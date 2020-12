Péntekre elfogyott a lendület az amerikai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, Európában felemás nyitást láthattunk, a hangulatot többek között a Brexit-tárgyalások alakulása és a Moderna vakcinájáról érkezett hír mozgathatta ma meg, a kora délutáni órákban is az iránykeresés volt a jellemző a vezető indexeknél. A magyar börze a sereghajtók között volt, kétségbeejtő novemberi halálozási adat érkezett a KSH-tól. Enyhe emelkedéssel kezdték az utolsó kereskedési napot a vezető tengerentúli indexek. Több okuk is lehet az optimizmusra az amerikai befektetőknek, ugyanis közeleg a költségvetési élénkítő csomagról szóló megállapodás, illetve a Moderna koronavírus-vakcinájának sürgősségi engedélyeztetése is megtörtént tegnap. Végül a hét utolsó napjára elfogyott a lendület az amerikai tőzsdéken, és az előző napok csúcsdöntései után végül a tegnapi záróértékek alá süllyedtek az indexek.