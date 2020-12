Az Apple felvásárolja a Teslát? Ez is benne volt a pakliban!

Elon Musk egy elég érdekes üzenetet tett fel néhány perce a Twitterre, a Tesla alapítója, tulajdonosa és első embere azt írta, hogy abban az időben, amikor éppen volt egy kis nehézségük a Model 3 gyártásának felfuttatásakor, megkereste az Apple vezérigazgatóját, Tim Cookot azzal, hogy az Apple esetleg felvásárolja a Teslát, de Cook visszautasította a találkozót.

Musk még lazán hozzáteszi, hogy az eset egyébként akkor történt, amikor a Tesla tizedannyit ért, mint most. Egyébként a Tesla piaci értéke jelenleg 616 milliárd dollár, most tényleg picit nehezebb dolga lenne az Apple-nek.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.