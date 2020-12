Robert Shiller: egyáltalán nem túlértékeltek a részvénypiacok

Sokak meglepetésére a világ tőzsdéi idén egészen kiválóan teljesítettek a koronavírus-járvány ellenére és új csúcsra emelkedtek a vezető részvényindexek, köztük a Nasdaq, a Dow Jones és az S&P 500 is. Felmerül a kérdés, hogy nem túlértékeltek-e a részvények, hiszen a reálgazdaság továbbra is szenved, jelentős elbocsátások zajlanak, néhány iparág szinte megszűnt létezni. Robert Shiller, Nobel-díjas közgazdász szerint egyáltalán nem biztos, hogy túlértékeltek a tőzsdék, és van értelme annak, ahogy a befektetők jelenleg viselkednek.

A vezető amerikai részvényindexek mindegyike már a koronavírus-járvány előtti csúcsok felett jár, a Nasdaq és az S&P 500 még korábban érte ezt el, míg a Dow Jones csak november vége felé, ami már áttörte a 30 ezer pontos lélektani határt is azóta, és továbbra is közel áll ehhez a szinthez. Történt mindez annak ellenére, hogy a koronavírusos esetszámok továbbra is nagyon magasak.

Robert Shiller Nobel-díjas közgazdász szerint azonban mindennek van logikus magyarázata is:

FOMO: ez az amerikai „Fear of missing out” kifejezés rövidítése, ami lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy: félelem a kimaradástól. Ennek egyik példája, hogy sokak szerint a gazdasági recesszióból való kilábalás „V” alakú, vagyis a nagy esést nagy fellendülés követi törés nélkül. Ez pedig egy olyan narratíva, ami felfelé hajtja a piacokat, de vannak még hasonló befektetői sztorik, amiket a FOMO-val lehet kapcsolatba hozni, ilyen például az otthonmaradós részvények esete is, vagyis az, hogy egyre többen használunk Zoomot, Netflixet és így tovább. Márpedig mivel sokan nem akarnak lemaradni a „nagy lehetőségről”, így a kimaradástól való félelem miatt sokan veszik ezeket a részvényeket is.

CAPE: ez egy Robert Shiller nevéhez köthető pénzügyi mutató, amit nagyjából ciklikusan kiigazított P/E szorzónak lehetne fordítani. Lényegében egyes részvények vagy akár tőzsdék értékeltségének megállapítására lehet használni iránymutatóként, amely az inflációval módosított árfolyamot hasonlítja az elmúlt 10 év átlagos valós nyereségeihez. Gyakorlatilag egy hosszabb időszak átlagos P/E mutatójához hasonlítható. Az értelmezés is hasonló: a magasabb érték túlértékeltséget mutat, és emiatt a jövőbeli hozamok alacsonyabbak lehetnek. Shiller P/E-nek is szokás még nevezni.

Lényeg a lényeg, hogy a Shiller P/E mutató értéke az amerikai piacok tekintetében meghaladta a 33-mat novemberben, ami magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti értéke. Sőt, nem csak, hogy magasabb a járvány előtti állapotokhoz képest, de:

kétszer volt példa eddig ennyire magas szorzóra: a 2000-es évek elején, illetve 1920 vége felé. Ezeket pedig ugye a dotcom-lufi, illetve a nagy gazdasági világválság követte.

A kínai piacokra vonatkozó mutató értéke szintén magas, azonban Európában és Japánban valamivel alacsonyabbak az értékek. A regionális eltérésekre részben az a magyarázat, hogy az Egyesült Államok és Kína is nagyobb kitettséggel rendelkezik a technológiai és telekommunikáció irányában, ami az előbb említett FOMO narratívák miatt nagyon jól teljesített az elmúlt időszakban.

A Nobel-díjas közgazdász szerint azonban a mostani tőzsdei csúcsok mögött nem csak a befektetői szentiment áll és a kimaradástól való félelem, hanem az alacsony kamatkörnyezet is.

Alacsony kamatkörnyezet: itt az az alapvető összefüggés, hogy minél lejjebb vannak a kamatok, annál magasabb lesz a részvények és egyéb eszközök értékeltsége, mivel kisebb diszkontrátákat eredményeznek. Ez azonban a kötvények értékét is felfelé hajtja hasonló okok miatt.

Annak vizsgálata érdekében, hogy a részvénypiacok vagy a kötvények vonzóbbak, Robert Shiller és csapata elkészített egy ECY nevű mutatót, amely a CAPE mutató fordítottjának és a 10 éves reálkamatoknak a különbsége. Az eredmény meglehetősen hasonló lesz egy részvénykockázati prémiumhoz, vagyis a részvények és kötvények közötti hozamkülönbséghez.

Ez azt jelenti, hogy minél magasabb az ECY, vagyis a részvényprémium értéke, annál vonzóbbak lesznek a részvények a kötvényekkel szemben.

Az Egyesült Államokban ez az érték például jelenleg 4 százalék, vagyis ennyivel több pénzt lehet átlagosan keresni a részvény befektetésekkel az állampapírokhoz képest.

A Nobel-díjas közgazdász és csapata megvizsgálta historikusan is a prémiumokat a világ régiói esetében, és azt találták, hogy:

A részvényprémiumok minden régióban történelmi csúcsaik közelében járnak, illetve Japán és az Egyesült Királyság esetében az eddigi legmagasabbak. Előbbi esetében 6 százalék, utóbbinál 10 százalék az ECY értéke.

Következtetésképpen:

Világszerte, a részvények sokkal vonzóbbak a kötvényekhez képest.

Legutoljára az 1980-as években volt hasonló a részvények és kötvények közötti különbség, ugyanakkor az egy egészen más gazdasági helyzet volt: alacsony részvényárak, magas infláció és kamatlábak jellemezték. A mostani helyzet ennek a szöges ellentéte.

Azt persze nem tudni, hogy hogyan fog alakulni a koronavírus-járvány, de a fentiek fő tanulsága, hogy a részvények egyáltalán nem biztos, hogy túlértékeltek a jelenlegi körülményekhez képest. A részvények relatíve továbbra is vonzó hozama pedig alátámaszthatja a március óta tartó nagy ralit és a különböző befektetői sztorikat is részben.

