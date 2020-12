A harcias üzengetés közepette súlyos válság felé sodródik a Dunaferr

Portfolio Signature karácsonyra is!

Munkaügyi ellenőrzés zajlik a cégnél

Enyhe kifejezés azt állítani, hogy likviditási krízis van a Dunaferrnél. Azok után mondhatjuk ezt, hogy december 10-én megint csak a fizetése egy részét kapta meg a társaságnál dolgozó több mint 4500 ember, és sorozatban ez már a harmadik alkalommal fordult elő. Vagyis sorozatban a harmadik alkalommal szegi meg a vasmű a Munka Törvénykönyvét.

Ennek kapcsán megkerestük az illetékes minisztériumot (még november végén), hogyan értékelik ezt a helyzetet. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gyorsan válaszolt érdeklődésünkre és elárulta:

az ISD Dunaferr Zrt. munkáltatóval szemben érkezett közérdekű bejelentés alapján a megyei munkaügyi hatóság munkaügyi ellenőrzést végez a cégnél.

"A munkaügyi hatóság a vonatkozó törvényi rendelkezés szerint a munkabért nem, vagy nem időben fizető munkáltató részére minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy az eljárás során az elmaradt bért egy kitűzött határidőn belül megfizesse, ezzel mentesülhet a munkaügyi bírság megfizetése alól. A hatóság így tudja segíteni azt, hogy a munkáltató a munkavállalók jogszerűen járó munkabérének kifizetésére, és ne egy esetleges bírságösszegre fordítsa anyagi erőforrásait. Ha a munkáltató a kitűzött határidőre nem fizeti ki a munkabért, munkaügyi bírságot szabnak ki, melynek összege elérheti akár a tízmillió forintot is" - írta a tárca korábban kérdésünkre.

A munkavállalók egyébként csak reménykedhetnek abban, hogy a maradék összeg megérkezik a karácsonyi ünnepek előtt, de erre nincs sok esély, mert a társaság legutóbb azt írta: legkésőbb december 28-ig kapják kézhez a dolgozók a bérüket. Eközben felmerült a társáság kényszertörlése is a cégbíróságon, miközben a cég menedzsmentje azt állítja, az orosz tulajdonos hamarosan eladja a vasműt egy új stratégiai partnernek.

Az elmúlt napokban azonban tovább pörögtek az események, és a szembenálló felek - a mendzsment valamint az egyik ukrán kisebbségi tulajdonos közötti - vitája nem csillapodik.

Azért szentelünk ezeknek a fejleményeknek ismét külön cikket, mert meglátásunk szerint kritikus fejzethez ért a társaság élete. Ha a vasműből származó információinknak csupán a fele igaz, akkor példátlan nehéz helyzettel áll szemben a cég és ezen egyáltalán nem segít, hogy nagyon úgy tűnik, a két fél alapvetően másképpen kezelné a válságot.

Védekezik a cég menedzsmentje

Evgeny Tankhilevich legfőbb általános vezérigazgató-helyettes (akinek a cégvezetői megbízatása a cégkivonat szerint szeptember 30-án egyébként megszűnt) szerdán levelet írt a munkavállalóknak. Ebben úgy fogalmaz, hogy az utóbbi időben álhírek, illetve félretájékoztatások jelentek meg a magyar sajtóban, és szerinte ezeknek az volt a célja, hogy mindenkit elbizonyalanítsanak a Dunaferr környékén. "Sajnos ezidáig valóban nőtt a bizonytalanság. Ezt jelezték üzleti partnereink is, ami rendkívül veszélyes, hiszen a bizalom megromlása károkat okoz a Dunaferrnek" - írta a menedzser, aki szerint a partnereket ennek ellenére sikerült megnyugtatniuk. Elmondása szerint a híresztelések megzavarták a társaság dolgozóit is, ezért ezek eloszlatása érdekében felsorolja a szerinte valós tényeket:

A társaság legfobb közvetett tulajdonosa, az orosz Vnyesekonombank a Dunaferr menedzsmentje mögött áll és segíti abban, hogy elhárítsák a sajtóban is olvasható ukrán akciókat. Abban is segít, hogy "a Dunaferr végre csatlakozhasson egy komoly, tőkeerős, oroszországi szakmai befektetőhöz. Ezt most már csak ki kell várni, és addig is folytatni kell a napi munkát" - ígéri Tankhilevich újra, az elmúlt napokban nem először, konkrétumot azonban nem említ. És arról sem szól a menedzser, hogy ki és milyen felhatalmazással tárgyal a Dunaferr eladásáról. A sajtóban olvasható háború szerinte nem igaz. "Az egész ügy mögött az áll, hogy az igazgatóság egyik tagja, Tetyana Taruta a mostani vírushelyzetben megjelent jogszabályokat megsértve próbál igazgatósági, sőt közgyűlési döntéseket hozni. Erre ugyan nincs joga, de ebbe a folyamatba bevonta a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Központi Üzemi Tanács vezetőit is, akik révén folyamatosan dezinformációk kerülnek az újságokhoz, internetes fórumokhoz. Ezért úgy tűnik tévesen, mintha háború zajlana. Ez nem igaz, a vállalat vezetését a korábbi igazgatóság nevezte ki, a vezetés a helyén van, teszi a dolgát" - írta. "Természetesen a fenti törekvésekkel szemben minden jogszerű eszközt is igénybe veszünk, reméljük, hogy ezek rövid időn belül sikerre is vezetnek és véglegesen megszüntetik ezt a problémát" - fogalmaz meglehetősen ködösen Tankhilevich, de értelmezésünk szerint minden bizonnyal itt arra utal, hogy a napokban a társaság ügyvédje három moszkvai igazgatósági tag bejegyzését kezdeményezte (ez azonban egyelőre bejegyzés alatt van). "Nem tagadható el ugyanakkor, hogy (...) az akciók tovább nehezítik az ISD Dunaferr Zrt. gazdálkodását, amely az acélipari válság és a Covid-19 vírus miatti válság miatt amúgy is nehéz helyzetben van" - folytatja, azonban részleteket ezúttal sem közül Tankhilevich. Így nem ismert a cég aktuális pénzügyi helyzete, sőt a 2019-es sem, mivel továbbra sincs beszámolója a vasműnek a tavalyi évre.

Levele végén leszögezi, hogy

az ISD Dunaferr menedzsmentje továbbra is szembenéz a válsággal, és nem futamodik meg az ukrán ijesztgetések elől sem.

Megismétli, hogy "a legfőbb cél, hogy a vasmű minél előbb eljusson az új stratégiai partnerhez, amely a további működését hosszú távra biztosítani fogja". Azt kérte a dolgozóktól, hogy ne foglalkozzanak az általa álhírnek nevezett híradásokkal, és itt megjegyzi, hogy a céluk az is, hogy "ezeket rövid időn belül a nullára szorítsuk, hogy ezek se akadályozzák a közös cél elérését".

Megkerestük a Dunaferrt, ahonnan kaptunk válaszokat, és még több kérdésünk lett



A Portfolio november végén (akkor még csak az újabb bérkifizetési nehézségek kapcsán) megkereste a társaságot kérdéseivel. Ezeket a kérdés-válaszokat idemásoljuk (fontos, hogy ezek a november 26-án megkapott válaszok). Azóta természetesen az elmúlt néhány nap és hét fejleményei kapcsán újabb kérdéseket tettünk fel a cégnek, amelyekre azonban eddig nem érkezett semmilyen válasz.



1. Igaz-e, hogy a szeptember 30-ára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ahogyan azt a szakszervezet állítja a minisztereknek küldött levelében?



Igen, sajnálatos módon.



2. Megerősíti-e ez alapján, hogy jelenleg nincs igazgatósága, felügyelő bizottsága, és cégvezetője sem a társaságnak? Mióta áll fent ez az állapot? És várhatóan meddig tarthat?



Sajnálatos módon ez igaz. Ez addig fog tartani, amíg sikerül egy határozatképes közgyűlést megszervezni és megtartani. Ezen dolgozik most minden illetékes.



3. Ha ez igaz, akkor hogyan biztosított a napi szintű működés, ki irányítja a társaságot és ki látja el a cégképviseletet?



A társaság munkaszervezete változatlan, és az eddig is irányadó Szervezeti Működési Szabályzatot betartva dolgozik, mint ahogy a társaság is működik. A munkahelyi vezetők tehát a helyükön vannak, és az általuk irányított területen az időben megkapott meghatalmazások alapján képviselik a társaságot, mint ahogy ezt korábban is tették. Természetesen amíg az igazgatóság nem kerül ismét megválasztásra, addig az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben nem születhet döntés. Ez hosszabb távon okozhatna problémákat, de a napi működésnek ez nem akadálya, bár a vezetőkön így nagyobb a teher és a felelősség.



4. A Vasas Szakszervezet azt állítja, hogy Evgeny Tankhilevich cégvezető kinevezése eredetileg június 30-ig tartott, ezért a kollektív szerződés felmondása is törvénytelen volt. Ezt hogyan kommentálják?



Ez az állítás nem igaz, Tankhilevich Evgeny 2020. szeptember 30-ig betöltötte a cégvezetői tisztséget is, mely alapján általános képviseleti joggal rendelkezett és így a kollektív szerződés felmondására irányuló nyilatkozatot is jogszerűen írta alá a DUNAFERR képviseletében. Ezeket az adatokat bárki leellenőrizheti a közhiteles cégnyilvántartásban. Ideje lenne, hogy ezt a szakszervezet is tudomásul vegye és jó lenne, ha a jövőre koncentrálna és arra is, hogy az elhúzódó gazdasági válságot hogyan lehet átvészelni. Ebben egyébként a munkavállalók tisztességes partnerek, amelyért minden köszönet megilleti őket.



5. Várható-e új IG., FB és cégvezető kinevezése a közeljövőben? Ha igen, mikor és ki nevez ide személyeket? Mikor várható a következő közgyűlés?



2020. december 3-ra van a következő tervezett közgyűlés, de sajnos a vírus helyzet miatt a részvényesek személyes jelenlétében az szabályszerűen nem lesz megtartható. Bízunk benne ugyanakkor, hogy a részvényesek között kialakul egy egyetértés abban, hogy hogyan és mikor lehet megszervezni és lefolytatni a közgyűlést a jelenleg lehetséges módokon, tehát elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, vagy írásbeli szavazással. (ez a közgyűlés határozatképtelen volt - a szerk.)



6. A szeptember 30. óta meghozott, munkavállalók bérét érintő döntéseket ki hozta meg?



Mint azt előbb említettük a munkaszervezet működik, melynek élén a legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettes áll, aki végső soron meghozza a döntéseket. A bérfizetéssel kapcsolatos esetekben sajnos a gazdasági válság súlyos hatásai csak a halasztott fizetést tették lehetővé. Ez is hozzájárult ugyanakkor ahhoz, hogy a társaság a folyamatos működését fenn tudja tartani.



7. Mit terveznek, a következő hónapokban is fennmarad a részletekben történő fizetés?



A bérfizetés a jövőben is a gazdasági lehetőségektől függ, a költségeinket drasztikusan csökkentettük már, támogatásban nem reménykedhetünk, ezért ha a folyamatos működés azt igényli, akkor még egy belátható ideig számítani lehet arra, hogy a társaság csak részletekben tudja a munkabérek fedezetét kigazdálkodni és a munkabért kifizetni.



8. Mikor várható egyeztetés a felmondott kollektív szerződés ügyében a szakszervezetekkel?



A felmondási időből még sok van hátra, természetesen a lényeges juttatásokat mindenféleképpen fenn fogja tartani a vállalat, akkor is, ha a DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezet részéről továbbra is alaptalan híresztelésekkel, felesleges sőt irracionális pereskedésekkel fordulnak a munkáltató ellen, ahelyett, hogy valamiféle, a gazdasági környeztet is figyelembe vevő megegyezési készséget mutatnának. Meg kell azt is jegyezni, hogy a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről viszont kapott ilyen kezdeményezést a munkáltató, de a Vasas Szakszervezet nélkül nincs értelme a tárgyalásnak. Igaz, hogy korábban a Vasas Szakszervezet próbálkozott indítványozni a tárgyalások megkezdését, de akkor a felmondásból még több idő volt hátra és az sem látszott világosan, hogy a válsághelyzet javulni vagy romlani fog. Ma már látszik, hogy a válság a kollektív szerződés megszűnéséig fenn fog maradni, tehát ezt figyelembe véve kell a tárgyalásokat megkezdeni



9. Jelenleg a termelési kapacitás hány százalékán termel a vállalat és miért?



A legnagyobb problémánk a kapacitás kihasználtságával kapcsolatban az, hogy a piaci kereslet jól alakul, és ha a hiányzó, a válság alatt fokozatosan lecsökkent tőke, pénzügyi fedezet rendelkezésre állna, akkor nyereséggel tudnánk termelni. Helyzetünket segítik a beszállítók is, akiket ha késéssel is, de igyekszünk kifizetni. Teljesen váratlanul ért ugyanakkor bennünket a szén és koksz szállításért felelős kereskedő cég lépése, amellyel korlátozta a nekünk szállított koksz mennyiségét, ami sajnos odavezetett hogy lecsökkent a termelés, ami a kiküldött kárbejelentésünk és felszólításunk ellenére is kisebb mennyiségben, de a mai napig is fennáll. A területünkön lévő, de a kereskedő cég által át nem adott koksz hiányában a nyersvas termelő kapacitás csak nagyjából 60 %-ban van kihasználva. Reméljük, hogy a koksz szállító jobb belátásra tér és be tudjuk pótolni a lemaradásokat is.



10. Milyen kilátásokkal számolnak a 2021-es és 2022-es évre vonatkozóan?



Költségvetési becsléseink szerint a DUNAFERR képes lesz kellő hasznot termelni, ami az eszközök karbantartásával és a jogszabályi előírásokkal kapcsolatos minden igényre fedezetet nyújt, de csak abban az esetben, ha a DUNAFERR teljes kapacitáson tud működni.



Azóta eltelt két hét és rengeteg új információt lehetett hallani a társaságról, ezért újabb kérdéssort küldtünk a társaságnak. Aziránt érdeklődtünk volna, hogy megerősítik-e azt az információt, hogy több orosz igazgatósági tag bejegyzését kezdeményezték és ha igen, akkor bejegyzésüket milyen jogcímen kezdeményezték. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy miként tervezik a Dunaferr működését a közeljövőben tekintettel arra, hogy a termelési szint javulására nincs kilátás, miközben a beszállítók a hírek szerint leállítják az ellátást? Mit tesznek ennek megakadályozása érdekében? Tatyana Taruta igazgatósági tag azt állítja, hogy a cégbíróság november 18-án egy végzést hozott, melyben felszólította a társaságot, hogy 30 napon belül intézkedjen a törvényes állapot helyreállításáról, például a hiányzó igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról. Ennek elmaradása esetén pedig a társaság kényszertörlése is megvalósulhat. Azt kérdeztük ezzel kapcsolatban a Dunaferrtől, hogy ezt az információt meg tudják-e erősíteni? Mit tesznek ennek elkerülése érdekében? Hogy áll jelenleg ez a cégbírósági ügy? Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak az IG tag súlyos, menedzsmentet érintő vádjairól és hogyan kommentálják azt. Azt is kérdeztük továbbá, hogy Evgeny Tankhilevich milyen megbízás és jogcím alapján lát el vezetői feladatokat a társaságnál és tudnák-e idézni számunkra ezt a dokumentumot.

Ha kapunk válaszokat ezekre az új kérdésekre, cikkünket frissítjük.

Cselekszik a kisebbségi tulajdonos

Közben egy birtokunkba került levél alapján az egyetlen cselekvőképes és bejegyzett igazgatósági tag, Tetyana Taruta nemcsak üzenget és leveleket ír, melyekben reagál a cég menedzsmentjének álltásaira, hanem megkezdte a működés szerinte szükséges törvényes helyreállítását.

Erre alapozva egyenesen az ISD Dunaferr Zrt. igazatóságának és felügyelő bizottságának nevében adott ki közleményt szintén december 10-én szerdán. Ebben emlékeztet arra, hogy "az ISD Dunaferr Zrt-nél mind az Igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott szám alá csökkent". "Ezért a könyvvizsgáló bejelentésére a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárást indított és 2020. november 18-án kelt végzésében felszólította a z ISD Dunaferr Zrt.-t arra, hogy 30 napon belül szüntesse meg a cégnél fennálló törvénysértő állapotot. A Cégbíróság végzésében közölte, hogy a fentiek elmaradása esetén a törvényben meghatározott szankciókat helyezett kilátásba, ideértve a cég megszűntnek nyilvánítását is" - folytatja. Erről itt írtunk mi is.

"Ennek elkerülése és az ISD Dunaferr Zrt. törvényes működésének érdekében, a többi tag kiesése miatt egyedül is döntésképes és határozathozatalra jogosult

igazgatósági tag a veszélyhelyzetben irányadó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően gondoskodott Igazgatósági- és Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról 2020. december 3-tól kezdődő hatállyal

- derül ki a közleményből.

Az ukrán igazgatósági tag által írt tájékoztató szerint "az Igazgatóság- és a Felügyelő Bizottság haladéktalanul megkezdte a munkáját, amelyet azonban alapvető mértékben akadályoz az, hogy a magát a „Dunaferr vezetésének” nevező egyes vezető munkavállalókból álló csoport semmilyen mértékben nem hajlandó együttműködni a testületek tagjaival és semmilyen hozzáférést nem biztosít a Társaság működésére, pénzügyi és gazdasági tevékenységére vonatkozó adatokhoz, információkhoz és semmilyen felvilágosítást nem ad arról, hogy a hivatkozott csoport milyen tevékenységet végzett az elmúlt időszakban".

Egyúttal ígéreteket is megfogalmaz a dolgozóknak: "kiemelt prioritással bír a munkahelyek megőrzése, a munkabérek és juttatások kifizetése, a munkavállalókat a törvény és a kollektív szerződés szerint megillető jogok hosszútávon történő biztosítása, továbbá az ISD Dunaferr Zrt. folyamatos termelésének fenntartása".

Megismétli, hogy a „Dunaferr vezetésének” nevező csoport nem működik együtt és nem teszi átláthatóvá azt, hogy milyen erőforrások és pénzeszközök állnak rendelkezésre, továbbá azt sem, hogy azokat milyen prioritások alapján, mire és hogyan használja fel.

A kisebbségi ukrán tulajdonos által kiadott közlemény szerint felháborító, hogy a menedzsment megvádolja a szakszervezeteket, és a tájékoztatás szerint "a legitim testületek ezt nem hagyják".

A menedzsment érthető módon nem ismeri el az új igazgatóságot és FB-t, olyannyira nem, hogy péntek este elzárták előlük a belépés lehetőségét a gyárba:

Beszáll a szakszervezet

Evgeny Tankhilevich szerdai levelére közleményben reagált a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöksége és a Központi Üzemi Tanács vezetői is, melyben határozottan visszautasítják Tankhilevich súlyos vádjait.

"Határozott véleményünk, hogy a Dunaferrnél mára kialakult válsághelyzetért a felelősséget azoknak a vezetőknek kell vállalnia, akik annak kialakításában tevékenyen részt vettek" - írták. Majd sorolják:

Nem miattunk van, hogy hónapokig nem volt a Dunaferrnek Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága, cégvezetője. Arról sem mi tehetünk, hogy a törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva nincs 2019. évről közgyűlés által elfogadott beszámolója. Arról sem mi tehetünk, hogy három hónapja nincs rendes időben fizetés, hogy 2020. augusztus 14-étől egyszer sem ült velün tárgyalóasztalhoz.

A szakszervezet úgy véli, hogy a cég menedzsere által emlegetett "tőkeerős, komoly szakmai befektető - aki a mai napig nem jelent meg - csak időhúzásra jó".

A közlemény azzal zárul, hogy a szakszervezet sem háborút akar, csak nyugodt, biztonságos jövőt.

Friss fejlemény péntek reggelről, hogy nem engedték be munkakezdéskor a Dunaferr DV Vasas Szakszervezet elnökét és a felügyelő bizottság munkavállalói tagjait a vasműbe.

