsolatban, a Hálaadás utáni vasárnapon az Egyesült Államokban 1,2 millióan repültek, bár egy évvel korábban ez még 2,6 millió volt.

John Hofmeister a jelenlegi 45 dolláros olajárakkal kapcsolatban pedig azt gondolja, hogy:

A mostani piaci árak megfelelnek a realitásoknak, de ahhoz, hogy az iparág újra egészséges legyen és a hosszútávú befektetések megtérüljenek, ahhoz legalább 60 dolláros hordónkénti árra van szükség.

Az OPEC+, vagyis az olajkartell és néhány másik ország (pl. Oroszország) éppen a napokban tanácskozik azzal kapcsolatban, hogy elhalasszák-e a januárra tervezett napi 2 millió hordós kitermelésnövelést, de egyelőre nem történt megegyezés, sőt, még az ülést is el kellett napolni a felek közötti nézeteltérések miatt. Várhatóan holnap folytatódnak a tárgyalások.

Az olaj árfolyama ma enyhe pluszban van, a Brent 0,2 százalékot emelkedett 47,4 dollárra, míg a WTI 0,1 százalékot 44,3 dollárra, de idén még mindkét típus közel 30 százalékos mínuszban van.

