Fájdalmas szembe menni a Teslával, egyre kevesebben próbálkoznak vele

A legendás befektető, Jim Chanos hosszú idő után csökkentette short pozícióját a Teslában, mivel túlságosan nagyok voltak a veszteségek rajta. A Tesla értéke idén több, mint 600 százalékot emelkedett, ami a shortosok szemszögéből igen fájdalmas volt, így jelentősen csökkent az ellentábor létszáma az elmúlt hónapokban. A nagy elemzőházak pedig többnyire továbbra is optimisták az elektromosautó-gyártó kilátásait illetően.

A Tesla ára rengeteget emelkedett idén, több mint 600 százalékot, és az elmúlt egy hónapban mintegy 40 százalékot, ezzel az egyik legjobban teljesítő részvény idén.

Az elektromosautó-gyártó, amely nagy fenyegetést jelent a hagyományos gyártók üzletmenetére, mint amilyen a Ford, a GM vagy a Fiat, az elmúlt években nem sok profitot termelt, bár természetesen folyamatosan bővült. Az ambiciózus célok, illetve a korábbi veszteségek és a magas árfolyam miatt sok shortos számára vonzó célpontnak tűnt a Tesla, a szkeptikusok közé tartozott Jim Chanos veterán befektető is.

A Tesla azonban rácáfolt a kritikusokra és már zsinórban az ötödik nyereséges negyedévét zárta, folyamatosan bővül a gyártás és új üzemeket nyitnak, illetve felvételt nyertek az S&P 500 tagjai közé is. Ez pedig még tovább növeli az árfolyamot, hiszen számos intézményi befektető, passzív befektetési alap, aki az S&P 500 részvényeit tartja, azok kénytelenek megvenni a Teslát is most már.

Ennek köszönhetően a Tesla piaci kapitalizációja elérte az 556 milliárd dollárt, ami több mint négyszerese a Ford, GM és Fiat együttes értékének.

Jim Chanos, a Kynikos befektetési alap alapítója, amely részvények shortolására specializálódott, pedig mindezek után inkább bedobta a törülközőt és csökkentette a short pozícióit a Teslában. Ez azért nagy dolog, mivel a befektető ritkán „tévedett” eddig, de már 2013-ban is a szkeptikusok között volt, de hivatalosan csak 2016 májusában ismerte el, hogy shortolta a részvényeket.

A Tesla részvények 2016 májusa óta több, mint 1100 százalékot emelkedtek, vagyis 11-szeresére nőtt az értékük, ami a shortos szemszögéből hatalmas veszteséget jelent.

Egyébként talán nem járt annyira messze a valóságtól Jim Chanos, hiszen maga Musk ismerte el, hogy 2017-2019 közepe között volt olyan időszak, amikor az elektromosautó-gyártó mindössze egy hónapra járt a bankcsődtől. Utólag persze ez kevés vigaszt jelent a short pozíción elért hatalmas bukón.

Nem csak Jim Chanos az egyetlen, aki részben vagy teljesen bedobta a törülközőt, hiszen a Teslára kötött teljes short állomány 63 százalékkal csökkent idén 48 millió részvényre, ami a közkézhányad 6,35 százaléka.

Az S3 Partners adatelemzéssel foglalkozó cég egy vezetője, Ihor Dusaniwsky szerint azok, akik a Tesla ellen fogadtak mintegy 35,2 milliárd dollárt veszítettek idén, legalábbis papíron.

A Wall Street nagy elemzőházai is inkább optimisták a Teslával kapcsolatban:

A Goldman Sachs vételre ajánlja a részvényeket és 780 dolláros célárfolyamot jelölt meg.

Mark Delaney elemző szerint ez elsősorban a gyorsabb EV adaptációnak, a csökkenő akkumulátor költségeknek és a támogató politikai környezetnek köszönhető.

A Morgan Stanley elemzője, Adam Jonas 1 063 dolláros célárfolyamot jelölt meg az optimista forgatókönyv alakulása esetén, míg Dan Ives, a Wedbush elemzője 1 000 dollárt jelölt ki, ha minden a legjobb eshetőség szerint alakulna.

