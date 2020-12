Durván esik a magyar tőzsde is, beszakadt az OTP

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jelentős esésben vannak az európai tőzsdék, köztük a BUX is, az OTP részvényeit csúnyán megütötték, de esésben a Mol és más magyar papírok is. Az új koronavírus törzs felbukkanása Londonban és környékén egy igazi dominóhatást indított el ma az európai piacokon, számos ország azzal reagált a felbukkanó veszélyre, hogy nem enged a területére az Egyesült Királyságból érkező utasszállító repülőgépet. Egyelőre még sok a bizonytalanság, így nagyrészt ezért reagálhattak erősebben a tőzsdék is annak ellenére, hogy a tengerentúlon már megegyeztek egy új pénzügyi csomagban, amit ma el is fogadhatnak már.