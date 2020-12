Delta Technologies: valós képet akar a részvényekről az MNB

Az MNB tavasszal százmilliós piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a Deltát, most pedig egy majd’ egy évig húzódó engedélyezési eljárás végén megtagadta a tavalyi alaptőke-emelések során kibocsátott új részvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. Előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzések, sorozatos hiánypótlási felhívások, szakértői vizsgálat tartotta lázban az elmúlt időszakban a Delta részvények iránt érdeklődő befektetőket. Az elutasítás okairól, a különféle MNB-s eljárások közötti összefüggésekről és a tájékoztató engedélyezés szempontrendszeréről kérdeztük Barnóczki Pétert, az MNB tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési igazgatóját.

Márciusban 100 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Delta Technologies Nyrt.-re piaci manipuláció miatt. Tavasszal mit hibázott a cég?

Az MNB célvizsgálatot folytatott a Delta Technologies Nyrt.-nél (korábbi neve EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt., EST MEDIA vagy Delta) amelyben a kibocsátó tavaly elhatározott alaptőke-emeléseihez kapcsolódó közzétételeket vizsgálta. Tőkeemelésből tavaly kettő is volt: egyrészt a május 22-én eldöntött, illetve a Delta Systems Kft. megvásárlásához kötődő.

A 100 milliós piacfelügyeleti bírság alapjául az utóbbival összefüggésben nyilvánosságra hozott információk szolgáltak. A tranzakció keretében a Delta Systems Kft. 100 százalékban az EST MEDIA tulajdonába került, míg a Deltagroup Holding Zrt. az EST MEDIA legnagyobb, 32,64 százalékos részvényesévé vált. A Delta Systems Kft. ára 28,6 milliárd forint volt, amelyből 2,35 milliárd forintot pénzben, kölcsönből teljesítettek. A Deltagroup Holding Zrt. a fennmaradó 26,25 milliárd forintra vonatkozó követelését beapportálta az EST MEDIA-ba. Cserébe 125 millió darab, 78 filléres névértékű, ám 210 forinton kibocsátott törzsrészvényt kapott. Tehát tartalmában gyakorlatilag ugyanaz történt, mintha az eladó az EST MEDIA-ba apportálta volna a Delta Systems Kft.-t.

Az EST MEDIA a célvizsgálatban ugyanakkor nem tudta igazolni, hogy a Delta Systems Kft. 100 százalékos üzletrészéért fizetendő árat (tehát a 28,6 milliárd forintot) és a tőkeemelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási árát (azaz a 210 forintot) szakmailag megalapozott módon határozta meg. Tehát megalapozatlan információt tett közzé, végső soron hamis vagy félrevezető jelzést adhatott részvényei kereslete, kínálata, illetve ára vonatkozásában. Ezzel megsértette a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

Miért jelent ez piaci manipulációt?

Az alapelv roppant egyszerű: a tőzsdei cégek a piaci manipulációt (ez korábban piacbefolyásolásként volt ismert) generálisan tiltó európai uniós rendelkezések miatt nem tehetnek közzé – többek között – olyan információt, amely a közzététele időpontjában nem megalapozott és így hamis vagy félrevezető jelzéseket adhat a tőkepiacon. Az információnak a közzététel pillanatában kell – dokumentált, ellenőrizhető módon – megalapozottnak lennie. Bár a Delta esetében nincs erről szó, de egyébként az sem elég, ha azt az adatot, amit a tőzsdei cég közzétett, valahogy utólag mégiscsak alá tudja támasztani.

Ehhez képest a célvizsgálatban az MNB azt állapította meg, hogy a Delta Systems tranzakció előtt a 28,6 milliárd forintos érték alátámasztására külső, független szakértő által készített cégértékelés egyáltalán nem készült. A belső, saját módszertan alapján állítólagosan elkészített értékelést pedig nem tudták megmutatni. Tehát a tranzakció előtt nem készült olyan kézzelfogható cégértékelés, amely alapján szakmai szempontok szerint alátámasztható lett volna a 28,6 milliárd forintos ár. Azaz az MNB nem magát az árat vitatta, hanem azt kifogásolta, hogy ezt anélkül hozták nyilvánosságra, hogy az EST MEDIA igazolni tudta volna, hogy az árat szakmailag megalapozott módon határozta meg.

A célvizsgálatban a munkatársaim több, előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést is tartottak, ahol többek között számítástechnikai eszközöket és mobiltelefonokat vizsgáltak meg és másoltak le. Ezek a bizonyítékok alátámasztották, amit a tanúk is elmondtak: a cégérték mellett egyébként a 210 forintos kibocsátási ár meghatározása sem szakmai szempontok szerint történt. A 210 forintos árfolyammal egyértelműen az is volt a cél, hogy „irányt mutassanak”, „üzenjenek” a részvényeseknek, tehát egyfajta „célárként” jelenítették ezt meg a befektetők felé.

Mennyire súlyos ez a hiba?

A Delta megtámadta az MNB határozatát, tehát a végső szót ebben a kérdésben a bíróság fogja kimondani. Azt is tudni kell, hogy a tiltott piacbefolyásolás 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény. Az MNB feljelentése alapján a BRFK tavasz óta nyomoz, így az ügynek akár büntetőjogi következményei is lehetnek.

Mikor indult a most lezárt engedélyezési eljárás? Mi volt a tárgya?

A kibocsátó tavaly decemberben adott be egy kérelmet az MNB-hez. Ebben először még csak a tavalyi első tőkeemeléshez kapcsolódva 156 millió darab 78 filléres névértékű és kibocsátási értékű részvény szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató jóváhagyását kérte. Később ezt kiegészítették a 125 millió darab, 78 filléres névértékű, de már 210 forintos kibocsátási értéken a Delta Systems tranzakció kapcsán kibocsátott részvényekkel.

Egy ilyen eljárásban az MNB az európai uniós Prospektus rendelet alapján jár el. Teljesség, érthetőség, következetesség, a szabályozás ezeket követeli meg a kibocsátóról és az értékpapírról információkat tartalmazó tájékoztató esetében. Ezek adják meg az MNB vizsgálati szempontjait is, amelyeket a tájékoztató jóváhagyására irányuló eljárás során figyelembe kell vennie. A tavaly év végén már folyamatban lévő célvizsgálatban beszerzett bizonyítékok alapján kétely támadt az MNB-nél a benyújtott dokumentáció megfelelőségét illetően. A felügyelet „kapuőri” szerepéből fakadóan azt is mérlegelte, hogy a jóváhagyni kért tájékoztató alapján a befektetők megalapozott befektetési döntést tudnak-e majd hozni, illetve az érdemi gazdasági tevékenységet hosszú idő óta nem végző EST MEDIA „vázát” magára öltő új társaság „tőzsdeérett-e” abban az értelemben, hogy a benyújtott dokumentumok egy transzparensen működni tudó és akaró tőzsdei cég képét vetítik-e előre.

Végül is mit kifogásoltak?

A gond még a Delta Systems tranzakciónál kezdődött, ahol az apport kapcsán készített első könyvvizsgálói jelentés megelégedett azzal, hogy a Delta Systems Kft. árára vonatkozó követelést az adós, tehát maga az EST MEDIA elismerte. Erre való hivatkozással a könyvvizsgáló eltekintett a követelés mögött álló üzletrész értékelésétől. E megközelítés voltaképp azt jelenti, hogy egy bármilyen fizetési képességű vagy készségű adóssal szembeni, bármilyen jogcímből fakadó, több milliárd forintos követelés is (ha azt az akár teljesen vagyontalan adós egyébként elismeri), 100 százalékos értékben apportálható akár egy tőzsdei cégbe is.

Az MNB szerint viszont magától értetődő, hogy a Polgári Törvénykönyv – a felülértékelés tilalma miatt – tartalmában várja el a valós apportérték kimutatását. A könyvvizsgálói értékelés tehát nem korlátozódhat a követelés „nem vitatott” voltának a vizsgálatára, hanem meg kell határozni a követelés valós piaci értékét. Ez pedig nem lehetséges a mögöttes gazdasági esemény, jelen esetben az adásvétel tárgyát képező üzletrész értékének vizsgálata nélkül. Az MNB álláspontjának helyességét többek között a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, illetve a Pénzügyminisztérium közfelügyeleti hatóságának szakmai véleménye is visszaigazolta. Később még a Delta saját tanácsadója is felhívta rá a figyelmet, hogy a számviteli elszámoláshoz szükséges az üzletrész valós értékének meghatározása, kétségesnek látta ugyanis, hogy a szerződésben foglalt nominális ár ezzel megegyezne.

Emlékezzünk: az MNB a célvizsgálatban e folyamat első elemét hiányolta, azt, hogy az elismert követelés alapjául szolgáló 28,6 milliárd forintos összeget kézzelfogható, előzetes cégértékelés nem támasztotta alá. Utólag végül elkészült egy külső cégértékelés, de ez igen nagy szórással állapította meg a Delta Systems Kft. értékét, valahol a 18,4 és 31,8 milliárd forint között. Amellett, hogy – mint már utaltam rá – nem elég egy már közzétett adatot utólag valahogy alátámasztani, egy tőzsdei cégtől elvárható az is, hogy az árat konzervatívan, a rendkívül széles sáv alsó határához közelítően határozza meg. Ha nem így tesz, akkor pedig járjon el dokumentáltan, ellenőrizhetően annak az alátámasztására, hogy pontosan milyen szakmai indokok, számítások alapján határozta meg viszonylag magasan az árat.

Végül aztán új könyvvizsgálói jelentés is készült, amely elvileg már az elismert követelés alapjául szolgáló tranzakcióra is kiterjedt, de kritika nélkül elfogadta az utólag készült és a széles sávban bármilyen árat reálisnak tartó cégértékelést.

Ekkorra már volt külső cégértékelés, új könyvvizsgálói jelentés, látszólag az MNB minden kérése teljesült. Mi volt még a probléma?

Mivel időközben úgy alakult, hogy ez az utólag elkészített külső cégértékelés – kis túlzással – perdöntő jelentőségűvé vált, az előzmények tükrében ezen a ponton derült ki, hogy azt alaposabban is szemügyre kell vennünk. Ehhez szakértő közreműködését is kértük.

Az MNB nem bocsátkozott „számháborúba”, tehát a szakértő feladata nem a 28,6 milliárd forintos Delta Systems ár helyett egy „jobb” vagy pontosabb érték meghatározása volt, hanem csak – kicsit leegyszerűsítve – a cégértékelés módszertanának felülvizsgálata. Áttekinteni, hogy szakmailag, módszertanilag megalapozott volt-e az a folyamat, ami a 18,4 és 31,8 milliárd forint közötti sávot eredményezte.

Mit állapított meg a szakértő?

Tartalmi és formai hiányosságokat tárt fel, amelyek miatt a vállalatértékelés nem tekinthető a Nemzetközi Értékelési Standardok (IVS) szerinti értékelésnek. Nincs összhangban annak minimális követelményeivel, azaz nem kellően megalapozott a vállalatértékelés konklúziójára és céljára vonatkozóan. Így nem ad valós képet Delta Systems Kft. vállalatértékéről sem és nem támasztja alá annak 28,6 milliárd forintos vételárát.

Időközben viszont a Delta maga is jóval alacsonyabbra értékelte át az üzletrészt. E konzervatívnak tűnő értékelés sem győzte meg az MNB-t?

A Delta a Delta Systems Kft.-ben meglévő 100 százalékos üzletrészét 2020. június 30-i fordulónapra készült beszámolójában 7,3 milliárd forintra értékelte át. Ez azonban nem a 28,6 milliárd forintos cégérték helyébe lépett, mert utóbbit fenntartotta a korábbi időpontra, az új értéket – többek között a pandémiára hivatkozva – idén év közepére határozta meg. Tehát még mindig a 28,6 milliárd forintos – nem megfelelő módszertannal meghatározott – vételár képezi a 21,3 milliárd forintos értékvesztés alapját.

Hogyan lehet az, hogy a cégbíróság mégis bejegyezte azt a tőkeemelést, ami kapcsán a kibocsátott részvények tőzsdei bevezetését az MNB most megtagadta?

A cégbíróság nem vizsgálhatja az apportálni kívánt vagyontárgy értékét, illetve az értékelés során a könyvvizsgáló által alkalmazott módszer szakszerűségét sem. A cégbíróság tehát a „darabszám szerint” valóban rendelkezésre álló dokumentumokra alapozva, inkább formai vizsgálatot követően jegyezhette be a tőkeemelést.

Ugyanakkor egy korábbi bírósági döntés azt erősíti meg, hogy az MNB joggal tekinti a hatáskörébe tartozónak annak vizsgálatát, hogy a tájékoztatóban feltüntetett adatok alkalmasak-e arra, hogy a befektetők valós képet alkossanak a bevezetni kívánt részvény kibocsátásáról. Ezt a (jellegében már teljes mértékben tartalmi) vizsgálódást az indokolja, hogy a tőzsdei cégek vonatkozásában különösen jelentős szerepe van a befektetők legszélesebb körű és megbízható tájékoztatásának. Egy tőzsdei cég működésében minden olyan mozzanat, amelynek célja vagy eredménye egy, a nyilvánosság számára teljesen át nem látható tevékenység vagy üzleti konstrukció, sérti a tőzsde átlátható és megbízható működésébe vetett bizalmat.

Mivel a tőzsdei cégek tulajdonosi szerkezete differenciáltabb, részvényeik nyilvánosan forognak és széles befektetői kört érnek el, ezért a jogszerű működésükhöz a tulajdonosaik magánérdekén túlmenően egyfajta közérdek is fűződik. E körülmények pedig a cégbíróság által ellenőrzött formai megfelelésen túl tartalmi felülvizsgálatot kívánnak meg, amelynek az MNB a letéteményese.

A probléma e megközelítésben a jövőre nézve az, hogy a tőkeemelés során kibocsátott részvények összértéke is értelemszerűen az apport 28,6 milliárd forintos értékéhez igazodik. Az apport értéke és az ellentételezésként kapott részvények közötti értékegyensúly megléte és az apport felülértékelésére vonatkozó tilalom érvényesülése e ponton nem garantálható. Ez már csak azért is baj, mert a konstrukció sajátossága miatt az apport reális értékét biztosító egyik garanciális szabály érvényesülése legalábbis kérdéses. A követelést ugyanis az a Delta ismerte el, aki az apport felülértékelését gyanítva igényt érvényesíthetne az apportot szolgáltató féllel szemben – ehhez tehát „mindössze” saját korábbi, a követelést elismerő nyilatkozatát kellene meghazudtolnia.

Egy utolsó kérdés: miért húzódott közel egy évig az MNB engedélyezési eljárása?

Egy kérelemre lefolytatott eljárásban nem a hatóság, hanem a kérelmező az „ügy ura”. Az MNB azt és olyan sebességgel tudja vizsgálni, amit és ahogy a kérelmező a rendelkezésére bocsát.

A kérelem tavaly december közepén érkezett az MNB-hez. Az eljárást azonnal fel is kellett függeszteni a célvizsgálat idén március közepi lezárásáig, hiszen abban olyan kérdéseket vizsgált az MNB, amelyek – mint láttuk – az engedélyezési eljárás szempontjából is alapvető jelentőségűnek bizonyultak. Ezután az eljárás a Delta kérésére egészen június közepéig szünetelt. Az MNB által kért hiánypótlásokra adott válaszokat is tekintve az eljárás egy éve alatt körülbelül 140 munkanapnyi idő a Delta miatt telt el, a célvizsgálat pedig mintegy 60 munkanapos felfüggesztéssel járt. Összesen tehát kb. 50 munkanap kellett az MNB-nek, hogy döntést hozzon az elmúlt évek egyik legszövevényesebb kibocsátási engedélyezési ügyében.

Címlapkép: Barnóczki Péter, MNB