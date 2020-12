WHO a koronavírusról: 2021 első hónapjaiban jöhet a harmadik hullám

MTI Cikk mentése Megosztás

A maszk viselésének fontosságára hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájának szerdai közleménye, amely a maszkviselésre szólít fel a családi karácsonyi összejövetelek idejére is. Még a második hullámnak sincs vége, de a WHO már a koronavírus-járvány harmadik hullámára figyelmeztet.