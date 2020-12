Megütötte a piacokat Von der Leyen üzenete

Nagyon komoly lefordulás zajlik Európa börzéin, miután Ursula von der Leyen közölte, hogy az Európai Unióból idén kilépett Egyesült Királysággal megkötni kívánt kereskedelmi megállapodás elmaradásának nagyobb a valószínűsége, mint a létrejöttének. A hír hatására lejtmenetbe kapcsoltak a tőzsdék, több ország börzéje is 2 százalék körüli esést mutat.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Felemásan indult a hangulat Európa börzéin: a magyar piacon kifejezetten jól indult a kereskedés, a késődélutáni órákig Európa azonban nem igazán találta az irányt - aztán jött az Európai Bizottság elnöke, és üzenetével bedöntötte a piacokat.

Ursula von der Leyen kijelentette, hogy

az Egyesült Királysággal megkötni kívánt kereskedelmi a megállapodás kilátásai rosszak, a helyzet nehéz, a fő akadályok továbbra is fennállnak.

A Bizottság elnöke az uniós tagországok vezetőinek kétnapos, évzáró tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatóján beszélt a Brexitről. A megszólalás hatására

komoly eladási hullám indult Európa börzéin,

több ország indexe is a 2 százalékos visszaesés környékén jár, a lejtmenetet jelenleg a német börze vezeti, ahol a Brexit miatti növekvő bizonytalanság mellett amiatt is idegesek lehetnek a befektetők, hogy tegnap rekordot döntött az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzöttek és a járvány halálos áldozatainak napi száma, illetve tegnap karácsonytól január 10-ig az ország teljes lezárásáról is döntöttek.

A bejelentés hatására az eddig jól teljesítő BUX Index is lefordult, egyelőre azonban csak 0,1 százalék körüli a mínusz, akárcsak a szerb indexnél.

Címlapkép: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images