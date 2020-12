Aggódva figyelik a techóriások egyre nagyobb hatalmát, az EU új szabályozással fékezné őket

Portfolio Signature karácsonyra is!

Világszerte aggódva figyelik a szabályozó hatóságok azt, ahogy egyre nagyobbra híznak a technológiai óriásvállalatok és egyre nagyobb hatalomra tesznek szert.

Hatalmas adatmennyiségeket kezelnek és tárolnak ezek a cégek és olyan online platformokat üzemeltetnek, amelyekre cégek ezrei és felhasználók milliói támaszkodnak.

Az EU most abban a reményben vezetné be az új szabályokat, hogy valamelyest kontroll alá vonhatja őket, ha már a versenyhatósági büntetések nem igazán érték el eddig a céljukat, továbbá megelőzhetik a versenykorlátozó, domináns vállalatok jövőbeli felemelkedését. Az Európai Bizottság képviseletében Margrethe Vestager, valamint az EU belső piaci biztosa, Thierry Breton jelentheti be az új szabályokat ma.

A „digitális piacok törvény” néven futó szabályozás alapján jelentős, az éves forgalmuk 6- 10 százalékára nyúló büntetéseket kiszabhatnak az amerikai vállalatokra, amennyiben megszegik a szabályokat. A másik szabályrendszer, a „digitális szolgáltatások törvény” a nagy, 45 millió feletti felhasználóval rendelkező vállalatokat célozza majd. Tőlük azt várják el, hogy tegyenek meg többet annak érdekében, hogy az illegális tartalmakat kiszűrjék a platformjukról, például amikor valaki megsérti az alapvető jogokat, vagy manipulálja a felhasználókat. A vállalatoknak ezen kívül részletezniük kell az oldalukon felbukkanó politikai hirdetéseket is és az algoritmusok paramétereit, amelyek alapján az információkat rangsorolják vagy ajánlják.

A szabályozást még egyeztetniük kell az EU-s országoknak, hogy egységes legyen, de ez nem lesz könnyű, tekintve, hogy egyes országok szigorúbb szabályozást szeretnének látni, mások pedig amiatt aggódnak, hogy ez gátat szabhat az innovációnak. Elképzelhető, hogy a végső szabályozásra hónapokat, vagy éveket kell várni – írja a Reuters.

A címlapképen Margrethe Vestager, forrás: Thierry Monasse/Getty Images