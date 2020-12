Engedélyezték a világ első, laborban előállított hústermékét

Az amerikai startup cég, az Eat Just zöld lámpát kapott Szingapúrban a laborban létrehozott csirkehús termékének értékesítéséhez, amely a cég szerint a világon az első forgalomba hozatali engedély az úgynevezett „tiszta hús” értékesítéséhez, amely nem levágott állatokból származik.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A hús maga egy csirkefalatka termék, és prémium csirke árakon fogják értékesíteni, amikor először kapható lesz az egyik szingapúri étteremben, a „nagyon közeli jövőben” – közölte Josh Tetrick, a cég társalapítója és vezérigazgatója.

Az egészséggel, az állatjóléttel és a környezettel kapcsolatos aggályok miatt egyre nagyobb az igény a hagyományos hús alternatíváira. A Beyond Meat, az Impossible Foods és a Quorn által népszerűsített növényi alapú hústermékek egyre inkább megjelennek a szupermarketek polcain és az éttermi menükön.

Viszont az úgynevezett tiszta vagy tenyésztett hús, amelyet állati izomsejtekből hoznak létre laboratóriumban, még mindig nem terjedt el, hiszen az eljárásnak magas költségei vannak.

Szingapúr, az 5,7 milliós városállam jelenleg csak az élelmiszereinek mintegy 10 százalékát állítja elő, ám ambiciózus terveket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy ezt a következő évtizedben megnövelje, elsősorban a csúcstechnológiás gazdálkodás és élelmiszertermelés támogatásával.

Josh Tetrick szerint a San Francisco-i székhelyű cég az amerikai felügyelettel is beszélt, de Szingapúr „egy kicsit” megelőzte az Egyesült Államokat.

A szingapúri élelmiszerügynökség közölte, hogy a jóváhagyás megadása előtt áttekintette a folyamatokkal, a gyártásellenőrzéssel és a biztonsági vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat.

Az Eat Just közölte, hogy Szingapúrban fogja gyártani a terméket, ahol azt is tervezi, hogy megkezdi egy mungbab-alapú tojáspótló gyártását, amelyet már kereskedelmi forgalomban értékesít az Egyesült Államokban.

A 2011-ben alapított Eat Just többek között olyan befektetőket tudhat maga mögött, mint a hongkongi iparmágnás, Li Ka-shinget és a szingapúri állami befektetőt, a Temaseket. Megalakulása óta a cég óta több mint 300 millió dollárnyi forrást vont be, és nagyjából 1,2 milliárd dollárra becsülik az értékét – mondta Tetrick.

A cég tervei szerint 2021 vége előtt már profitabilis lehet működési eredmény szinten és várhatóan nem sokkal azután tőzsdére is mehet – tette hozzá a CEO.

Világszerte több mint két tucat cég teszteli a laboratóriumban létrehozott halat, marhahúst és csirkét, remélve, hogy betör az alternatív húspiac ezen bizonyítatlan szegmensébe, amely a Barclays becslése szerint 2029-re 140 milliárd dollárt is elérhet.

Az iparág szereplőit egyébként a befektetők is egyre inkább figyelik, az amerikai székhelyű Memphis Meats idén többek között a japán SoftBanktól, és a Temasektől vont be tőkét, emellett Bill Gates, és Richard Branson is a cég befektetői között van.

A szingapúri Shiok Meats - amely várhatóan az első cég lesz, ami laborban előállított garnélarák-húst fog értékesíteni – mögött ott áll a Henry Soesanto féle Monde Nissim, amely a Quornt is birtokolja.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images