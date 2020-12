29 ezer dolgozót bocsáthat el a Lufthansa év végéig

A Lufthansa 29 ezer dolgozót bocsát el év végéig, valamint jövőre további 10 ezer főtől válik meg Németországban, elsősorban a koronavírus okozta nehézségek miatt – közölte a Bild am Sonntag nevű német lap.

A légitársaság és leányvállalatai, az Eurowings, a Swiss, az Austrian, és a Brussels Airlines csökkentette a járatszámait, a flottáját és a munkavállalóinak számát, miután a légi közlekedés várhatóan nem tér vissza a járvány előtti szintre 2025 előtt.

Meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a Bild am Sonntag arról számolt be, hogy a Lufthansa Németországon kívül 20 munkahelyet szüntet meg, miközben az LSG nevű catering egységét is értékesíti, amely 7 500 embernek ad munkát, így a német légitársaság dolgozóinak száma 109 ezer főre csökken.

Jövőre további 10 ezer munkahelyet szüntet meg a Lufthansa Németországban. Az elbocsátások egyik oka az lehet, hogy a légitársaság a korábban kapott 9 milliárd eurós menőövből már 3 milliárd eurót elégetett – írja a lap.

A cég vezérigazgatója múlt hónapban arról számolt be, hogy a Lufthansának a szükségesnél 27 ezerrel több alkalmazottja van, még úgy is, hogy a légitársaság korábban ígéretet tett a szakszervezeteknek, hogy a bónuszok és egyéb kifizetések csökkentéséért cserébe nem fog további munkavállalókat elbocsátani.

A Lufthansa árfolyama ma 0,6 százalékkal került lejjebb, míg idén 38,9 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images