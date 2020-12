Engedélyezték a Pfizer vakcináját, 24 órán belül indul az oltás az USA-ban

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) pénteken engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egyesült Államokban. A Pfizer és német BionTech által közösen fejlesztett vakcina az első engedélyezett koronavírus-vakcina az Egyesült Államokban.

Az FDA 95 százalékos hatékonyságúnak minősítette az oltóanyagot. A vakcinát 16 éven felülieknek adhatják be. Az első mintegy 2,9 millió dózissal főleg egészségügyi dolgozókat és idősotthonok lakóit fogják beoltani.

Donald Trump amerikai elnök a bejelentésre reagálva közölte, hogy kevesebb mint 24 órán belül megkezdik az emberek beoltását.

Az amerikai kormány első körben százmillió adag Pfizer/BioNTech-vakcinát rendelt, ami 50 millió ember számára elegendő mennyiség. Tegnap a kormány közölte, hogy él opciós lehetőségével és több oltóanyagot vásárol. Az Egyesült Államoknak a gyógyszeripari céggel kötött megállapodása értelmében még további 300 millió dózis megvásárlására van opciója. Az új megrendelést az elős negyedévben szállítják ki.

Az EU 200 millió adagot rendelt a vakcinából és további 100 millió dózisra van opciója.

Az FDA szakértői bizottsága csütörtökön adott ki ajánlást az oltóanyag engedélyeztetésére vonatkozóan. Az FDA kedden már biztonságosnak és hatékonynak minősítette az oltóanyagot. Szerdán az amerikai egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcinát már a jövő hét elejétől alkalmaznák a kórházakban és az idősotthonokban.

A Pfizer/BioNTech-vakcinát elsőként az Egyesült Királyságban engedélyeztették, később Bahreinben, Kanadában és Mexikóban is megkapta a hatósági jóváhagyást, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a tervek szerint december 29-ig le akarja zárni az oltóanyag kiértékelését, bár közölte, hogy ez az időpont még változhat.

Az Egyesült Államok a járvány által legerősebben sújtott ország a világon. Eddig csaknem 15,8 millió fertőzöttet azonosítottak, az elhunytak száma pedig meghaladja a 294 ezret. Joe Biden demokrata párti elnökjelölt bejelentette, hogy elnöksége első száz napjában százmillió amerikai állampolgárt kíván beoltatni a koronavírus ellen.

A Pfizer vakcinája az egyik harmadik generációs, új technológiával, úgynevezett mRNS-technológiával készült. A szintén mRNS-vakcinát fejlesztő másik amerikai cég, a Moderna is benyújtotta már a sürgősségi engedélyeztetési kérelmet az FDA-nak.

Mi az az mRNS-technológia?



A tradicionális vakcinagyártásnál legyengített, inaktivált kórokozóval, vagy vírusfehérjével érik el az immunválaszt a vakcinák. Az mRNS alapú vakcina a legújabb technológia.



Az mRNS - vagy hirvivő RNS - egy hosszú molekula, amely egyedi sorrendben összekapcsolódó nukleotidokból áll, hogy közvetítse a genetikai utasításokat egy vagy több a vírusra jellemző fehérje vagy antigén előállítására. Ez a SARS-CoV-2 esetében a tüskefehérje vagy annak egy része, az úgynevezett receptorkötő fehérje. Amint az oltóanyagban lévő mRNS a test sejtjeibe kerül, a sejtek az utasításokat követve előállítják a fehérjéket vagy antigéneket, amelyek aztán a sejtfelszínen megjelenhetnek, azokat a beoltott személy immunrendszere felismeri, és így immunválaszt hoz létre a vakcina antigénre – mondta el korábban a Pfizer a Portfolio-nak.

Az WHO várakozásai szerint a szervezet szakértői heteken belül döntenek a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca védőoltásának jóváhagyásáról - közölte pénteken Genfben Szumija Szvamináthán, a WHO tudományos főmunkatársa. A WHO jóváhagyása révén felhasználhatják a védőoltást néhány olyan országban is, ahol a gyógyszerfelügyeleti hatóság még nem volt képes értékelni az azzal kapcsolatos adatokat.

Címlapkép: Getty Images