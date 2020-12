Bejelentették: jöhet az EU-ba a Pfizer oltóanyaga

In English

Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlja a Pfizer/BioNTech-vakcinát - írja az MTI

Az Opertív Törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília már elmondta, hogy a mai nap folyamán már megállopodás is születhet a Pfizer gyártó és az EU között, ami egyben azt is jelenti, hogy a tagországok számára is igényelhető lesz a vakcina.

Ezek után a tisztifőorvos elmondása szerint: "Néhány napon belül megérkezhet az engedély és elkezdődhet Magyarországon is a beoltás."

A legfrissebb hírek alapján megérkezett a zöld jelzés: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagot.

A vakcina áráról is megegyzetek, darabonként 15,5 euróért veheti meg az EU a gyártóktól az ellenszert.